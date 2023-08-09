После неудачной попытки главаря террористов Евгения Пригожина организовать мятеж в России, часть его наемников оказалась в Беларуси. Появление вагнеровцев серьезно обеспокоило страны Балтии и Польшу.

Особенно после того, как 23 июля во время встречи с диктатором РФ Владимиром Путиным его беларуский коллега Александр Лукашенко заявил, что вагнеровцы его "напрягают", потому что хотят атаковать Польшу.

Уже через несколько дней беларуский диктатор исправился, что эти слова были шуткой. Шутку не оценили. Потому что наемники Пригожина действительно начали двигаться к границам с европейскими странами, граничащими с Беларусью.

"Нужно понимать, что рано или поздно эти террористы будут задействованы", – говорит LIGA.net секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Зачем Россия после мятежа отправила своих наемников в Беларусь и как может их использовать – коротко на LIGA.net.

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ВОЗМОЖНА ЛИ НОВАЯ АТАКА НА УКРАИНУ

Украинские разведчики, в том числе разведка Государственной пограничной службы, внимательно следит за наемниками Группы Вагнера в Беларуси, чтобы понимать, какую угрозу они несут, в частности Украине, уверяет LIGA.net представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Сейчас в Беларуси находятся более 5000 этих лиц. Они преимущественно размещаются в лагерях под Осиповичами, которые обустраивали для их приема, – рассказывает он. – Такое количество российских наемников не является глобальной угрозой для Украины. Этих сил недостаточно, чтобы совершить вторжение, учитывая, что они, как правило, не имеют тяжелой техники.

В большинстве своем боевики отдыхают в санаторно-полевых условиях, уточняет LIGA.net главред беларуского Еврорадио Павел Свердлов.

"Незначительная часть проводит инструкторскую работу по тактической подготовке беларуских военных и спецназовцев милиции, – говорит он. – Остальные – ждут каких-то новых заданий".

Учения проходят на Брестском полигоне вблизи польской границы и в основном касаются выживания на поле боя, добавляет LIGA.net Анна Мария Дайнер, аналитик Польского института международных отношений.

Однако украинская разведка внимательно присматривается и к потенциальным угрозам, которые может создать Группа Вагнера, добавляет спикер Госпогранслужбы.

"Их могут использовать для дестабилизации ситуации, – говорит Демченко. – В этом контексте как Украина, так и граничащие с Беларусью страны Европы должны быть готовы к развитию любых ситуаций".

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ПОЧЕМУ ВАГНЕРОВЦЫ ПОШЛИ НА СУВАЛКСКИЙ ПЕРЕШЕЕК

29 июля премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более 100 наемников ПВК Вагнера отправились в сторону Сувалкского перешейка возле беларуского города Гродно. "Это, безусловно, шаг к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию", – считает он.

3 августа президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что часть наемников заняла позиции в Гродненской области в Беларуси. Их количество составляет уже 4000 человек. Наличие вооруженных подразделений увеличивает риск провокаций на польских или литовских границах.

Эта активность российских наемников может преследовать несколько целей, объясняет директор евразийской аналитической программы Варшавского института Гжегож Кучинский.

"Во-первых, это желание спровоцировать Польшу и НАТО, отвлечь их от войны в Украине, – считает польский аналитик. – Во-вторых, это часть информационной войны, которая ведется против Запада и Украины".

Маловероятно, что партнеров удастся отвлечь от Украины – все сконцентрированы и консолидированы, говорит LIGA.net Алексей Данилов. Но боевиков Вагнера могут использовать для других вещей.

"Если Путин одобрит решение, что ему нужно идти ва-банк, тогда он может использовать эту террористическую группировку, чтобы провоцировать НАТО и смотреть, как они отреагируют и будут ли применять 5 статью договора", – говорит секретарь СНБО.

