"Це результат вдалої розвідки". Як готували новий удар по мосту в Крим

Кримський міст вдруге з жовтня 2022-го зазнав результативної атаки з обвалом прольотів. Офіційної версії Києва про події немає, але джерела LIGA.net кажуть про причетність СБУ, ВМС та морських дронів.

"Ця атака показала, є система, – каже LIGA.net військовий аналітик Ігаль Левін. – Якщо торішня подія на мосту була епізодичною. То це вже другий прецедент".

Що сталося на Кримському мосту, як це може вплинути на логістику росіян на півдні та чого чекати далі – коротко на LIGA.net.

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ЩО СТАЛОСЯ. Ще до сходу сонця в районі Кримського мосту пролунали вибухи. На кадрах пропагандистських ресурсів видно, що було пошкоджено щонайменше автомобільний проліт.

Окупанти перекрили автомобільний рух, відправляють машини на об’їзд через Краснодарський край РФ та тимчасово окуповані території півдня України. З обмеженнями працює поромна переправа. Також зупинявся залізничний рух – зараз потяги рухаються із затримками.

Офіційно відповідальність за подію ніхто не взяв. Але джерела LIGA.net в СБУ кажуть, що це була їхня операція у співробітництві з Військово-морськими силами. Застосовувалися морські дрони.

Спецслужба також натякнула на свою причетність, опублікувавши вірш у Telegram. Аналогічно вона робила 8 жовтня 2022-го – коли на міст була здійснена перша атака.

Речник відомства Артем Дехятренко повідомив LIGA.net, що СБУ із цікавістю спостерігає за подією. Але деталі "бавовни" на мосту розповість після перемоги. Пізніше про застосування морських дронів заявив і віцепрем'єр Михайло Федоров.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО. Друга атака на міст вказує на системність, каже LIGA.net військовий аналітик та офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін.

"Подію минулого року можна було розглядати як епізодичну, оскільки вона була одна. Зараз у нас є другий прецедент, – пояснює він. – Це свідчить про те, що Кримський міст вкрай вразливий і дуже тендітний. Щоразу, коли на нього відбувається вплив, падають прольоти".

Пошкодження Кримського мосту в будь-якому випадку ускладнять логістику російських окупантів, каже LIGA.net головред Defense Express Олег Катков. Тут його значення лишається незмінним з минулої атаки.

Однак військова логістика більшою мірою залежить від залізничного сполучення, зауважує Левін.

"Для військової логістики все одно потрібно обвалити залізничне сполучення, – додає аналітик. – Але у будь-якому випадку навіть автомобільним мостом рухаються військові вантажі. Тож це, звичайно, йде на шкоду росіянам".

Залізничну логістику можна руйнувати не тільки на Кримському мосту, нагадує Катков. Є ще Чонгар, вузлова станція у Джанкої.

В цілому у ситуації з нинішніми ударами є багато невідомого, каже експерт. Зокрема, є сумніви, що атакували саме морськими дронами, оскільки пошкоджена північна частина мосту (а не південна, до якої мали б приплисти дрони в обхід Криму).

За його припущенням, 9 липня, коли окупанти повідомляли про відбиту атаку на міст, могла бути розвідка. Катков не виключає, що тоді могла бути використана ракета-приманка на кшталт американської MALD, яка у сучасних версіях може передавати координати радіолокаційних станцій ворога.

"9 липня це було вдень – вочевидь є й інші засоби фіксації систем ППО, – додає Катков. – А зараз атака відбувається за всіма правилами – під ранок, у темну частину доби. І вона одразу результативна. Тому є припущення, що атака 9 липня була розвідкою позицій ППО. А зараз – результат вдалої розвідки".

ЩО ДАЛІ. Чи є події на Кримському мосту одним ланцюгом з ударами по Чонгару, має говорити українська влада, каже Левін. Адже у випадку з Чонгаром вона офіційно визнає причетність, із мостом – ні.

"Але у всякому разі події, пов'язані з порушенням логістики окупантів на півдні, – це частина одного великого задуму", – вважає аналітик.

На думку Каткова, патерн з Кримським мостом може повторюватися у майбутньому: росіяни витрачають значний час і ресурси на ремонт, а потім міст знов руйнується. "Це доволі вигідна точка притягнення ресурсів", – каже експерт.

Левін переконаний, що рано чи пізно Кримський міст буде зруйнований як незаконна споруда на території України. На це ж натякають і у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Але навіть у випадку знищення мосту росіяни, ймовірно, не полишать спроб забезпечувати південне угрупування військ, каже Катков. Наприклад – за допомогою 10 великих десантних кораблів, які можуть використовувати для перекидання техніки.

"Кремль може залишити півострів без необхідних речей для цивільного населення. А всі свої ресурси цілком може кинути на забезпечення військового угрупування, – підсумовує експерт. – І це вже будуть особисті проблеми кожного мешканця Криму, що робити, коли будуть пусті полиці й не буде шляхів евакуації з півострова".

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