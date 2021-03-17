Джо Байден уже почти два месяца находится на должности президента США. Пока он так и не нашел возможности позвонить Владимиру Зеленскому. Хотя власти Украины успокаивают, заявляя, что у Байдена просто нет времени, и масштаб отношений значительно шире одного телефонного разговора. Отсутствие звонка – это сигнал о кризисе доверия между высшим руководством стран, считают дипломаты и эксперты. И дальнейшее развитие событий зависит в большей мере именно от Киева. Почему Байден не звонит, какие сигналы поступают Зеленскому из Вашингтона, что ждет отношения в будущем – разбиралась LIGA.net.

КАК "АМЕРИКА ВЕРНУЛАСЬ", ОБОЙДЯ УКРАИНУ СТОРОНОЙ

За более чем 50 дней в должности Байден успел позвонить почти двум десяткам мировых лидеров: как друзьям, так и откровенным противникам. Например, он поговорил с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что "США будут твердо защищать суверенитет Украины".

Хотя на Банковой до сих пор не дождались звонка из Белого дома, Байден уже подвел итог своих телефонных разговоров: "С момента вступления в должность я обзвонил лидеров со всего мира с простым посланием: "Америка вернулась". Мы собираемся восстановить наши международные союзы и решить общие проблемы, с которыми сталкиваемся".

Ожидания по поводу президентства Байдена в Украине строились до его вступления в должность. Например, Зеленский в декабре 2020-го заявлял, что "очень хотел бы" активной роли США в урегулировании конфликта с Россией, в частности, возлагая надежды конкретно на Байдена. В делегации в ТКГ по Донбассу также четко дали понять, что их ставка в 2021 году – Джо Байден, и они ждут активного участия Вашингтона. В ОП говорили, что кроме войны, в Киеве хотят и роста экономического сотрудничества с США.

Надежды были небеспочвенны, ведь в администрации Обамы Байден курировал отношения с Украиной, и когда она подверглась нападению РФ, он четко дал понять – США никогда не признают оккупацию Крыма и будут твердо поддерживать Киев. В 2020 году в ходе избирательной кампании он тоже не забывал о ней: обещал летальное оружие, военную и экономическую помощь, а также "обеспечение значительно большей дипломатической роли" Вашингтона в переговорах с Россией. Но звонка Зеленский пока так и не дождался – Америка вернулась, обойдя Украину стороной.

ПОЧЕМУ БАЙДЕН НЕ ЗВОНИТ

Сейчас главным приоритетом Байдена является внутренняя политика, а именно борьба с коронавирусом. Однако отсутствие звонка из Вашингтона связано не только с его занятостью, ведь время на ряд других глав государств у него все же нашлось. Это может быть одним из последствий скандалов вокруг Украины, которые разворачивались при 45-м президенте США Дональде Трампе. В 2019 году благодаря пленкам Трампа-Зеленского, которые чуть ли не привели к импичменту первого, стало известно, что тогдашний хозяин Белого дома хотел найти компромат на сына Байдена – Хантера.

Хантер с 2014 по 2019 год входил в состав директоров энергокомпании Burisma Group. Хотя Зеленский согласился рассмотреть дело Байдена по просьбе Трампа, заявляя о "100% своем генпрокуроре", оно никак не продвинулось. При этом Трамп все же активно использовал эту тему в ходе гонки, упрекая сына Байдена в коррупции.

Скандал получил новый виток, когда выпускник Высшей школы КГБ Андрей Деркач (внефракционный депутат Рады, действия которого, по данным американской разведки, контролировал Путин) вместе с тогдашним депутатом партии Слуга народа Александром Дубинским опубликовали разговоры Порошенко и Байдена, которые в ходе кампании также активно использовал Трамп. Зеленский не пытался остановить скандал и не выбрал нейтралитет. Вместо этого он сказал, что "это не последний звонок, который услышат украинцы" и даже более – увидел в этих разговорах основания для уголовного дела. Хотя еще тогда было понятно - ничего хорошего эта история не принесет.

Отсутствие звонка нужно воспринимать как сигнал, и не следует прятаться за какими-то формулировками, что президент США занят и не может уделить внимание, – заявляет бывший посол Украины в США Валерий Чалый

О роли этой истории в отношениях между странами пишет Politico, заявляя, что Байден держит Зеленского на расстоянии, надеясь, что "ядовитые пары" от предыдущей администрации развеются. "Между США и Украиной на передовой администрации Байдена царит настоящая атмосфера неловкости. Я действительно думаю, что в этом смысле импичмент имеет вполне реальные остаточные последствия", – сказал изданию эксперт Atlantic Council Дэниел Вайдич. Иного мнения придерживается The Washington Post, заявляя, что задержка связана с попыткой Байдена побудить Зеленского к борьбе с коррупцией.

