"Ситуація така: коли виходить закріпитися в селі, то це і буде наша оборона", – розповідає LIGA.net військовий з позивним "Малюк" про фортифікації на Авдіївському напрямку.

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Лінії оборони, про які говорилося місяцями, не виконали свої функції та не стримали росіян на Харківщині, каже LIGA.net представниця оборонного комітету Ради Соломія Бобровська (Голос).

Загалом на фронті має бути створено до 10 000 км невибухових загороджень. У Генштабі кажуть: не все ідеально, але робота йде.

Наскільки ефективно – буде з'ясувати тимчасова спеціальна комісія, створена у Верховній Раді 22 травня. У фракції СН вважають, що ТСК дозволить "зняти політичну напругу і спекуляції" на темі.

Військові, з якими поспілкувалася LIGA.net, розповідають: з будівництвом оборонних споруджень є проблеми; на деяких ділянках вони взагалі відсутні. Натомість росіяни будують свої лінії оборони дуже швидко, з мінними полями і бетонними траншеями.

Що відбувається із фортифікаціями на фронті – розбір.

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"Помилка Авдіївки". Що з оборонними укріпленнями

Від початку року уряд виділив 38 млрд грн на будівництво оборонних рубежів, це цифри на 7 травня.

Ще у грудні 2023 року серед важливих напрямків для будівництва фортифікацій у Кабміні виділяли Авдіївський, Мар'їнський та Харківську область: саме Куп'яньськ–Лиман. Станом на травень найбільші просування росіян – у районі Авдіївки та на Харківщині.

Однак побудувати у Харківській області оборонні споруди у повному обсязі не встигли, каже LIGA.net старший лейтенант 47-ї бригади Микола Мельник: "Ми побачили, що передових позицій немає зовсім. Подекуди незавершене будівництво. Ті ж "зуби дракона" лежали поруч з трасами. Лінія оборони була недобудована".

За його словами, солдатам "довелося окопуватися там, де довелося". Накреслена лінія оборони не відповідала рельєфу місцевості. Сили оборони мали втрати, а ворог зміг створити плацдарм для наступу.

"Ми повторили помилку Авдіївки, – вважає Мельник. – Тоді ми казали: нам потрібні лінії оборони за містом. А Сухопутні сили доповідали, що все вже є. І в результаті військовим довелося відступати, бо не було де закопатися".

Про погану підготовку заявили й аналітики OSINT-проєкту DeepState. Аналітики показали знімки із незавершеними укріпленнями, зокрема у селищі Липці, у бік якого зараз просуваються росіяни.

Фото: Deepstate

Ще один гарячий напрямок – Херсонська область. Там будують вже другу лінію, каже LIGA.net голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. У планах – здати будівництво наступного місяця.

"Загальна смуга другої лінії – 174 км. Першої – 220 км, її будуємо з військовими. Це мають бути безпечні для військових місця – бетонні споруди, протитанкові рви", – наголошував Прокудін.

Співрозмовники LIGA.net в ОВА передали нам одну з фотографій укріплень, які будують, – з земельним валом і металевою сіткою.

Фото: джерело LIGA.net в ОВA

У Донецькій області ситуація з укріпленнями дуже важка, наголошують LIGA.net військові, які там працюють.

"Нічого ніхто не будує [першу лінію. – Ред.]. Та і немає де вже", – каже боєць із позивним "Малюк". Його бригада обороняє Авдіївський напрямок, де росіянам у квітні вдалося значно просунутися.

Першу лінію оборони України на тих ділянках, де росіяни наступають, рознесли вщент – артилерією та авіабомбами, говорить військовий: "Якщо в селах виходить закріпитися, то це і є наша оборона. Звісно, окопи нариті. Ми самі частину і рили. Але якщо мова про те, щоб заливати бетоном – то цього вже просто немає де і як робити".

"По терикону повзуть з колодами". Як будують росіяни

Росіяни натомість будують швидко. Троє військових, з якими говорила редакція, наголошують: в окупантів першою йде штурмова група, потім – група закріплення, а за ними – будівельний батальйон.

Вони тягнуть на собі деревину і починають одразу споруджувати спостережні пункти, розповідає Микола Мельник.

