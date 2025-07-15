15 июля Денис Шмыгаль написал заявление об отставке с поста премьер-министра Украины. Он должен стать новым министром обороны, а Рустем Умеров, который занимал эту должность почти два года, будет назначен послом Украины в США.

Назначение Шмыгаля станет одним из ключевых в обновленном правительстве. Хотя до последнего момента казалось, что его судьба не определена. Часть собеседников уверенно заявляли LIGA.net, что именно он станет новым министром обороны. Другая часть – так же уверенно убеждала, что именно он министром обороны не станет.

"Эта должность – Голгофа", – констатирует LIGA.net бывший министр обороны Алексей Резников.

Сейчас вся полнота власти – у главнокомандующего. Олександра Сирського, и нужен противовес, добавляет представительница комитета Верховной Рады по вопросам обороны Соломия Бобровская. О сложных отношениях между Вооруженными силами и Министерством обороны ходят легенды, подтверждает LIGA.net заместитель министра обороны (2021–2023 гг.) Анна Маляр: "В шутку мне иногда казалось, что там что-то поделано".

LIGA.net поговорила с двумя десятками бывших и нынешних сотрудников МО, заместителями Умерова, бывшими руководителями ведомства, представителями структур, связанных с Министерством обороны, представителями Сил безопасности и обороны, а также с офицерами ВСУ и Генерального штаба. Большинство говорят, что эта кадровая ротация -к лучшему. Хотя причины называют разные.

Из этого текста вы узнаете:

что пошло не так в работе Министерства обороны при Умерове;

почему конфликт между ВСУ и МО продолжается уже много лет;

чего больше всего ждут от Шмыгаля в качестве министра обороны.