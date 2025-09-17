Администрация Дональда Трампа одобрила первые пакеты помощи Украине по программе PURL, которую финансируют союзники по НАТО – вооружение отправят уже в ближайшее время. Хотя формально о формировании нового механизма стало известно еще 1 августа, результат стал неприятной неожиданностью для Москвы.

И вовсе не из-за состава первых партий вооружений для Сил обороны, которые скорее направлены на сдерживание оккупационных войск и уменьшение разрушений и убийств гражданских в результате геноцидных ракетных и дроновых атак. Эта история при определенных условиях может быть развита союзниками до перспективы разрушительных для РФ решений и шагов.

Прежде всего потому, что сейчас военная помощь Украине выглядит как прямой ответ на атаку Польши беспилотниками и ракетами. 10 сентября 2025 года все больше рассматривается в НАТО как водораздел в войне. Атака Путина, которая, не исключено, была спровоцирована амбициями Си Цзиньпина, породила осознание, что только мощная и стойкая Украина способна обезопасить или хотя бы отдалить страны блока от прямого столкновения с Россией, за спиной которой стоят Китай, Северная Корея и Иран.

За скобками остаются одновременные мантры Трампа о том, что "Зеленскому придется заключить мирное соглашение", но на фоне конкретики с оружием они уже кажутся формальным соблюдением баланса в давлении на стороны.

Это окажет прямое влияние на темпы и масштабы вооружения Украины. О чем идет речь?