Разговор между Зеленским и Байденом важен, поскольку это сигнал США о поддержке страны, заявляет LIGA.net исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк: "Его отсутствие свидетельствует о том, что Украина сейчас не входит в приоритеты Байдена, и что от нее ожидают сдвигов в направлении реформ в секторе верховенства права".

"Отношения находятся на уровне стратегического партнерства. Но при этом сейчас есть определенная пауза – кризис доверия к руководству страны. Отсутствие звонка нужно воспринимать как сигнал, и не следует прятаться за какими-то формулировками, что президент США занят и не может уделить внимание", – говорит LIGA.net бывший посол в США Валерий Чалый, одновременно отмечая, что необходимость "борьбы с коррупцией и усиления действий против олигархата – очевидные сигналы".

В Украине беспокойства отсутствием разговора Байдена и Зеленского нет, он точно произойдет, – заявляет пресс-секретарь МИД Олег Николенко

По мнению Чалого, кризис доверия распространяется не на все отношения, а на "контакты между президентами". Он считает, что это связано "с действиями ОП в предыдущий период, которые не остались незамеченными в Вашингтоне".

При этом, говорит Чалый, правы и те, кто заявляют, что звонок Байдена и Зеленского – это вопрос времени, одновременно уточняя, что "не в наших интересах ждать": "Сейчас отношениям не хватает динамики и инициативности со стороны Киева. Частично не хватает доверия на наивысшем уровне… Пауза нуждается в активизации в первую очередь с украинской стороны – не только работы МИДа, но президента, парламента и правительства. Это общеукраинское задание".

В руководстве страны успокаивают, заявляя, что ситуация под контролем. Например, глава МИД Дмитрий Кулеба считает "глубоко ошибочным" сводить все отношения к разговору и "факты свидетельствуют о развитии планомерного диалога".

Сводить все отношения к одному звонку не стоит. Я уверен, что определенная коммуникация происходит, – заявляет нардеп Слуги народа Александр Мережко

Масштаб отношений Украины и США значительно шире одного телефонного разговора, заявляет LIGA.net пресс-секретарь МИД Олег Николенко. "Мы довольны динамикой развития отношения с администрацией Байдена. Кулеба установил контакт с Блинкеном. Таран пообщался с американским коллегой Остином. В ближайшее время в Вашингтон прибудет новая госпожа украинский посол (Оксана Маркарова), ведется регулярный диалог на экспертном уровне".

По словам Николенко, телефонный разговор двух лидеров не должен становиться самоцелью: "В Украине беспокойства отсутствием разговора Байдена и Зеленского нет, он точно произойдет. Нехватки коммуникации между нашими странами точно нет. Сейчас основной приоритет – это содержательное наполнение повестки дня украинско-американских отношений.

Похожего мнения придерживается и нардеп Слуги народа Александр Мережко, который говорит LIGA.net, что "сводить все к телефонному звонку не стоит", и сейчас между странами "происходит определенная коммуникация": "Есть такое понятие, как "тихая дипломатия". Она требует не столько громкого пиара, сколько тишины". Он считает, что в администрации США идет "подготовительный этап к новой фазе отношений с Украиной, которые будут более интенсивными и глубокими".

ЧЕГО ЖДУТ ОТ КИЕВА В ВАШИНГТОНЕ

Хотя звонок Зеленскому из Белого дома пока не поступил, США коммуницируют с Киевом несколько иными способами. В ходе предвыборной кампании Байден обещал побуждать Украину проводить реформы. И сигналы от него начали поступать почти с первых дней президентства. Уже 1 февраля глава Госдепа США Энтони Блинкен позвонил Кулебе. Помимо заверений в поддержке, Блинкен подчеркнул важность сохранения прогресса в борьбе с коррупцией и внедрении верховенства права, а также проведении экономических реформ.

"Вы занимаетесь таким решаловом, что зачем вам звонить?". Это фактически и есть позиция администрации, почему не звонит Байден, – заявляет глава Совета общественного контроля НАБУ Марк Савчук

Чтобы сигнал был еще прозрачнее, в марте США наложили визовые санкции на олигарха Коломойского и его родственников, а позже издание The Washington Post опубликовало редакционную статью, заявив, что в 2019 году в Украине произошел откат: были уволены реформаторы из правительства и глава НБУ Яков Смолий, заторможены судебная реформа и меры против олигархов, что привело к приостановке выплат от МВФ и беспокойству в США.

Попытки Зеленского ответить Байдену на его сигналы – введение санкций против Медведчука, открытие дел против экс-топ-менеджеров ПриватБанка и старание провести судебную реформу через Раду – не остались незамеченными в Вашингтоне, но ему следует "продемонстрировать большую приверженность этой борьбе". По мнению редакции WP, если Зеленский правильно воспримет сигналы, это может решительно продвинуть попытки Украины вырваться из рук России и присоединиться к демократическому Западу.

