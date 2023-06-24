Главарь ПВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что его боевики идут на Москву, чтобы "разобраться с беззаконием". Российская армия пытается остановить боевиков на марше, но это выглядит не очень уверенно.

"Пока не ясно, чем это закончится, поэтому я бы не спешил праздновать. Но все выглядит как ситуация, выходящая из-под контроля Кремля", – говорит LIGA.net содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

Что нужно знать о демарше боевиков-вагнеровцев под командованием Пригожина и чем он может завершиться – коротко на LIGA.net .

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Вечером 23 июня 2023 года главарь российской террористической организации группа Вагнера Евгений Пригожин заявил, что по базе вагнеровцев якобы ударили регулярные войска РФ.

Удар, по его словам, был нанесен по приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника его генштаба Валерия Герасимова. Пригожин в ответ объявил "марш справедливости", чтобы "остановить зло".

МО РФ назвало это провокацией. Пригожин обратился в армию РФ, призвал "не сопротивляться", а в случае сопротивления пригрозил "уничтожать немедленно". Хотя не сразу сказал прямо, что пойдет на Москву "разбираться".

Еще вечером 23 июня на улицы некоторых российских городов, близких к границе Украины и базам Вагнера, выехала военная техника.

ФСБ возбудило дело за организацию вооруженного мятежа.

Российский диктатор Владимир Путин назвал действия Пригожина " изменой России ", "ударом в спину стране" и сравнил его с февральской революцией 1917 года, приведшей к гражданской войне.

Кроме того, Путин отдал приказ "нейтрализовать организаторов мятежа".

"Никто не собирается по требованию президента, ФСБ или еще кого-то прийти с повинной", – отреагировал на заявление диктатора Пригожин.

По состоянию на утро 24 июня группа Вагнера взяла под контроль военные объекты Ростова и Воронежа. Судя по сообщениям пропагандистов, особого сопротивления они не встретили. И продолжили движение на Москву.

В ряде регионов России объявлен режим контртеррористической операции, сообщает ГУР Минобороны. Российская элита покидает столицу. Российский диктатор Владимир Путин, вопреки заявлениям его пресс-секретаря, экстренно выехал из Москвы на Валдай.

"Москва практически изолирована силами полицейских и военных. На каждом перекрестке и на выездах находятся усиленные патрули, – говорится в сообщении ГУР. – По городу движется большое количество автобусов без номеров и опознавательных знаков с вооруженными людьми внутри. Остановлено движение межрегионального пассажирского транспорта".

В Москву стягивают всю военную технику, которая до сих пор оставалась в резерве и в приграничных регионах, добавляют в украинской разведке.

"Они никогда не скажут, что это военный переворот, – объясняет эксглава МИД. – Вместе с тем, это не значит, что он не только возможен, но и уже происходит".

По его словам, в российских элитах много внутренних течений.

"Частные военные компании они выращивали, кормили, выстраивали их бренды. Они их использовали политически в Африке, Латинской Америке. Они на них зарабатывали. На этом построена российская система, которая держится на силовиках и спецслужбах, – говорит дипломат. – Сейчас это больше чем проявление слабости. Это – проявление нестабильности в ядерном государстве".

Нестабильность же становится все более очевидной.

Несмотря на то, что российские силовики пытаются помешать продвижению "вагнеровцев" по территории России, это выглядит не всегда убедительно. Есть сообщения российских ресурсов, что начались бунты среди заключенных в колониях:

У Пригожина два возможных ресурса: переход на его сторону армейских подразделений и бунты зэков. Уже началось в ростовской колонии и московских СИЗО Водник (аудио оттуда) и Бутырка. В Воднике, кстати, сидит Кара-Мурза. На очереди колония Навального? pic.twitter.com/GZMM2V73GC — Грани.Ру (@GraniTweet) June 24, 2023

ПВК Вагнер ведет бои уже в Воронежской области. От ударов регулярной армии преимущественно страдают гражданские, а не "вагнеровцы".

