"Это результат удачной разведки". Как готовили новый удар по мосту в Крым

Крымский мост во второй раз с октября 2022-го подвергся результативной атаке с обвалом пролетов. Официальной версии Киева о событиях нет, но источники LIGA.net говорят о причастности СБУ, ВМС и морских дронов.
"Эта атака показала, есть система, – говорит LIGA.net военный аналитик Игаль Левин. – Если прошлогоднее событие на мосту было эпизодическим. То это уже второй прецедент".
Что произошло на Крымском мосту, как это может повлиять на логистику россиян на юге и чего ждать дальше – коротко на LIGA.net.
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Еще до восхода солнца в районе Крымского моста раздались взрывы. На кадрах пропагандистских ресурсов видно, что было повреждено по меньшей мере автомобильный пролет.
Оккупанты перекрыли автомобильное движение, отправляют машины в объезд через Краснодарский край РФ и временно оккупированные территории юга Украины. С ограничениями работает паромная переправа. Также останавливалось железнодорожное движение – сейчас поезда двигаются с задержками.
Официально ответственности за событие никто не взял. Но источники LIGA.net в СБУ говорят, что это была их операция в сотрудничестве с Военно-морскими силами. Применялись морские дроны.
Спецслужба также намекнула на свою причастность, опубликовав стихотворение в Telegram. Аналогичным образом она поступала 8 октября 2022-го – когда на мост была совершена первая атака.
Спикер ведомства Артем Дехятренко сообщил LIGA.net, что СБУ с интересом наблюдает за событием. Но детали "бавовны" на мосту расскажет после победы. Позже о применении морских дронов заявил и вице-премьер Михаил Федоров.
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Вторая атака на мост указывает на системность, говорит LIGA.net военный аналитик и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин.
"Событие прошлого года можно было рассматривать как эпизодическое, поскольку оно было одно. Сейчас у нас есть второй прецедент, – объясняет он. – Это свидетельствует, что Крымский мост крайне уязвим и очень хрупок. Каждый раз, когда на него оказывают влияние, падают пролеты".
Повреждения Крымского моста в любом случае усложнят логистику российских оккупантов, говорит LIGA.net главред Defense Express Олег Катков. Здесь его значение остается неизменным с момента прошлой атаки.
Однако военная логистика в большей степени зависит от железнодорожного сообщения, отмечает Левин.
Железнодорожную логистику можно рушить не только на Крымском мосту, напоминает Катков. Есть еще Чонгар, узловая станция в Джанкое.
В целом в ситуации с нынешними ударами много неизвестного, говорит эксперт. В частности, есть сомнения, что атаковали именно морскими дронами, поскольку повреждена северная часть моста (а не южная, к которой должны приплыть дроны в обход Крыма).
По его предположению, 9 июля, когда оккупанты сообщали об отраженной атаке на мост, могла быть разведка. Катков не исключает, что тогда могла быть использована ракета-приманка вроде американской MALD, которая в современных версиях может передавать координаты радиолокационных станций врага.
"9 июля это было днем – очевидно, есть и другие средства фиксации систем ПВО, – добавляет Катков. – А сейчас атака происходит по всем правилам – под утро, в темную часть суток. И она сразу результативна. Поэтому есть предположение, что атака 9 июля была разведкой позиций ПВО. А сейчас – результат удачной разведки".
ЧТО ДАЛЬШЕ. Являются ли события на Крымском мосту одной цепью с ударами по Чонгару, – должны говорить украинские власти, отмечает Левин. Ведь в случае с Чонгаром они официально признают причастность, а с мостом – нет.
По мнению Каткова, паттерн с Крымским мостом может повторяться в будущем: россияне тратят значительное время и ресурсы на ремонт, а затем мост снова разрушается. "Это достаточно выгодная точка притяжения ресурсов", – говорит эксперт.
Левин убежден, что рано или поздно Крымский мост будет разрушен как незаконное сооружение на территории Украины. На это же намекают и в Главном управлении разведки Минобороны.
Но даже в случае уничтожения моста россияне, вероятно, не оставят попыток обеспечивать южную группировку войск, говорит Катков. К примеру – с помощью 10 больших десантных кораблей, которые могут использовать для переброски техники.
"Кремль может оставить полуостров без необходимых вещей для гражданского населения. А все свои ресурсы вполне может бросить на обеспечение военной группировки, – заключает эксперт. – И это уже будут личные проблемы каждого жителя Крыма, что делать, когда будут пустые полки и не будет путей эвакуации с полуострова".
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