Після невдалої спроби ватажка терористів Євгенія Пригожина організувати заколот у Росії, частина його найманців опинилися в Білорусі. Поява вагнерівців серйозно занепокоїла країни Балтії та Польщу.

Особливо після того, як 23 липня під час зустрічі з диктатором РФ Володимиром Путіним його білоруський колега Олександр Лукашенко заявив, що вагнерівці його "напружують", бо хочуть атакувати Польщу.

Вже за кілька днів білоруський диктатор уточнив, що ці слова були жартом. Жарт не оцінили. Бо найманці Пригожина дійсно почали рухатись до кордонів із європейськими країнами, що межують з Білоруссю.

"Потрібно розуміти, що рано чи пізно ці терористи будуть задіяні", – каже LIGA.net секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

Для чого Росія після заколоту відправила своїх найманців у Білорусь та як може їх використати – коротко на LIGA.net.

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ЧИ МОЖЛИВА НОВА АТАКА НА УКРАЇНУ

Українські розвідники, зокрема розвідка Державної прикордонної служби, уважно стежать за найманцями Групи Вагнера у Білорусі, аби розуміти, яку загрозу вони несуть для України, запевняє LIGA.net речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Зараз у Білорусі перебуває понад 5000 цих осіб. Вони переважно розміщуються у таборах під Осиповичами, які облаштовували для їхнього прийому, – розповідає він. – Така кількість російських найманців не є глобальною загрозою для України. Цих сил недостатньо, щоби здійснити вторгнення, зважаючи, що вони, як правило, не мають важкої техніки".

Здебільшого бойовики відпочивають в санаторно-польових умовах, уточнює LIGA.net головред білоруського Єврорадіо Павло Свердлов.

"Незначна частина проводить інструкторську роботу з тактичної підготовки білоруських військових та спецпризначенців міліції, – говорить він. – Решта – чекають якихось нових завдань".

Навчання проходять на Брестському полігоні поблизу польського кордону і переважно стосуються виживання на полі бою, додає LIGA.net Анна Марія Дайнер, аналітикиня Польського інституту міжнародних відносин.

Однак українська розвідка уважно придивляється і до потенційних загроз, які може створити Група Вагнера, додає речник Держприкордонслужби.

"Їх можуть використовувати для дестабілізації ситуації, – каже Демченко. – У цьому контексті як Україна, так і країни Європи, що межують з Білоруссю, мають бути готові до розвитку будь-яких ситуацій".

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ЧОМУ ВАГНЕРІВЦІ ПІШЛИ НА СУВАЛЬСЬКИЙ ПЕРЕШИЙОК

29 липня прем'єр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що понад 100 найманців ПВК Вагнера вирушили в бік Сувальського коридору біля білоруського міста Гродно. "Це, безумовно, крок до подальшого гібридного нападу на польську територію", – вважає він.

3 серпня президент Литви Ґітанас Науседа повідомив, що частина найманців зайняла позиції в Гродненській області у Білорусі. Їхня кількість становить уже 4000 осіб. Наявність озброєних підрозділів підвищує ризик провокацій на польських чи литовських кордонах.

Ця активність російських найманців може мати на меті кілька цілей, пояснює LIGA.net директор євразійської аналітичної програми Варшавського інституту Гжегож Кучинський.

"По-перше, це бажання спровокувати Польщу і НАТО, відвернути їхню увагу від війни в Україні, – вважає польський аналітик. – По-друге, це частина інформаційної війни, яка ведеться проти Заходу та України".

Малоймовірно, що увагу партнерів вдасться відвернути від України – всі сконцентровані й консолідовані, каже LIGA.net Олексій Данілов. Але бойовиків Вагнера можуть використовувати для інших речей.

"Якщо Путін ухвалить рішення, що йому треба йти ва-банк, тоді він може використати це терористичне угруповання, щоби провокувати НАТО і дивитись, як вони реагуватимуть та чи будуть застосовувати 5 статтю договору", – говорить секретар РНБО.

