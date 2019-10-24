"Это безумие". Трамп шантажировал Зеленского: как это было - описывает Уильям Тейлор

22 октября перед комитетами Конгресса США в рамках расследования об импичменте президента США Дональда Трампа выступил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор. Выступление "вызвало возгласы удивления у присутствующих", некоторые законодатели-демократы назвали их "взрывными" и "переломными". LIGA.net собрала наиболее важные свидетельства Тейлора из его вступительного слова перед Конгрессом. "Задержка оборонной помощи ради внутриполитических целей - это безумие", - говорил Тейлор.

Неофициальный канал дипломатии США

...Я обнаружил, что политика США в Украине устроена смущающим и необычным способом. Оказалось, что есть два канала, по которым проводится американская политика: официальный и весьма неофициальный... Неофициальный, неформальный канал включал в себя тогдашнего спецпосланника Курта Волкера, посла Сондленда, министра энергетики Рика Перри, и, как я потом понял, господина Джулиани (личного адвоката Трампа – ред.).

Встреча Зеленского с Трампом зависела от расследований по Burisma и американским выборам

...В середине июля мне стало ясно, что встреча (с Трампом – ред.), которой хотел президент Зеленский, зависит от расследований по Burisma и якобы вмешательству украинцев в американские выборы 2016 года. Также было ясно, что условие выдвинуто по неофициальному каналу, и, как я начал понимать, направлялось господином Джулиани.

... [В телефонном разговоре на тот момент советница Трампа по России Фиона Хилл и директор по делам Европы Александр Виндман] рассказали мне о встрече с украинскими чиновниками в Белом доме, которая состоялась 10 июля. Они сказали, что посол Сондленд связал "расследования" со встречей с Зеленским в Овальном кабинете, что так возмутило посланника Болтона (тогдашнего советника Трампа по нацбезопасности – ред.), что он тут же прекратил встречу, сказав Хилл и Виндману, что ничего нельзя поделать с внутренней политикой. Также он приказал Хилл "рассказать обо всем юристам"... Болтон назвал все это "грязной сделкой". Болтон возражал против телефонного разговора между Зеленским и Трампом, потому что "это будет катастрофа".

...20 июля я говорил по телефону с господином Данилюком (на тот момент секретарем СНБО), который сказал мне, что президент Зеленский не хочет быть пешкой в американской избирательной кампании.

...16 августа я переписывался с посланником Волкером и узнал, что господин Ермак (помощник президента - ред.) попросил США направить официальный запрос на расследование возможных нарушений украинских законов со стороны Burisma, если это то, чего хотят США. Формальный запрос от США проводить расследование, основанное на нарушениях украинских законов, показался мне неуместным, и я сказал посланнику Волкеру, чтобы "мы держались подальше от этого".

Разморозка военной помощи зависела от расследований по Burisma и американским выборам

Во время видеоконференции Совета нацбезопасности 18 июля я услышал, как сотрудница бюро управления и бюджета сказала, что оборонная помощь Украине приостановлена, но не сказала, почему... Я и другие были изумлены - украинцы сражались с русскими и рассчитывали не только на тренировки и оружие, но и на уверенность в поддержке США. Все, что сотрудница бюро по бюджету сказала - что директива пришла от президента к начальнику бюро.

...На следующий день доктор Хилл и господин Виндеман... подтвердили, что задержка с оборонной помощью Украине была инициирована руководителем аппарат Белого дома Миком Малвейни, и что он придерживается скептического взгляда на Украину.

...В середине августа, поскольку оборонная помощь задерживалась уже месяц, я стал опасаться, что многолетняя политика США по сильной поддержке Украины пошатнулась... Мои сомнения усилились 22 августа, во время телефонного разговора с господином Моррисоном (советником Трампа по России, сменившим Фиону Хилл – ред.). Я спросил его, не произошли ли изменения в нашей политике по Украине, на что он ответил: "Увидим". Также он сказал во время разговора, что "президент не хочет оказывать никакой помощи вовсе".

...29 августа господин Ермак связался со мной, он был очень обеспокоен, спрашивал о задержке военной помощи... Я был смущен тем, что не мог дать ему никакого объяснения.

...[По словам Моррисона]: Посол Сондленд сказал господину Ермаку, что денежная оборонная помощь не поступит, пока президент Зеленский не продолжит расследование Burisma... Я первый раз услышал о том, что оборонная помощь, - а не только встреча в Белом доме, - обусловлена "расследованиями".

...[Во время телефонного звонка Сондленд] рассказал, что президент Трамп хочет от президента Зеленского публичного заявления, что Украина будет расследовать Burisma и якобы вмешательство украинцев в американские выборы 2016 года... На самом деле, сказал Сондленд, "все" зависит от этого заявления, включая оборонную помощь.

...8 сентября Сондленд по телефону сообщил, что сказал президенту Зеленскому и господину Ермаку, что, хотя речь не идет об услуге за услугу, если Зеленский не "прояснит ситуацию" публично, он окажется "в тупике". Я понял "тупик" как то, что Украина не получит столь необходимую оборонную помощь. Посол Сондленд сказал, что этот разговор закончился согласием президента Зеленского сделать публичное заявление в интервью CNN.

После этого звонка Тейлор написал Сондленду: "Будет кошмар, если они [украинцы] дадут интервью и не получат оборонной помощи. Русским это понравится. (А я уйду)."

Подход Трампа к политике

...Посол Сондленд пытался объяснить мне, что президент Трамп - бизнесмен. Когда бизнесмен собирается подписать чек кому-то, кто ему должен, бизнесмен просит этого человека сначала заплатить долг. Посланник Волкер использовал такие же выражения несколько дней спустя, когда мы вместе были на форуме YES. Я убеждал обоих, что такое объяснение не имеет смысла: украинцы ничего не "должны" президенту Трампу, и задержка оборонной помощи ради внутриполитических целей - это безумие.

Развязка

После того, как я узнал 11 сентября, что оборонная помощь разблокирована, я лично сообщил новость президенту Зеленскому и министру иностранных дел Пристайко. И я снова напомнил господину Ермаку о большой стратегической значимости двухпартийной поддержки Украины и важности того, чтобы не вовлекаться в выборы в других странах... Я хотел убедиться через господина Данилюка, что президент Зеленский не планирует давать интервью. Хотя господин Данилюк предварительно подтвердил это 12 сентября, я заметил во время встречи утром 13 сентября, что господин Ермак чувствует себя некомфортно в этом вопросе. Я снова попросил Данилюка подтвердить, что никакого интервью CNN не будет, что он и сделал.

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