"Ситуация такова: когда получается закрепиться в селе, то это и будет наша оборона", – рассказывает LIGA.net военный с позывным "Малюк" о фортификациях на Авдеевском направлении.

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Линии обороны, о которых говорилось месяцами, не выполнили свои функции и не сдержали россиян в Харьковской области, говорит LIGA.net представитель оборонного комитета в Раде Соломия Бобровская (Голос).

В общей сложности на фронте должно быть создано до 10 000 км невзрывных заграждений. В Генштабе говорят: не все идеально, но работа идет.

Насколько эффективно – будет выяснить временная специальная комиссия, созданная в Верховной Раде 22 мая. Во фракции СН полагают, что ВСК позволит "снять политическое напряжение и спекуляции" на теме.

Военные, с которыми пообщалась LIGA.net, рассказывают: со строительством оборонных сооружений есть проблемы; на некоторых участках они вообще отсутствуют. В то же время россияне строят свои линии обороны очень быстро, с минными полями и бетонными траншеями.

Что происходит с фортификациями на фронте – разбор.

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"Ошибка Авдеевки". Что с оборонительными укреплениями

С начала года правительство выделило 38 млрд грн на строительство оборонительных рубежей, это цифры на 7 мая.

Еще в декабре 2023 года среди важных направлений для строительства фортификаций в Кабмине выделяли Авдеевское, Марьинское и Харьковскую область: именно Купянск–Лиман. По состоянию на май самые большие продвижения россиян – в районе Авдеевки и в Харьковской области.

Однако построить в Харьковской области оборонные сооружения в полном объеме не успели, говорит старший лейтенант 47-й бригады Николай Мельник: "Мы увидели, что передовых позиций нет вовсе. Линия обороны была недостроенная".

По его словам, солдатам "пришлось окопаться там, где пришлось". Намеченная линия обороны не соответствовала рельефу местности. Силы обороны несли утраты, а противник сумел сделать плацдарм для наступления.

"Мы повторили ошибку Авдеевки, – считает Мельник. – Тогда мы говорили: нам нужны линии обороны за городом. А Сухопутные силы докладывали, что все уже есть. И в результате военным пришлось отступать, потому что негде было зарыться".

О плохой подготовке заявили и аналитики OSINT-проекта DeepState. Аналитики показали снимки с незавершенными укреплениями, в частности, в поселке Липцы, в сторону которого сейчас продвигаются россияне.

Фото: Deepstate

Еще одно горячее направление – Херсонская область. Там строят уже вторую линию, говорит глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. В планах – сдать строительство в следующем месяце.

"Общая полоса второй линии – 174 км. Первой – 220 км, ее строим с военными. Это должны быть безопасные для военных места – бетонные сооружения, противотанковые рвы", – отмечал Прокудин.

Собеседники LIGA.net в ОВА передали нам фотографию одного из строящихся укреплений – с земельным валом и металлической сеткой.

Фото: источник LIGA.net в ОВA

В Донецкой области ситуация с укреплениями очень тяжелая, отмечают LIGA.net военные, которые там работают.

"Ничего никто не строит [первую линию. – Ред.]. Да и негде уже", – говорит боец с позывным "Малюк". Его бригада обороняет Авдеевское направление, где россиянам в апреле удалось значительно продвинуться.

Первую линию обороны Украины на тех участках, где россияне наступают, разнесли полностью – артиллерией и авиабомбами, говорит военный: "Если в селах получается закрепиться, то это и есть наша оборона. Конечно, окопы нарыты. Мы сами часть и рыли. Но если речь о том, чтобы заливать бетоном – этого уже просто негде и некак делать".

"По террикону ползут с бревнами". Как строят россияне

При этом Россияне строят быстро. Трое военных, с которыми говорила редакция, отмечают: у оккупантов первой идет штурмовая группа, затем – группа закрепления, а за ними – стройбат.

Они тянут на себе древесину и начинают сразу оборудовать пункты наблюдения, рассказывает Николай Мельник.