Так звана група Вагнера – це професійні терористи, нагадує Данілов. Потрібно готуватись до того, що вони вчинятимуть провокації: "Не може така кількість людей знаходитись умовно без роботи тривалий час. Це ж не пансіонат для відпочинку. Вони отримують щомісячно чималі кошти. Вони мобільні. Вони підготовлені. До них треба ставитись серйозно".

ЯК РОСІЯ МОЖЕ ВИКОРИСТАТИ ВАГНЕРІВЦІВ ПРОТИ КРАЇН НАТО

Найманці Вагнера дають владі Білорусі та Росії додаткові інструменти для гібридних операцій проти країн НАТО – Польщі та Литви, додає Дайнер. Один з можливих варіантів дестабілізації – прикордонні провокації.

"Росіяни можуть удавати білоруських прикордонників та/або мігрантів, щоб спричинити збройні інциденти на кордоні або в'їхати до Польщі для здійснення диверсій", – говорить Кучинський.

Політичні біженці з Білорусі до країн ЄС йдуть лісами та звіриними тропами, уточнює Свердлов. "Вагнерівців можуть використати також для дискредитації цих маршрутів перед європейською спільнотою, для закидання своєї агентури до Литви чи Польщі", – каже він.

Інший варіант – замаскувати російських найманців під білоруських прикордонників, щоби вони організували потік мігрантів до країн ЄС.

"Мігранти – це бізнес , – нагадує Свердлов. – На кожному мігранті зацікавлені особи можуть заробити по кілька тисяч доларів. Вагнерівці – найманці, які обслуговують подібні бізнеси. Тому у цій ролі вони були б абсолютно на своєму місці".

Найважливішим у цьому контексті є позиція групи Вагнера в Африці та військовий потенціал цього угруповання, пояснює Кучинський.

"Не виключено, що найманці Пригожина скористаються африканськими зв’язками для збільшення припливу нелегалів до ЄС з білоруського напрямку, – говорить аналітик Варшавського інституту. – Нагадаю, група Вагнера займається схемами нелегальної міграції в Лівії".

Польща і Литва посилюють захист кордонів на випадок російської агресії.

"Польща має готові сценарії на випадок російської агресії проти Польщі. Має власні потужні збройні сили та гарантії НАТО, – нагадує Кучинський. – Але це також означає, що Польща прийде на допомогу своїм союзникам по НАТО, якщо Росія нападе на них. Насамперед це стосується країн Балтії. Проте Сувальський перешийок добре захищений. І там також присутні американські солдати. Це – важливо".

ГРУПА ВАГНЕРА = РОСІЯ

До яких би провокацій не залучали найманців Вагнера, відповідальність за їхні дії має нести Росія як державне утворення.

"Вони сьогодні нібито відхрестились від цього Вагнера. Це – абсурд. Ці люди воювали на боці Російської Федерації. Вони продовжують виконувати завдання Російської Федерації", – підкреслює Данілов.

LIGA.net депутат литовського Сейму, глава литовської делегації у ПАРЄ Емануеліс Зінгеріс. – Будь-які військові дії цієї групи будуть розцінені як дії російської армії. Вони – частина військового апарату Російської Федерації". "Литва не бачить групу Вагнера як групу, окрему від московських амбіцій і від російської влади, – кажедепутат литовського Сейму, глава литовської делегації у ПАРЄ Емануеліс Зінгеріс. – Будь-які військові дії цієї групи будуть розцінені як дії російської армії. Вони – частина військового апарату Російської Федерації".

Вашингтон також вважатиме будь-яку атаку групи Вагнера як напад з боку Росії, відзначає представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Наразі США не бачать конкретної загрози від Вагнера для НАТО й уважно за цим слідкують, каже координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. Він також навів слова президента США Байдена про те, що США захищатимуть "кожен дюйм території НАТО".

Присутність вагнерівців біля кордонів Європи – це ризик, і стежити за їхньою активністю потрібно дуже уважно, підсумовує Данілов.

"Ще раз наголошую: це велика гра, за якою треба дуже уважно слідкувати та розуміти, що рано чи пізно ці терористи будуть залучені, – упевнений секретар РНБО. – Як і на якому напрямку – побачимо".

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