Так называемая группа Вагнера – профессиональные террористы, напоминает Данилов. Нужно готовиться к тому, что они будут провоцировать: "Не может такое количество людей находиться условно без работы длительное время. Это же не пансионат для отдыха. Они получают ежемесячно немалые средства. Они мобильны. Они подготовлены. К ним нужно относиться серьезно".

КАК РОССИЯ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВАГНЕРОВЦЕВ ПРОТИВ СТРАН НАТО

Наемники Вагнера предоставляют властям Беларуси и России дополнительные инструменты для гибридных операций против стран НАТО – Польши и Литвы, добавляет Дайнер. Один из возможных вариантов дестабилизации – пограничные провокации.

"Россияне могут притвориться беларускими пограничниками и/или мигрантами, чтобы спровоцировать вооруженные инциденты на границе или въехать в Польшу для совершения диверсий", – говорит Кучинский.

Политические беженцы из Беларуси в страны ЕС идут лесами и звериными тропами, уточняет Свердлов. "Вагнеровцы могут использовать и для дискредитации этих маршрутов перед европейским сообществом, и чтобы вбросить свою агентуру в Литву или Польшу", – говорит он.

Другой вариант – замаскировать российских наемников под беларуских пограничников, чтобы они организовали поток мигрантов в страны ЕС.

"Мигранты – это бизнес , – напоминает Свердлов. – На каждом мигранте заинтересованные лица могут заработать по несколько тысяч долларов. Вагнеровцы – наемники, обслуживающие подобные бизнесы. Поэтому в этой роли они были бы абсолютно на своем месте".

Важнейшим в этом контексте является позиция Группы Вагнера в Африке и военный потенциал этой группировки, объясняет Кучинский.

"Не исключено, что наемники Пригожина воспользуются африканскими связями для увеличения притока нелегалов в ЕС с беларуского направления, – говорит аналитик Варшавского института. – Напомню, группа Вагнера занимается схемами нелегальной миграции в Ливии".

Польша и Литва усиливают защиту границ в случае российской агрессии.

"У Польши есть готовые сценарии на случай российской агрессии против Польши. У нее есть собственные мощные вооруженные силы и гарантии НАТО, – напоминает Кучинский. – Но это также означает, что Польша придет на помощь своим союзникам по НАТО, если Россия нападет на них. В первую очередь это касается стран Балтии. Однако Сувалкский перешеек хорошо защищен. И там также присутствуют американские солдаты. Это важно".

ГРУППА ВАГНЕРА = РОССИЯ

К каким бы провокациям ни привлекали наемников Вагнера, ответственность за их действия должна нести Россия как государственное образование.

"Они сегодня якобы открестились от этого Вагнера. Это абсурд. Эти люди воевали на стороне Российской Федерации. Они продолжают выполнять задачи Российской Федерации", – подчеркивает Данилов.

LIGA.net депутат литовского Сейма, глава литовской делегации в ПАСЕ Эмануэлис Зингерис. – Любые военные действия этой группы будут расценены как действия российской армии. Они – часть военного аппарата Российской Федерации". "Литва не видит группу Вагнера как группу, отдельную от московских амбиций и от российских властей, – говоритдепутат литовского Сейма, глава литовской делегации в ПАСЕ Эмануэлис Зингерис. – Любые военные действия этой группы будут расценены как действия российской армии. Они – часть военного аппарата Российской Федерации".

Вашингтон также сочтет любую атаку группы Вагнера нападением со стороны России, отмечает представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

В настоящее время США не видят конкретной угрозы от Вагнера для НАТО и внимательно за этим следят, говорит координатор стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США Джон Кирби. Он также привел слова президента США Байдена о том, что США будут защищать "каждый дюйм территории НАТО".

Присутствие вагнеровцев у границ Европы – это риск, и следить за их активностью нужно очень внимательно, заключает Данилов.

"Еще раз подчеркиваю: это большая игра, за которой нужно очень внимательно следить и понимать, что рано или поздно эти террористы будут задействованы, – уверен секретарь СНБО. – Как и на каком направлении – увидим".

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