"Мы видели, как по авдеевскому террикону оккупанты ползут с бревнами. У россиян есть метод быстрого построения, которого нет у нас", – добавляет он.

Так называемая оборонная линия Суровикина россиян – это три линии инженерно-фортификационных сооружений с минными полями, объясняет Мельник.

Одна линия – минное поле шириной до 200 м, противотанковый ров, "зубы дракона", за этим бетонные траншеи и капониры с техникой. Вторая и третья, так же оборудованные – за 5 км и 10 км. В Запорожье во время контрнаступления ВСУ смогли взять только передовые позиции россиян.

Самая главная украинская проблема – неэффективное использование ресурсов. И тогда в авральном порядке приходится все исправлять, заключает Мельник. Единственный выход – улучшать партнерство между армией и гражданскими, в частности, на местах, где работают военные.

Где 10 000 км заграждений? Зачем создали ВСК

Россияне пересекли границу в Харьковской области из-за того, что не хватает ПВО, но дальше первой линии обороны они не дошли. Так о ситуации в Волчанске рассказал президент Владимир Зеленский во время встречи с медиа, где присутствовал представитель редакции LIGA.net.

Самые мощные фортификации – на третьей линии обороны. "Первую и вторую линию строят военные, а третья линия построена местными властями, – говорит Зеленский. – Она самая мощная. Не потому, что они лучше военных, а просто потому, что она дальше от обстрелов".

Все не так хорошо, как хотелось бы, но большинство первоочередных мер выполнено, убеждает LIGA.net собеседник в Генштабе.

"Постепенно наращиваем, – говорит он. – На угрожающих направлениях работают инспекционные группы, чтобы можно оперативно обнаружить, что улучшить. Николаев, Харьков, Сумы – большинство будет выполнено".

Лучше всего – в Запорожской области, добавляют в Генштабе. В мае подрядчики должны передать фортификационные сооружения Силам обороны.

Общая протяженность фронта на 19 мая – 3750 км. Не под запись в МО объясняют: на этой линии должно быть создано до 10 000 км невзрывных заграждений. Процесс выполнения контролирует Минобороны, распорядители – военно-гражданские администрации.

Справка Фортификационные постройки в хорошем варианте имеют три линии обороны.



На первой линии под обстрелами и авиабомбами россиян LIGA.net военные. Третья линия – для обеспечения первых двух всем необходимым. Фортификационные постройки в хорошем варианте имеют три линии обороны.На первой линии под обстрелами и авиабомбами россиян невозможно строить серьезные укрепления. На вторую линию отступают, когда враг вытесняет Силы обороны из первой, объясняютвоенные. Третья линия – для обеспечения первых двух всем необходимым.



Ситуация в Харьковской области стала огромным триггером общества. Линии обороны, о которых говорилось месяцами, не выполнили свои функции и не стали опорой для подразделений, говорит LIGA.net нардеп из оборонного комитета Соломия Бобровская (Голос).

Это должно быть вопросом Ставки не в мае, а еще с момента вытеснения российских войск из Харьковской области осенью 2022 года, говорит она: "Войскам РФ не помешали оборонительные сооружения, их сдержали Силы обороны. Дело даже не в эффективности [фортификаций], а были ли выполнены работы. Что было сделано и кто делал".

Во фракции Слуга народа призывают воздержаться от политических игр.

"Нашим защитникам, для понимания, нужно сначала несколько километров под постоянными обстрелами доставлять материалы, а затем строить. Это адская работа", – напоминает LIGA.net нардеп Виталий Безгин (комитет по местному самоуправлению).

Чтобы проконтролировать строительство оборонных линий, в Раде собирались создать временную следственную комиссию, рассказывает нардеп Ярослав Юрчишин. 22 мая нардепы проголосовали за создание специальной, а не следственной комиссии.

"Это более слабый формат, – объясняет нардеп. – На следственную обязаны приходить ответственные органы, на специальную – нет".

Задача спецкомиссии – выяснить, были ли работы выполнены, в каком объеме и кто и как использовал бюджетные средства.