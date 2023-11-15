Проросійський політик Роберт Фіцо повернув собі владу у Словаччині. Новий уряд вже заблокував пакет військової допомоги від попередників та обіцяє не давати Україні зброю зі своїх запасів.

"Це не означає, що все пропало", – запевняє LIGA.net аналітик Словацької асоціації зовнішньої політики (SFPA) Александер Дулеба. Але все погіршити може потенційний конфлікт Братислави з Брюсселем.

Як змінюються позиції Словаччини за Фіцо – на LIGA.net.

(НЕ)СТІЙКА КОАЛІЦІЯ: ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПРО УРЯД ФІЦО

Фіцо та його популістська партія SMER-SD йшли на жовтневі парламентські вибори з євроскептичними, антиамериканськими та антиукраїнськими гаслами. Найрезонанснішою з передвиборчих заяв була обіцянка не давати Україні жодного патрона. Поствиборчих – заява Фіцо в Брюсселі, що Україна є найкорумпованішою країною світу.

"Якщо є можливість, він обов’язково критикує Україну, – каже LIGA.net президент словацького Інституту громадських справ Григорій Месежніков. – І постійно говорить про Україну як проблему для ЄС".

Ілюстративний приклад – свіжий скандал у парламенті.

Новоспечений віцеспікер від SMER-SD Любаш Блаха записав відео, як у своєму кабінеті замість прапора ЄС ставить другий прапор Словаччини, а портрет президентки Зузани Чапутової замінює на Че Гевару. Через це опозиція почала збирати підписи за його відставку.

ДОВІДКА. SMER-SD SMER-SD перемогла на виборах лише з невеликим відривом – 23% проти 17% у опозиційної Прогресивної Словаччини. Але Фіцо вдалося сформувати коаліцію ще з двома партіями.

Перша – Hlas (15% на виборах). Її лідером є Петер Пеллегріні – колишній соратник, потім опонент, а тепер знову соратник Фіцо. Hlas позиціює себе набагато поміркованішою за SMER-SD – Пеллегріні виступав за сталість зовнішньополітичного курсу та за виробництво для України зброї за комерційними контрактами.



Другий молодший партнер – націоналістична SNS (5,7%), найбільш євроскептична та проросійська у коаліції. Через союз з націоналістами Партія європейських соціалістів навіть призупинила членство у своєму складі SMER-SD та Hlas. Перша – Hlas (15% на виборах). Її лідером є Петер Пеллегріні – колишній соратник, потім опонент, а тепер знову соратник Фіцо. Hlas позиціює себе набагато поміркованішою за SMER-SD – Пеллегріні виступав за сталість зовнішньополітичного курсу та за виробництво для України зброї за комерційними контрактами.Другий молодший партнер – націоналістична SNS (5,7%), найбільш євроскептична та проросійська у коаліції. Через союз з націоналістами Партія європейських соціалістів навіть призупинила членство у своєму складі SMER-SD та Hlas.

Ці партії мають 79 мандатів у парламенті. Для більшості потрібно 76.

Така незначна перевага теоретично могла би вказувати на нестійкість коаліції. Але це не так, переконують LIGA.net словацькі аналітики.

"Я очікую, що коаліція буде дуже стабільною, – каже LIGA.net Дарина Малова, професорка політології Університету Коменського (Братислава, Словаччина). – Між Hlas, який намагається бути проєвропейською соціал-демократією, та SNS існують програмні розбіжності. Але вони не настільки важливі, як бажання мати владу".

Не мають вводити в оману і суперечки всередині влади. Лідер SNS Андрей Данко критикував Фіцо за те, що той підтримав спільну заяву саміту лідерів ЄС, оскільки в ній йшлося про військову підтримку України. Також він критикував міністра освіти від Hlas.

Для Данко – це звична поведінка, пояснює Месежніков. Він вже намагався робити коаліційну кризу у 2017 році.

