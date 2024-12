Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

У цьому випуску:

- Вибух по-корейськи. Як поляризація внутрішньої політики у Республіці Корея вийшла назовні (The New York Times)



- Нищівний прогрес. Групи впливу, які вбивають Демократичну партію США (VOX)



- Загроза "Орєшніка". Розхвалена російським диктатором нова зброя не така страшна, як йому хочеться вважати (Forbes)



- На вихід! Перші ознаки евакуації російського флоту із Сирії (Naval News)



- Діти-кілери. Шведські банди стали інтенсивніше залучати підлітків до скоєння замовних убивств (The Telegraph)



- Голос свободи. Радіоентузіаст і ведучий, якого Кім Чен Ин хоче заглушити назавжди (The New York Times)



- Фабрика канонізації. Як відбувається таємний процес обрання нових святих у Ватикані (The Guardian)



- До нових морів. Налякані ворожістю жителів європейських міст круїзні оператори спрямовують рейси до приватних островів на Карибах (Bloomberg)



- "Гниття мозку". Нове слово року від укладачів Оксфордського словника (Oxford University Press)



- Після людей. Який вид має більше шансів стати домінантним на планеті у разі, якщо людство зникне (The European).