"Ми бачили, як по авдіївському терикону окупанти повзуть з колодами. У росіян є метод швидкої побудови, якого немає у нас", – додає він.

Так звана оборонна лінія Суровікіна росіян – це три лінії інженерно-фортифікаційних споруд з мінними полями, пояснює Мельник.

Одна лінія – мінне поле шириною до 200 м, протитанковий рів, "зуби дракона", за цим – бетонні траншеї та капоніри з технікою. Друга і третя, так само обладнані – за 5 км і 10 км. На Запоріжжі під час контрнаступу ЗСУ змогли взяти лише передові позиції росіян.

Найголовніша українська проблема – неефективне використання ресурсів. І тоді в авральному порядку доводиться все виправляти, підсумовує Мельник. Єдиний вихід – покращувати партнерство між армією та цивільними, зокрема на місцях, де працюють військові.

Де 10 000 км загороджень? Навіщо створили ТСК

Росіяни перетнули кордон на Харківщині через те, що не вистачає ППО, але далі першої лінії оборони вони не дійшли. Так про ситуацію у Вовчанську розповів президент Володимир Зеленський під час зустрічі із медіа, де був присутній представник редакції LIGA.net.

Найпотужніші фортифікації – на третій лінії оборони. "Першу та другу лінію будують військові, а третя лінія побудована місцевими владами, – каже Зеленський. – Вона найпотужніша. Не тому, що вони краще за військових, а просто тому, що вона далі від обстрілів".

Все не так добре, як хотілося б, але більшість першочергових заходів виконані, переконує LIGA.net співрозмовник у Генштабі.

"Поступово нарощуємо, – каже він. – На загрозливих напрямках працюють інспекційні групи, щоб можна оперативно виявити, що покращити. Миколаїв, Харків, Суми – більшість буде виконано".

Найкраще – у Запорізькій області, додають у Генштабі. У травні підрядники мають передати фортифікаційні споруди Силам оборони.

Загальна протяжність фронту на 19 травня – 3750 км. Не під запис у МО пояснюють LIGA.net: на цій лінії має бути створено до 10 000 км невибухових загороджень. Процес виконання контролює Міноборони, розпорядники – військово-цивільні адміністрації.

Довідка Фортифікаційні споруди у хорошому варіанті мають три лінії оборони.



На першій лінії, під обстрілами та авіабомбами росіян, LIGA.net військові. Третя лінія – для забезпечення перших двох всім необхідним. Фортифікаційні споруди у хорошому варіанті мають три лінії оборони.На першій лінії, під обстрілами та авіабомбами росіян, неможливо будувати серйозні укріплення. На другу лінію відступають, коли ворог витискає Сили оборони з першої, пояснюютьвійськові. Третя лінія – для забезпечення перших двох всім необхідним.



Ситуація в Харківській області стала величезним тригером для суспільства. Лінії оборони, про які говорили місяцями, не виконали свої функції і не стали опорою для підрозділів, каже LIGA.net нардепка з оборонного комітету Соломія Бобровська (Голос).

Це мало бути питанням Ставки не у травні, а ще з моменту витіснення російських військ з Харківщини восени 2022 року, говорить вона: "Військам РФ не завадили оборонні споруди, їх стримали Сили оборони. Справа навіть не в ефективності [фортифікацій], а чи роботи були виконані. Що було зроблено і хто робив".

У фракції Слуга народу закликають утриматись "від політичних ігор".

"Нашим захисникам, для розуміння, треба спочатку кілька кілометрів під постійними обстрілами доставляти матеріали, а потім будувати. Це пекельна робота", – нагадує LIGA.net нардеп Віталій Безгін (комітет з питань місцевого самоврядування).

Щоб проконтролювати будівництво оборонних ліній, у Раді збиралися створити тимчасову слідчу комісію, розповідає LIGA.net нардеп Ярослав Юрчишин. Натомість 22 травня нардепи проголосували за створення спеціальної, а не слідчої комісії.

"Це слабший формат, – пояснює нардеп. – На слідчу зобов'язані приходити відповідальні органи, на спеціальну – ні".

Завдання спецкомісії – з'ясувати, чи роботи були виконані, в якому обсязі та хто і як використав бюджетні кошти.