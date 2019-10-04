Эра Коломойского и колебания курса. Что вам надо знать этим утром

Доброе утро!
Сегодня пятница, 4 октября. Погода +9-+13, курс доллара 24.88. Каждое утро мы выбираем главные новости, событии и статьи на LIGA.net, которые помогут вам провести день с максимальной пользой.
За четыре месяца президентства Владимира Зеленского, Игорь Коломойский почти полностью оправился от потерь за пять лет президентства Петра Порошенко. Мы провели ревизию: чего за чуть больше, чем 100 дней, достиг олигарх после возвращения из вынужденной двухлетней эмиграции?
За время президентства Порошенко Коломойский и Геннадий Боголюбов лишились банковских активов, части курорта "Буковель", и влияния на нефтегазовый сектор. Это не все беды: ферросплавные заводы олигарха больше других пострадали от формулы "Роттердам+", МАУ сменила прибыли на убытки, а старые конфликты с украинскими бизнес-партнерами завершились дорогостоящими мировыми соглашениями.
Смена власти однозначно пошла Коломойскому на пользу:
26 грн/$ на данный момент – обычные цифры на табло не только обменников, но и банков. Объясняем, что случилось.
Еще 30 сентября утром в банки продавали доллары в среднем по 24,3 грн. На межбанке все не столь драматично, но гривня за три дня потеряла в цене почти 80 копеек: торги 2 октября закрылись с курсом 24,9/24,93 грн/$. Такой большой разрыв между межбанковским и наличным рынком считается верным признаком спекуляций. В дальнейшем розничный курс, вероятно, приблизится к межбанку.
Что влияет на колебания курса гривны:
1. Рынок. Начало месяца – всегда не лучшее время для гривни. Из-за крупных возмещений НДС в системе скапливается чрезмерное количество гривни – часть денег идет на валютный рынок, часть – позволяет компаниям-экспортерам не продавать валютную выручку.
Еще один неблагоприятный фактор – покупка валюты дочками иностранных компаний под выплату дивидендов.
В начале октября на рынке сложился явный конфликт интересов: курс 24 грн/$ был воспринят многими крупными игроками как максимально низкий – спрос на дешевый доллар вырос. В то же время продавцы валюты (в основном – экспортеры, которые глобально заинтересованы в девальвации) благодаря НДС получили возможность придержать доллары в надежде, что курс вырастет. В итоге спрос не был в достаточной мере поддержан предложением.
2. Нерезиденты не поддержали гривню. “Доллар по 24” – результат очередной крупной покупки нерезидентами гособлигаций украинского правительства – на сумму около $450 млн. В начале октября фактор иностранцев исчез с украинского рынка: Минфин провел один из худших аукционов этого года, продав ОВГЗ всего на 77 млн грн (в прошлый раз – было 13,2 млрд грн).
3. Политика. Политические новости повлияли и на курс. На настроениях рынка отобразились отъезд МВФ без конкретики относительно новой программы для Украины, спорная ситуация вокруг ПриватБанка и общая политическая турбулентность (протесты из-за “формулы Штайнмайера” и т.п.).
Что будет: Опрошенные LIGA.net аналитики не ожидают значительного роста курса в ближайшее время. Предел этого курсового всплеска – 25,5 грн/$, до конца года гривня девальвирует до 26,5 грн/$, полагают финансисты. Если прогноз оправдается, гривня покажет лучший “новогодний” результат за последние четыре года. 2019-й Украина начинала с долларом по 27,69 грн.
Что еще стоит знать этим утром:
1. Рада приняла антирейдерский закон. Его поддержали 284 депутата. Он вводит обязательное нотариальное удостоверение договоров об отчуждении корпоративных прав, прекращает деятельность аккредитованных государственных регистраторов, повышает ответственность за нарушение регистрационных процедур.
2. Рада приняла закон о концессиях, предполагающий привлечение частного капитала к управлению государственным имуществом. "За" проголосовали 257 народных депутатов. Он вводит конкурсные отборы концессионеров, упрощает выделение земельных участков для проектов государственно-частного партнерства, а также определяет особенности концессии по строительству и эксплуатации дорог.
3. Зеленский назначил нового секретаря СНБО. На смену Александру Данилюку пришел Алексей Данилов. Ранее Данилов занимал должность заместителя секретаря.