"Данко відомий своїми непередбачуваними висловлюваннями, але тримається за владу як кліщ, – пояснює Месежніков. – Це все, щоб показати виборцям, що вони в уряді займають якусь важливу позицію. Але насправді жодної внутрішньої опозиції він не робитиме".

ЗБРОЯ: "ПОДАРУНКИ" ТА REAL POLITIK

Роль Словаччини у постачанні зброї можна розділити на дві частини – умовні подарунки та комерційні контракти із ВПК.

Подарунки – це постачання Україні переважно своїх запасів зброї, зазвичай радянського виробництва. Вони пішли майже одразу після початку великого вторгнення. І часто Братислава відігравала роль локомотива: першою дала Україні системи ППО (радянські С-300), літаки МіГ-29.

Подарунками їх можна називати лише умовно – ЄС постфактум компенсовував 30-50% вартості обладнання, уточнює LIGA.net словацький аналітик Александер Дулеба, який був радником при кабінетах попередніх прем’єрів Едуарда Хегера та Людовіта Одора.

Загалом Словаччина надала Україні військової допомоги на 700 млн євро. Та на другому році великої війни ці запаси майже вичерпані, переконує Дулеба: "В принципі, склади вже пусті. Тобто ми вже минулого року видали майже всі радянські снаряди, які ще у нас були".

Попередній уряд Людовіта Одора знайшов ще залишки обладнання та розробив новий пакет для України на 40 млн євро, куди, зокрема, входили 4 млн патронів та снаряди для радянських систем ППО "Куб".

Але той уряд вирішив не затверджувати пакет допомоги напередодні виборів у Словаччині, щоб не створювати політизації та зайвих проблем, каже Месежніков: "Я вважаю, що вони зробили помилку".

І вже 8 листопада новий уряд на чолі Фіцо очікувано не затвердив цей пакет на 40 млн євро. А 14 листопада Міноборони країни офіційно заявило, що не постачатиме озброєння Україні зі своїх запасів.

"Це наслідок виборчої кампанії, а саме обіцянок Фіцо не давати жодного патрона, – каже професорка Малова. – Це головна причина, чому уряд не схвалив пакет. Показують виборцям, що виконують свої обіцянки".

Інша історія – з комерційними контрактами на виробництво зброї. Наразі словацькі компанії мають замовлення на виробництво для України гаубиць Zuzana 2 (платять Німеччина, Норвегія й Данія), налагоджується виробництво боєприпасів (кошти ЄС) та ремонту озброєння.

Завдяки цим контрактам та нарощуванню виробництва Україна може отримати навіть більше словацьких снарядів, переконує Дулеба.

Минулого року Словаччина виробила близько 10 000 снарядів для України, цього – 50 000, перспектива наступного – 150 000.

"Важливо, що для нових гаубиць та снарядів вже повністю оплачується їхня вартість. Плюс є маржа для виробника – він заробляє. Налагоджується виробництво", – пояснює ексрадник в урядах Дулеба.

І проти цього не виступають ні лідер Гласу Петер Пеллегріні, ні сам Фіцо. Останній навіть пообіцяв не заважати: "Коли компанія хоче виробляти зброю і кудись постачати її, звичайно, ніхто не завадить".

Такою позиція уряду щодо збройних бізнес-проєктів і залишиться, переконаний Дулеба.

Месежніков теж сподівається, що новий уряд не схоче ризикувати грошима та робочими місцями. "Це суто комерційні відносини. Сотні, якщо не тисячі людей зайняті на виробництві цієї техніки… Це приватний бізнес і, я думаю, у нього є вихід на партії цієї коаліції", – пояснює він.

Не виключені проблеми, якщо Фіцо вирішить, що підписання таких контрактів може завдати йому особистої шкоди, каже політолог: "Але тут ситуація все ж є сприятливішою. На відміну від допомоги, яку Словаччина надавала Україні саме зі своїх власних запасів".

50 МЛРД: ЧИ БУДУТЬ ПРОБЛЕМИ З ЄС

Словаччина також важлива для України як член Євросоюзу, де багато питань вирішуються консенсусом – згодою всіх 27 держав-членів ЄС. Серед найважливіших наразі є два.

