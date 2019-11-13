"Это наше супер-обещание". Как Зеленский убедил свою фракцию поддержать рынок земли

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли. Рассмотрение документа сопровождалось митингом под стенами парламента и попытками ряда фракций заблокировать процесс. Однако Слуга народа смогла самостоятельно принять законопроект - 227 "за" плюс 13 внефракционных. Принятие документа в целом прогнозируют до конца года. Как Владимиру Зеленскому удалось убедить своих депутатов поддержать земельную реформу и с какими сложностями Слуга народа может столкнуться ко второму чтению - рассказывает LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. В среду, 13 ноября, украинский парламент наконец-то приступил к внедрению рынка земли. В начале сентября президент Зеленский поручил Раде снять мораторий на продажу земель до 1 декабря. Соответствующий законопроект правительство подало в Раду в конце сентября. Альтернативных законопроектов было зарегистрировано десять. Именно альтернативный документ N2178-10 был поддержан профильным комитетом и рекомендован для принятия в первом чтении.

Вплоть до момента голосования ни один депутат Слуги народа не мог со 100%-й уверенность сказать, что "за" рынок земли есть 226 голосов. Фракции Батькивщина, Евросолидарность и ОПЗЖ сразу же заявили, что не будут поддерживать законопроект. В сессионом зале они устроили забастовку и постоянно пытались блокировать парламентскую трибуну. Дело доходило до абсурда, когда Нестор Шуфрич под президиумом пел песню "Червона Рута".

В качестве компромисса президент Зеленский предложил внести поправку между первым и вторым чтением, согласно которой иностранцы получат возможность покупать украинскую землю только по результатам всеукраинского референдума. Для большего эффекта президент лично прибыл на заседание фракции в среду утром, чтобы убедить своих депутатов поддержать законопроект. "Президент показал социологию, по которой большинство "за" рынок земли, однако опасаются именно скупки иностранцами. После разговора с Зеленским большинство фракции приняло решение голосовать "за", - рассказал LIGA.net глава фракции СН Давид Арахамия. По его утренним прогнозам, законопроект должны были поддержать 95% фракции. Однако на протяжении дня эта цифра постоянно менялась.

"Группа Коломойского может не проголосовать. Дубинский даже на встречу с президентом не пришел. У нас идет повторение истории с арестом Дубневича", - отметил LIGA.net собеседник в Слуге народа. В связи с этим руководство фракции поставило группе условие: не будет голосов за рынок земли – группа будет исключена из фракции. Кроме того, из-за отказа голосовать "за", должности представителя Кабмина в Раде может лишиться Ирина Верещук. "Это не логично, что правительство, которое за рынок земли, представляет депутат, который против рынка", - разъясняет собеседник в руководстве СН.

В итоге "за" закон в первтом чтении проголосовали 240 депутатов: 227 "слуг" и 13 внефракционных. 25 депутатов СН не голосовали. Так называемая группа Коломойского проголосовала "за". Остальные фракции проголосовали "против" или воздержались.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Согласно принятому документу, с 1 октября 2020 года отменятся запрет на продажу земель сельхозназначения всех форм собственности. Право на покупку земли получают граждане Украины, теробщины, государство, юрлица Украины и иностранные граждане, а также лица без гражданства в случае приобретения в порядке наследования и обязанностью отчуждение участок в течение года.

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Кроме того, устанавливается правило, согласно которому до 1 января 2024 года не допускается приобретение юрлицами, бенефициарным владельцем которых являются иностранцы, лица без гражданства, юрлица, созданные по законодательству иному, чем законодательство Украины, иностранные государства, права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения.

По данным Минэкономики, после открытия рынка стоимость 1 га земли составит около $2200. В свою очередь Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов предоставить Украине помощь для внедрения земельной реформы.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. В Слуге народа прогнозируют принятие закона о рынке земель в целом до конца 2019 года. При этом обязуются внести правку Зеленского о референдуме для иностранцев. Арахамия даже пообещал сложить мандат, если этой нормы не будет. Хотя как раз из-за видеобращения Зеленского сегодня свои голоса не отдала фракция Голос.

Как объяснил LIGA.net член фракции Ярослав Юрчишин, открытие рынка земли в таком виде – без иностранцев – это фиктивная реформа. "Президент предложил решать вопрос иностранцев на референдуме, на котором будут голосовать люди под влиянием манипуляций олигархических каналов", - объяснил позицию фракции Юрчишин. Он отметил, что референдум по вопросу иностранцев является красной линией для фракции. В то же время фракция готова к дискуссиям и будет принимать участие в подготовке законопроекта ко второму чтению.

"У нас были коммуникации и с президентом, и с премьером. Все они заканчивались так: "У нас есть голоса, поддержите, а дальше увидим". То есть они прямо говорили, что мы и без вас проголосуем. Поэтому в данном случае они молодцы, что проголосовали без нас. Посмотрим, будет ли у них такая возможность во втором чтении", - резюмирует Юрчишин.

На другие фракции "слугам" рассчитывать не стоит. Батькивщина сегодня заявила, что переходит в оппозицию, поскольку Зеленский "перешел красную линию", а у украинцев "не будет земли через несколько лет из-за невозможности конкурировать с транснациональными корпорациями".

Кроме того, Слуге народа нужно искать голоса под законопроект о народовластии, который сейчас разрабатывается под руководством первого вице-спикера Руслана Стефанчука. Он необходим для имплементации нормы о референдуме.

Также ко второму чтению планируют уточнить ряд позиций законопроекта о рынке земли. В частности, речь об ограничении концентрации угодий, которые может покупать один субъекту на рынке.

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