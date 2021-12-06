"Это отчаяние". Путин угрожает, требуя не принимать Украину в НАТО. Почему он проиграет

Президент России Владимир Путин выложил карты на стол – требует гарантий, что Украина не вступит в НАТО. И готовит Европе "новый пакт безопасности": НАТО обязуется не идти дальше на восток, Россия закрепляет Украину и Грузию в своей "исключительной сфере влияния", а в ответ — снижает военную напряженность.

Именно перспектива членства Украины в НАТО может стать главной темой завтрашних переговоров Байдена и Путина.

"России доверять нельзя, а требование о нерасширении Альянса абсурдно", – говорит LIGA.net глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко.

Чего Путин добивается от НАТО, исполнимы ли его требования и как себя поведет Россия после переговоров с США – разбиралась LIGA.net.

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"ВЫ ЖЕ ОБЕЩАЛИ". НА САМОМ ДЕЛЕ – НЕТ

Россия в диалоге с Западом будет добиваться правовых гарантий, исключающих "любые дальнейшие продвижения НАТО на восток", предупредил Путин 1 декабря. Он потребовал от Альянса не принимать туда Украину и Грузию. В НАТО ответили в тот же день.

"Только Украина и 30 стран-членов НАТО должны решать, когда Украина будет готова вступить в Альянс. У России нет права вето в этом вопросе и нет права контролировать соседей", – заявил генсек Йенс Столтенберг.

Россия перешла на прямые угрозы. "Европа возвращается к кошмарному сценарию военного противостояния", – объявил глава МИД РФ Лавров.

Он назвал решение Бухарестского саммита в 2008 году о том, что Украина и Грузия станут членами Альянса, "миной" для безопасности Европы: "Один раз в августе 2008-го уже рвануло... Те, кто заученно повторяют бухарестские тезисы и твердят, что в вопросе расширения НАТО "третьи страны" не имеют права высказывать свою позицию, играют с огнем".

Кремль зациклен на юридических гарантиях. Путин утверждает, что Запад не выполнил взятые на себя устные обязательства: якобы "не под запись" им обещали, что НАТО не будет расширяться на восток.

Это фейк, Москве никогда не давали таких гарантий. Слова Путина относятся к 1990 году: Горбачев согласился на вступление объединенной Германии в НАТО при условии, что там не будет войск Альянса до полного выхода советских военных (на это Москве дали 12 млрд марок).

"Ссылки Путина на то, что Горбачеву кто-то обещал не расширять НАТО на восток, необоснованы. И даже если бы это обещание имело место, то его давали не для России, а СССР, который прекратил существование", – объясняет Мережко.

"Горбачев не просил и не получал никаких формальных гарантий того, что расширения НАТО... не будет. Этот вопрос даже не обсуждался, – объясняет эксперт Chatham House Джон Лох. – Москва просто искажает историю, чтобы сохранить внутренний антизападный консенсус".

КАК РОССИЯ ХОЧЕТ ОГРАНИЧИТЬ НАТО

Москва собирается предложить Западу новый "пакт европейской безопасности", который, как надеется Лавров, ограничит НАТО в Европе.

"Формулировки могут быть разными, но суть предложенного Россией – в переделе сфер влияния в мире", – объясняет LIGA.net глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев (фракция СН).

"РФ хочет сохранить за собой Украину, Беларусь, Молдову, Грузию и другие страны постсоветского пространства, а также добиться признания Крыма российским в той или иной форме", – говорит Чернев.

Первоочередным требованием России будет, чтобы Альянс не продвигался на восток, поскольку Кремль воспринимает это как "наезд" на свою сферу интересов. То есть Россия фактически потребует от Запада признать ее "партнером с собственной зоной интересов", объясняет LIGA.net эксперт-международник центра "Доктрина" Денис Москалик.

"В рамках этого плана НАТО должно будет совместно обсуждать и консультироваться с Россией о проблемах, затрагивающих ее интересы, налаживать взаимодействие между главными странами Альянса и Россией в обход интересов Восточной Европы", – считает эксперт.

Взамен Россия предложит Западу стабильность, говорит LIGA.net экс-министр обороны Андрей Загороднюк (в 2019-2020 годах): "Также РФ предложит кооперацию в киберпространстве. Проще говоря, пообещает не атаковать США в киберпространстве, это фактически шантаж. Это может быть и сотрудничество в борьбе с терроризмом, нераспространении ядерного оружия, климате и других вызовах".

Неважно, что пообещает Россия – ей нельзя доверять, напоминает Мережко: "РФ сначала должна освободить оккупированные территории Украины, полностью возместить причиненный Украине ущерб и понести ответственность. Только после этого можно говорить о гарантиях".