Отдельные части российской армии уже отказались выступать против ЧИК Вагнера. Этому несколько объяснений, говорит Мельник.

С одной стороны, военнослужащие не понимают, как им поступать в этих событиях. Ситуация для них совершенно незнакома и неожиданна.

"Для военного важно четко идентифицировать "свой-чужой". А сейчас российские военнослужащие видят людей в том же пикселе, на той же технике с отметками Z и V, – объясняет он. – Им трудно идентифицировать и определить линию поведения".

Также огромную роль играется обычная проблема армии РФ – наказание за инициативу, добавляет он. Люди не знают, куда повернется ситуация, поэтому стараются лишний раз не вмешиваться.

К тому же, террористы Вагнера по отношению к российским силовикам и военным занимают условно дружескую позицию, объясняет Мельник: "К тем, кто их не трогает, они агрессии не проявляют. По отношению к гражданским они также не агрессивно настроены".

"События все больше похожи на то, что мы слышим по отношению к странам Латинской Америки или Африки, – говорит Климкин. – Это такая африканизация российской политики".

Это будет иметь последствия не сегодня и не завтра, но эти последствия будут фундаментальными, добавляет эксминистр МИД.

Империя рушится , констатируют в Минобороны Украины: "Чтобы больше не повторилась война. Чтобы не было российского терроризма и ядерной угрозы из Кремля. Путинская тирания на правильном пути. Нам свое делать".

Читайте также: Интервью | "Мои ребята подбили самолет Пригожина". История Героя Украины Александра Пивненко

ЧТО ДАЛЬШЕ. Чем дольше Россия будет держать свои войска в Украине, тем больше хаоса посеет на собственной земле, говорит президент Владимир Зеленский.

Демарш Пригожина свидетельствует, что процесс саморазрушения России начался, добавляет секретарь СНБО Алексей Данилов.

Пока нет уверенности, что Кремль сможет взять эту ситуацию под контроль в ближайшее время, считает Мельник.

"В любом случае, это нам на пользу, – объясняет он. – В определенный момент ситуация может сложиться так, что России станет не до Украины. Есть исторические аналогии, и в истории самой России также, когда внешняя агрессия бумерангом возвращается к агрессору и влечет за собой еще большую дестабилизацию внутри страны, вплоть до революционных потрясений".

Климкин, напротив, исходит из того, что путинский режим сейчас будет закручивать гайки и пытаться нейтрализовать Пригожина и "вагнеровцев" в кратчайшие сроки.

"А вот что будет дальше с точки зрения движений, которые могут быть тектоническими – это действительно большой вопрос", – добавляет Климкин.

Для Украины все эти события открывают несколько типов возможностей, говорит экс-глава МИД. И военных, и психологических, и гибридных, и экономических.

Тактические. Любая слабость России влияет и на ее войска и на силовиков, что дает козыри на фронтах силам обороны Украины.

Стратегические. "Сейчас всем становится понятно, что в России возможна нестабильность. Это значит, в мире будет пересматриваться стратегия отношений с Россией, – говорит Климкин. – Она будет направлена на то, чтобы сделать ее безопасной и минимизировать риски и от режима, и от страны ".

Логика стратегического сдерживания и стратегического ослабления России должна получить новый толчок, добавляет он. "Это касаются и стран Запада, и не Запада, – говорит эксминистр. – Каждый будет рассматривать эту ситуацию со своих углов. Но все понимают, что Россия не является стабильным союзником на перспективу, и что с ней лучше не входить в стратегические партнерства".

Мировые лидеры сформируют новые позиции в ближайшие дни, говорит Климкин: "Это геополитическая точка бифуркации, момент истины. Обращаться с сегодняшней Россией так, как раньше, больше невозможно".

Читайте также: Интервью | Командир батальона третьей штурмовой: "Вагнер" убегал в панике, мы сутки бегали по вражеским тылам

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.