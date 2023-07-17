"Это результат удачной разведки". Как готовили новый удар по мосту в Крым

Крымский мост во второй раз с октября 2022-го подвергся результативной атаке с обвалом пролетов. Официальной версии Киева о событиях нет, но источники LIGA.net говорят о причастности СБУ, ВМС и морских дронов.

"Эта атака показала, есть система, – говорит LIGA.net военный аналитик Игаль Левин. – Если прошлогоднее событие на мосту было эпизодическим. То это уже второй прецедент".

Что произошло на Крымском мосту, как это может повлиять на логистику россиян на юге и чего ждать дальше – коротко на LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Еще до восхода солнца в районе Крымского моста раздались взрывы. На кадрах пропагандистских ресурсов видно, что было повреждено по меньшей мере автомобильный пролет.

Оккупанты перекрыли автомобильное движение, отправляют машины в объезд через Краснодарский край РФ и временно оккупированные территории юга Украины. С ограничениями работает паромная переправа. Также останавливалось железнодорожное движение – сейчас поезда двигаются с задержками.

Официально ответственности за событие никто не взял. Но источники LIGA.net в СБУ говорят, что это была их операция в сотрудничестве с Военно-морскими силами. Применялись морские дроны.

Спецслужба также намекнула на свою причастность, опубликовав стихотворение в Telegram. Аналогичным образом она поступала 8 октября 2022-го – когда на мост была совершена первая атака.

Спикер ведомства Артем Дехятренко сообщил LIGA.net, что СБУ с интересом наблюдает за событием. Но детали "бавовны" на мосту расскажет после победы. Позже о применении морских дронов заявил и вице-премьер Михаил Федоров.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Вторая атака на мост указывает на системность, говорит LIGA.net военный аналитик и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин.

"Событие прошлого года можно было рассматривать как эпизодическое, поскольку оно было одно. Сейчас у нас есть второй прецедент, – объясняет он. – Это свидетельствует, что Крымский мост крайне уязвим и очень хрупок. Каждый раз, когда на него оказывают влияние, падают пролеты".

Повреждения Крымского моста в любом случае усложнят логистику российских оккупантов, говорит LIGA.net главред Defense Express Олег Катков. Здесь его значение остается неизменным с момента прошлой атаки.

Однако военная логистика в большей степени зависит от железнодорожного сообщения, отмечает Левин.

"Для военной логистики все равно нужно обрушить железнодорожное сообщение, – добавляет аналитик. – Но в любом случае даже по автомобильному мосту идут военные грузы. Так что это, конечно, вредит россиянам".

Железнодорожную логистику можно рушить не только на Крымском мосту, напоминает Катков. Есть еще Чонгар, узловая станция в Джанкое.

В целом в ситуации с нынешними ударами много неизвестного, говорит эксперт. В частности, есть сомнения, что атаковали именно морскими дронами, поскольку повреждена северная часть моста (а не южная, к которой должны приплыть дроны в обход Крыма).

По его предположению, 9 июля, когда оккупанты сообщали об отраженной атаке на мост, могла быть разведка. Катков не исключает, что тогда могла быть использована ракета-приманка вроде американской MALD, которая в современных версиях может передавать координаты радиолокационных станций врага.

"9 июля это было днем – очевидно, есть и другие средства фиксации систем ПВО, – добавляет Катков. – А сейчас атака происходит по всем правилам – под утро, в темную часть суток. И она сразу результативна. Поэтому есть предположение, что атака 9 июля была разведкой позиций ПВО. А сейчас – результат удачной разведки".

ЧТО ДАЛЬШЕ. Являются ли события на Крымском мосту одной цепью с ударами по Чонгару, – должны говорить украинские власти, отмечает Левин. Ведь в случае с Чонгаром они официально признают причастность, а с мостом – нет.

"Но в любом случае события, связанные с нарушением логистики оккупантов на юге, это часть одного большого замысла", – считает аналитик.

По мнению Каткова, паттерн с Крымским мостом может повторяться в будущем: россияне тратят значительное время и ресурсы на ремонт, а затем мост снова разрушается. "Это достаточно выгодная точка притяжения ресурсов", – говорит эксперт.

Левин убежден, что рано или поздно Крымский мост будет разрушен как незаконное сооружение на территории Украины. На это же намекают и в Главном управлении разведки Минобороны.

Но даже в случае уничтожения моста россияне, вероятно, не оставят попыток обеспечивать южную группировку войск, говорит Катков. К примеру – с помощью 10 больших десантных кораблей, которые могут использовать для переброски техники.

"Кремль может оставить полуостров без необходимых вещей для гражданского населения. А все свои ресурсы вполне может бросить на обеспечение военной группировки, – заключает эксперт. – И это уже будут личные проблемы каждого жителя Крыма, что делать, когда будут пустые полки и не будет путей эвакуации с полуострова".

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