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04.10.2019, 09:00

Эра Коломойского и колебания курса. Что вам надо знать этим утром

Эра Коломойского и колебания курса. Что вам надо знать этим утром - Фото
Эмейл

Каждое утро мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное.

Доброе утро!

Сегодня пятница, 4 октября. Погода +9-+13, курс доллара 24.88. Каждое утро мы выбираем главные новости, событии и статьи на LIGA.net, которые помогут вам провести день с максимальной пользой.

Эра Коломойского. Чего он достиг за четыре месяца президентства Зеленского

За четыре месяца президентства Владимира Зеленского, Игорь Коломойский почти полностью оправился от потерь за пять лет президентства Петра Порошенко. Мы провели ревизию: чего за чуть больше, чем 100 дней, достиг олигарх после возвращения из вынужденной двухлетней эмиграции?

За время президентства Порошенко Коломойский и Геннадий Боголюбов лишились банковских активов, части курорта "Буковель", и влияния на нефтегазовый сектор. Это не все беды: ферросплавные заводы олигарха больше других пострадали от формулы "Роттердам+", МАУ сменила прибыли на убытки, а старые конфликты с украинскими бизнес-партнерами завершились дорогостоящими мировыми соглашениями.

Смена власти однозначно пошла Коломойскому на пользу:

  • Сейчас во власти около 30 человек, которые либо связаны с олигархом через общий бизнес, либо являются хорошими знакомыми. Свои люди – гарантия того, что олигарх не будет полностью зависеть от решений новой власти и сможет решать вопросы собственными силами. 
  • Всего за полгода ситуация вокруг ПриватБанка перевернулась с ног на голову. Бизнесмен выигрывает суды с государством, а со стороны власти прозвучали намеки на возможность мирового соглашения.

  • Коломойский мог лишиться контроля над Укрнафтой – сердца топливного бизнеса олигарха. У него хотели забрать право влиять на назначение председателя компании. Но, кажется, это сделать не удалось. Сейчас обязанности и.о. главы Укранфты выполняет Олег Гез, которого косвенно связывают с Коломойским.

  • С 2016 года компании Коломойского перестали участвовать в тендерах по продаже топлива крупнейшим клиентам – Министерству обороны и Укрзализныци. После возвращения олигарха его компании снова стали выигрывать тендеры на поставку топлива. Так, в августе малоизвестная компания Оил-Трейд 2018 (поставщик топлива Укртатнафты) получила крупный подряд Укрзалізниці на 500 млн грн.
  • Летом на энергорынке заговорили о переделе: на смену команде Игоря Кононенко в угольном секторе пришли люди, близкие к Коломойскому. Кроме того, олигарх выступает против приватизации Центрэнерго и совпадение или нет, но компания так и не попала в свежий список ближайших кандидатов на приватизацию. 

Доллар подорожал на гривну за три дня. Что происходит и где закончится?

26 грн/$ на данный момент – обычные цифры на табло не только обменников, но и банков. Объясняем, что случилось.

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Еще 30 сентября утром в банки продавали доллары в среднем по 24,3 грн. На межбанке все не столь драматично, но гривня за три дня потеряла в цене почти 80 копеек: торги 2 октября закрылись с курсом 24,9/24,93 грн/$. Такой большой разрыв между межбанковским и наличным рынком считается верным признаком спекуляций. В дальнейшем розничный курс, вероятно, приблизится к межбанку.

Что влияет на колебания курса гривны:

1. Рынок. Начало месяца – всегда не лучшее время для гривни. Из-за крупных возмещений НДС в системе скапливается чрезмерное количество гривни – часть денег идет на валютный рынок, часть – позволяет компаниям-экспортерам не продавать валютную выручку.

Еще один неблагоприятный фактор – покупка валюты дочками иностранных компаний под выплату дивидендов. 

В начале октября на рынке сложился явный конфликт интересов: курс 24 грн/$ был воспринят многими крупными игроками как максимально низкий – спрос на дешевый доллар вырос. В то же время продавцы валюты (в основном – экспортеры, которые глобально заинтересованы в девальвации) благодаря НДС получили возможность придержать доллары в надежде, что курс вырастет. В итоге спрос не был в достаточной мере поддержан предложением.

2. Нерезиденты не поддержали гривню. “Доллар по 24” – результат очередной крупной покупки нерезидентами гособлигаций украинского правительства – на сумму около $450 млн. В начале октября фактор иностранцев исчез с украинского рынка: Минфин провел один из худших аукционов этого года, продав ОВГЗ всего на 77 млн грн (в прошлый раз – было 13,2 млрд грн).

3. Политика. Политические новости повлияли и на курс. На настроениях рынка отобразились отъезд МВФ без конкретики относительно новой программы для Украины, спорная ситуация вокруг ПриватБанка и общая политическая турбулентность (протесты из-за “формулы Штайнмайера” и т.п.).

Что будет: Опрошенные LIGA.net аналитики не ожидают значительного роста курса в ближайшее время. Предел этого курсового всплеска – 25,5 грн/$, до конца года гривня девальвирует до 26,5 грн/$, полагают финансисты. Если прогноз оправдается, гривня покажет лучший “новогодний” результат за последние четыре года. 2019-й Украина начинала с долларом по 27,69 грн.

Что еще стоит знать этим утром:

1. Рада приняла антирейдерский закон. Его поддержали 284 депутата. Он вводит обязательное нотариальное удостоверение договоров об отчуждении корпоративных прав, прекращает деятельность аккредитованных государственных регистраторов, повышает ответственность за нарушение регистрационных процедур.

2. Рада приняла закон о концессиях, предполагающий привлечение частного капитала к управлению государственным имуществом. "За" проголосовали 257 народных депутатов. Он вводит конкурсные отборы концессионеров, упрощает выделение земельных участков для проектов государственно-частного партнерства, а также определяет особенности концессии по строительству и эксплуатации дорог.

3. Зеленский назначил нового секретаря СНБО. На смену Александру Данилюку пришел Алексей Данилов. Ранее Данилов занимал должность заместителя секретаря.

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Теги: игорь коломойский, валютный курс, законы, верховная рада, эмейл-рассылка
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