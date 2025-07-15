15 липня Денис Шмигаль написав заяву про звільнення з посади прем'єр-міністра України. Він має стати новим міністром оборони, а Рустем Умєров, який обіймав цю посаду майже два роки, буде призначений послом України у США.

Призначення Шмигаля стане одним з ключових в оновленому уряді. Хоча до останнього здавалося, що його доля не визначена. Частина співрозмовників впевнено казали LIGA.net, що саме він стане новим міністром оборони. Ще частина так само впевнено переконували, що саме він міністром оборони не стане.

"Ця посада – Голгофа", – констатує LIGA.net ексміністр оборони Олексій Резніков.

Зараз всеосяжна повнота влади – у головнокомандувача Олександра Сирського, і потрібна противага, додає представниця оборонного комітету Верховної Ради Соломія Бобровська. Про складні відносини між Збройними Силами і Міністерством оборони ходять легенди, підтверджує LIGA.net заступниця міністра оборони (2021–2023 рр.) Ганна Маляр: "Жартома іноді думалося, що там щось пороблено".

LIGA.net поговорила з двома десятками колишніх і нинішніх співробітників МО, заступниками Умєрова, колишніми очільниками відомства, представниками дотичних до Міноборони структур Сил безпеки та оборони і з офіцерами ЗСУ та Генерального штабу. Більшість кажуть, ця кадрова зміна на краще. Хоча причини називають різні.

З цього тексту ви дізнаєтесь:

що пішло не так у роботі Міністерства оборони за Умєрова;

чому конфлікт між ЗСУ та МО тягнеться багато років поспіль;

чого найбільше очікують від Шмигаля як від міністра оборони.