"Эту статью следует воспринимать абсолютно буквально", – говорит LIGA.net глава Совета общественного контроля НАБУ Марк Савчук. – "WP официальную позицию сказали неофициально. Это и есть фактически ответ, почему не звонит Байден: "Вы занимаетесь таким решаловом, что зачем вам звонить?".

США – один из ключевых доноров МВФ, поэтому ожидания Байдена совпадают с требованиями меморандума, – заявляет исполнительный директор и Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк

Он объясняет, что все перечисленное в статье WP написано в программе МВФ, принятой еще в 2014-2015 годах: "Они хотят, чтобы мы придерживались подписанных нами договоренностей". По мнению Савчука, введение санкций против Медведчука или назначение Маркаровой – недостаточно для отношений с США: "Им все равно на фамилии, они смотрят на решения. А когда у тебя партия каждый месяц собирает подписи за отставку Сытника – это как раз таки для них показатель".

США дают четкие сигналы Украине, считает Каленюк: во-первых, прекратить атаку на антикоррупционные органы; во-вторых, расследовать топ-коррупцию, в частности олигархов; в-третьих, провести судебную реформу. "США – одни из ключевых доноров МВФ, поэтому ожидания Байдена совпадают с требованиями меморандума".

В новой администрации США много людей знают и понимают Украину, пропетлять тут не получится, – заявляет бывший глава МИД Павел Климкин

Похожую позицию LIGA.net высказывает и бывший глава МИД Павел Климкин. Он объясняет, что реальная борьба с коррупцией, судебная реформа и деолигархизация – это предусловия развития партнерства между странами: "Звонок будет, но что такое звонок? Курт Волкер приезжал на прошлой неделе и говорил: "Будет звонок, а что на следующее утро?". Это же не значит, что устанавливаются доверительные отношения между лидерами, это просто начало контакта".

По мнению Климкина, поскольку в новой администрации США "много людей знают и понимают Украину, то пропетлять – заниматься имитацией и заявлять о намерениях – тут не получится". Отвечая на вопрос, есть ли сегодня доверие между сторонами, Климкин заявил: "Пока что нет. У нас есть взаимодействие, новая администрация будет строить это доверие. Они видят нашу власть, как она функционирует. Это сложная история".

МОЖЕТ ЛИ КИЕВ СОВСЕМ ЛИШИТЬСЯ ПОДДЕРЖКИ ВАШИНГТОНА

Хотя сигналы из Вашингтона поступают абсолютно явные, там также напоминают, что хорошие отношения – это не данность, а результат работы. Например, США выделили только 50% военной помощи на 2021 год. Остаток зависит от успехов в реформах. Сенатор Крис Мерфи говорит Politico, "что, если реформы пойдут в 2021 году такими же темпами, как в 2020-м, будет сложно убедить Конгресс продолжить поддержку Украины".

У США есть много интересов и торговых партнеров в мире, но Украина – ключевая страна для определения дальнейшего развития постсоветского пространства, – заявляет Чалый

"Мерфи очень помог в продвижении многих инициатив в Конгрессе. К его словам нужно прислушаться. Он неоднократно бывал у нас, если он говорит, что руководство Украины должно сделать определенные шаги, то это надо делать. Сенатор говорит честно, к этим словам точно нужно прислушаться", – объясняет Чалый.

При этом позитив в отношениях между странами также есть, и Киев важен для Вашингтона. Стратегическое партнерство продолжается в сфере безопасности и обороны, говорит Чалый, о чем свидетельствуют контакты между разведками обеих странах, Министерствами обороны и иностранных дел: "У США есть много интересов и торговых партнеров в мире, но Украина – ключевая страна для определения дальнейшего развития постсоветского пространства. От ее успеха зависит общая ситуация в Центрально-Восточной Европе".

Мережко также рассчитывает, что обе страны выйдут на новый уровень отношений: "США могут принять более активное участие в урегулировании конфликта с Россией. Хочется надеяться, что США будут активно поддерживать Украину на пути к скорейшему вступлению в НАТО. Я также надеюсь на активизацию экономических связей между нашими странами и активную поддержку реформ, в частности судебной".

США никогда нам не скажут: "Все, до свидания". Они просто будут бездействовать, если власть продолжит в том же духе, – заявляет Савчук

Савчук считает, что Байден не бросит Украину, поскольку "прекрасно видит, что есть большое количество граждан, которые хотят европейский выбор": "США никогда нам не скажут: "Все, до свидания". Они просто будут бездействовать, если власть будет продолжать в том же духе. Они не будут коммуницировать с Зеленским, не будут ему помогать и давать денег, но будут стоять рядом и ждать, пока не появится договороспособный субъект". Если хотя бы в одной из вышеперечисленных проблем, считает Савчук, Украина покажет прогресс, то выйдет Госдеп и скажет: "Видим позитивные изменения, ждите встречи": "Одно из трех повлечет за собой какую-то более четкую коммуникацию между Западом и ОП".

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