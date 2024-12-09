Ефект "Орєшніка", Фабрика чудес Ватикану, Росія тікає з Сирії. Найкращі історії світу
У новому випуску:
- Вибух по-корейськи. Як поляризація внутрішньої політики у Республіці Корея вийшла назовні (The New York Times)
- Нищівний прогрес. Групи впливу, які вбивають Демократичну партію США (VOX)
- Загроза "Орєшніка". Розхвалена російським диктатором нова зброя не така страшна, як йому хочеться вважати (Forbes)
- На вихід! Перші ознаки евакуації російського флоту із Сирії (Naval News)
- Діти-кілери. Шведські банди стали інтенсивніше залучати підлітків до скоєння замовних убивств (The Telegraph)
- Голос свободи. Радіоентузіаст і ведучий, якого Кім Чен Ин хоче заглушити назавжди (The New York Times)
- Фабрика канонізації. Як відбувається таємний процес обрання нових святих у Ватикані (The Guardian)
- До нових морів. Налякані ворожістю жителів європейських міст круїзні оператори спрямовують рейси до приватних островів на Карибах (Bloomberg)
- "Гниття мозку". Нове слово року від укладачів Оксфордського словника (Oxford University Press)
- Після людей. Який вид має більше шансів стати домінантним на планеті у разі, якщо людство зникне (The European).