Перше – пакет допомоги Україні на 50 млрд євро на 2024-27 роки. Єврокомісія подала його ще у червні, але досі країни не дійшли консенсусу.

На саміті ЄС наприкінці жовтня Фіцо спершу виступив скептично щодо допомоги. Але потім сказав, що Словаччина готова виділити для нього 400 млн євро, якщо частина коштів пакета підуть на прикордонну транспортну інфраструктуру та підтримку словацьких компаній, які братимуть участь у відбудові України.

Фіцо підтримав спільну заяву саміту з декларацією підтримки України.

Це свідчить про те, що він все ж підтримає пакет, вважає Дулеба: "Його ще ніхто не просив про це говорити, тому що немає домовленості – це буде в грудні. Але він це казав і назвав навіть суму, яку хтось підрахував, хоча не було ще навіть розподілу внесків між країнами".

Спрогнозувати позицію Фіцо під час остаточного рішення важко, але навряд це буде вето, каже Месежніков.

За три минулі каденції Фіцо діяв за схемою: погоджуватися в Брюсселі на спільні рішення, а вдома – критикувати ЄС, санкції тощо.

"Але Фіцо вже не той популістський прагматик. Це вже антисистемний політик, який має проблеми з ліберальною демократією та західними цінностями, – каже політолог. – Я не кажу, що так буде, але я не виключаю, що він може створювати проблеми".

Друге – відкриття переговорів про членство. 8 листопада Єврокомісія рекомендувала відкрити переговори з Україною. Щоб це сталося – 14-15 грудня на це має дати згоду Європейська рада (саміт лідерів ЄС).

Якщо Фіцо підтримає макрофінансовий пакет ЄС, то підтримуватиме і переговори про вступ України, переконаний Дулеба.

Передбачити до кінця його рішення складно, каже Малова. Це залежить і від позиції Угорщини, яка поки погрожує заблокувати переговори.

"Тут можливі два варіанти, – вважає професорка. – Або Словаччина займе позицію безбілетника і дозволить Угорщині бути головною проблемою єдності ЄС. Або може приєднатися до Угорщини".

Врешті-решт Фіцо все ж схвалить переговори, припускає Малова: "Це було пріоритетом всіх попередніх словацьких урядів. Але вдома будуть спроби [Фіцо] виправдати таку позицію і применшити важливість переговорів".

Третім маркером має стати позиція Словаччини щодо санкцій ЄС проти Росії, вважає Дулеба. Фіцо дав зрозуміти, що не буде проти санкцій, крім ядерної енергетики. Останнє – важливо для проросійського прем’єра Угорщини Віктора Орбана, в країні якого Росатом будує АЕС "Пакш-2".

ЧИ МОЖЕ СТАТИ ГІРШЕ

Погіршитися відносини з Брюсселем можуть, якщо Фіцо почне чистки в системі юстиції у себе в країні, вважає Дулеба. У 2018 році Фіцо йшов з посади прем’єра зі скандалом – на тлі вбивства журналіста-розслідувача Яна Куцяка, який займався корупційними справами.

Відтоді почалися корупційні розслідування проти 130 посадовців, а 40 вже отримали вироки, нагадує аналітик. Два роки тому парламент ледь не зняв недоторканість з самого Фіцо – не вистачило одного голосу.

Фіцо захоче припинити ці розслідування, вважає Дулеба. Потенційне втручання у юстицію викличе негативну реакцію ЄС. І тоді євроінтеграція України може стати елементом торгу Фіцо з Брюсселем.

"Якщо він влізе в конфлікт з Єврокомісією, то це його притисне до Орбана, – каже аналітик. – І потім, як і Орбан, він зможе користатися питаннями України на рівні ЄС, щоб набивати собі ціну".

Але це буде не зараз, підсумовує Дулеба: "Я не думаю, що це трапиться до саміту в грудні… Просто не встигнуть ще піти в цей конфлікт".

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