ВЫПОЛНИМЫ ЛИ ТРЕБОВАНИЯ ПУТИНА

Россия считает, что у нее есть право на "исключительную сферу влияния, включающую территорию других государств". Это миф, как минимум, по трем причинам, считает эксперт Chatham House Кейт Маллинсон.

Во-первых, претензии Путина игнорируют суверенитет, интересы и свободу выбора Украины. Во-вторых, понятие "исключительной сферы влияния" ушло в прошлое вместе с Холодной войной.

Наконец, Центральная Азия – это вроде бы тоже "сфера влияния" России. Однако туда активно входит Китай, а у РФ это не вызывает сопротивления. Путин не рассказывает Пекину о "красных линиях".

"Для России вопрос безопасности – это, по сути, вопрос разделения мира на сферы влияния и включение Украины в сферу влияния РФ. Однако для западных демократий такой подход неприемлем", – объясняет Мережко.

"Лучшей гарантией безопасности для России был бы вывод ее войск с территории Украины, прекращение агрессии против нашей страны и нормализация отношений с Западом вместо того, чтобы тащить Европу назад во времена холодной войны и сфер влияния. Эти времена давно прошли, и пути назад нет", – утверждает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Россия не может помешать Украине сблизиться с НАТО и не имеет права голоса в соответствующих дискуссиях, – говорил Кулеба в Риге. – Предложения России обсудить с НАТО или США любые так называемые гарантии того, что Альянс не будет расширяться на восток, незаконны". В МИД заявили LIGA.net, что это актуальная позиция Украины.

Добиться таких гарантий от НАТО Россия не сможет – хотя бы потому, что на саммите в Бухаресте в 2008 году Украине официально пообещали перспективу вступления. И неоднократно ее подтвердили, напоминает Мережко: "Это своего рода признак отчаяния. Путин должен понимать, что это невозможно. Он может только пытаться шантажировать Украину и НАТО эскалацией, но такой шантаж не действует. Наоборот, западные страны становятся все более решительными".

Сейчас у РФ есть только два инструмента влияния на Запад – энергетика и армия, но они теряют эффективность, объясняет Чернев. Европа переходит на зеленую энергетику, а Украина и НАТО усиливаются в оборонном плане, что сводит на нет военное преимущество России.

"Поэтому никаких гарантий о невступлении Украины в НАТО Путину никто уже не даст. Времена, когда диктаторские режимы могли диктовать миру свои условия подходят к концу", – считает Чернев.

ПЕРЕГОВОРЫ БАЙДЕНА И ПУТИНА. ЧТО ДАЛЬШЕ

7 декабря Байден и Путин проведут новые переговоры. Главная тема – Украина. Путин, вероятно, попытается говорить о недопуске Украины в НАТО. Президент США ожидаемо поддержит Киев: он не признает российских "красных линий" и уже готовит комплекс инициатив, чтобы Путину "было очень, очень трудно идти вперед".

На нынешние месседжи России нужно смотреть в контексте предстоящих переговоров. Они направлены не на НАТО, а на США, считает Загороднюк.

У Белого дома очень сильный голос внутри Альянса, поэтому РФ пытается повлиять именно на него, добавляет экс-министр обороны: "Все, что сейчас происходит – накапливание войск и угроза войны – это именно шантаж, чтобы Вашингтон согласился на условия РФ".

Есть два варианта, чем закончатся их переговоры, предполагает Загороднюк: либо они придут к какому-то "крайне незначительному компромиссу", либо Путин получит жесткое "нет" на все свои требования. Шанс, что интересы Украины окажутся под угрозой, очень мал.

Чего ждать, когда Запад вновь откажется идти на уступки Путину?

"Путин будет нагнетать ситуацию еще больше. Может дойти до ситуаций "на грани войны": разместить еще больше войск и проводить учения на границе, может обостриться ситуация на Донбассе, могут создать какой-то кризис в Азовском или Черном морях, а также на границе с Беларусью. Все эти вещи могут произойти без объявления войны Украине", – объясняет Загороднюк.

Кремль ограничится шантажом, экономическим и политическим давлением, информвойнами и диверсиями, уверен Чернев: "Агрессия против Украины обернется для РФ величайшей катастрофой ХХІ века и будет означать экономический, политический и дипломатический крах России. Все это может завершиться ее окончательным распадом".

Шантаж и угрозы России не идут на пользу и Украине, объясняет Москалик: "Каждый день угроз наносит не меньший ущерб, чем налет бомбардировщиков. Большое вторжение в нынешних условиях не требуется для достижения целей России".

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