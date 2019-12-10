"Это была ничья". Переговоры Зеленского с Путиным и итоги нормандской встречи для Украины

В понедельник, 9 декабря, состоялась первая за три года встреча в нормандском формате глав Украины, Германии, Франции и России. Что обсуждали, к чему пришли и что будет дальше, - читайте в коротком обзоре LIGA.net.

КОРОТКО. Стороны подписали "общие согласованные выводы" о поддержке ранее взятых на себя договоренностях и приверженности минским соглашениям. Из интересного: 1) Украина должна прописать формулу Штайнмайера в свое законодательство; 2) достигнута предварительная договоренность об обмене пленными "всех на всех" до конца 2019 года; 3) договорились о разведении сил в трех новых точках до конца марта 2020 года. По выборам и границе диалог был, но безуспешный. Путин не хочет менять Минские соглашения. Следующая встреча в нормандском формате должна состоятся в ближайшие четыре месяца.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. В Елисейском дворце прошла встреча лидеров стран нормандского формата. Помимо этого, Владимир Зеленский встретился тет-а-тет с Владимиром Путиным . Основную часть очной встречи Украина и Россия обсуждали газ. "Мне кажется, этот вопрос мы разблокировали. И сейчас на уровне советников будут обсуждаться возможные объемы и цена", - сообщил Зеленский на итоговой пресс-конференции. В свою очередь Путин в очередной раз отметил, что "если мы договоримся о совместной работе", стоимость газа "может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный потребитель".

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Главным камнем преткновения в ходе нормандского саммита стали местные выборы на Донбассе и полный контроль Украины над границей. Зеленский предложил создать в трехсторонней контактной группе отдельную подгруппу, которая бы занималась вопросом границы. Но Путин категорически против "отклонения" от минских соглашений 2015 года, согласно которым Украина начинает восстанавливать контроль над границей только после выборов. Зеленский даже предложил Путину пойти на уступку с границей в обмен на имплементацию формулы Штайнмайера, однако, российский президент не согласился.

В то же время итоговое коммюнике предусматривает внедрение формулы в украинское законодательство. При этом российские СМИ почему-то уверены, что Украина готова вписать формулу в Конституцию, хотя Зеленский заявил журналистам о внесении соответствующих изменений в закон об особом статусе. Его, кстати, украинский президент будет предлагать парламенту продлить еще на год. "Формулу Штайнмайера мы имплементируем, если будет видеть, что и с той стороны приближаются к деэскалации", - сообщил Зеленский журналистам.

Точки соприкосновения, видимо, удалось найти в вопросе обмена пленными. До конца года возможен большой обмен. "Договорились о начале – всех согласованных на всех согласованных. Сейчас покажут нам списки. Сейчас речь идет о Донбассе. Давайте сделаем первый шаг. Это большой шаг, потому что 72 человека могут приехать домой", - сообщил Зеленский журналистам.

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Также предварительные договоренности были достигнуты с разведением на линии соприкосновения. Зеленский поручил начальнику Генштаба Руслану Хомчаку подготовить три "простых точки", где безопаснее всего провести разведение. Эти точки будут обсуждаться в рамках минской группы. Кроме того, в коммюнике зафиксирована необходимость расширения мандата ОБСЕ. Сейчас миссия мониторит ситуацию на Донбассе только днем. Страны нормандского формата сошлись на том, что ОБСЕ должно следить за режимом прекращения огня 24/7.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. В Париже состоялась первая встреча Зеленского и Путина. Несмотря на предвыборные обещания о быстром мире на Донбассе, у Зеленского к нормандскому саммита подходили с крайне аккуратными ожиданиями. Простой факт: текст итогового документа, который был подписан в Париже, был согласован на уровне советников еще в начале сентября.

Даже сам факт встречи с Путиным Зеленский называл победой. В то же время после встречи президент Украины был сдержанным в оценках победителей и проигравших. " Я не знаю, кто кого. Сейчас правильно быть дипломатом. Давайте говорить, что пока что ничья", - сообщил он журналистам.

"Зрады" не увидели и организаторы протестов на Банковой. По их мнению, Зеленский не пересек красных линий и не допустил сдачи национальных интересов. Поэтому участники акции приняли решение свернуть лагерь по Офисом президента.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. В целом у Зеленского довольны результатами саммита, сообщили LIGA.net несколько участников украинской делегации. Сам Зеленский заявил, что для него "этого мало" и "хотелось бы больше проблем решить". Поэтому он рассчитывает, что Украина добьется большего во время следующей встречи нормандской четверки, которая должна состоятся через четыре месяца.

Но не совсем понятно, что должно заставить Путина поменять позицию по местным выборам на Донбассе и контроле над границей. В ходе пресс-конференции он дал четко понять, что на пересмотр минских соглашений не согласится.

Поэтому не стоит забывать о плане Б - так называемой стене. Именно его планирует рассматривать команда Зеленского, если поймет, что переговоры с Россией зайдут в тупик. А пока "договорились дальше договариваться".

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