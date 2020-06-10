Пятый президент Петр Порошенко пришел в Государственное бюро расследований на допрос по "картинному делу". А вместо этого получил подозрение в совершенно другом деле - о назначении первого заместителя Службы внешней разведки (СВР), скандально известного Сергея Семочко. Генпрокурор Ирина Венедиктова завтра будет просить суд об аресте подозреваемого, адвокаты говорят о политическом преследовании, а соратники президента Зеленского в Верховной Раде советуют Порошенко "пройти этот этап с достоинством".

В чем подозревают Порошенко, какие еще производства открыты на пятого президента, верят ли адвокаты в его арест: разбор LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. По данным ГБР, Порошенко подозревают в том, что на посту президента он в 2018 году "путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо - главу Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий".

Речь идет о назначении заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Журналисты Наші гроші после назначения выяснили, что семья Семочко владеет тремя домами общей стоимостью около 8 миллионов долларов, а его предполагаемые родственники имеют российские паспорта. В декабре контрразведка подтвердила: гражданская жена и дочь Семочко имеют российское гражданство.

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В октябре 2018 года тогдашний глава СВР Егор Божок заявил, что Семочко не проходил специальную проверку перед назначением на должность. Но Божок не видел в этом ничего особенного: в нем не сомневались, потому что в СВР он перешел из СБУ.

О том, что ГБР готовит Порошенко подозрение по этому эпизоду, тогдашний глава бюро Роман Труба сообщал еще 5 декабря 2019 года. Но за полгода, утверждает адвокат Порошенко Илья Новиков, производство претерпело много изменений: "Если в феврале, перед тем как они уволили Рябошапку, это был треш, то сейчас это треш в квадрате". По его словам, первая версия - что Порошенко лично злоупотребил полномочиями, назначив Семочко, якобы мутировала - до того, что Порошенко именно "склонил" Божко к превышению им власти и служебных полномочий.

По озвученным сегодня данным следствия, Порошенко дал задание подготовить указ о назначении Семочко. Поскольку должность первого замглавы СВР на тот момент уже была занята, его можно было назначить только обычным замом - или же менять штатное расписание. Назначение в этом виде нанесло государству ущерб в размере выплаченной Семочко зарплаты, считают в ГБР.

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"Даже если кто-то назначен с нарушениями, это не отнимает конституционных полномочий президента на это назначение. Никто не говорит, что Семочко был мертвой душой и не появлялся на работе. Никто не говорит, что Семочко эту зарплату разделил с Порошенко, и он получил выгоду. Нарушен, как они считают, админрегламент. Это реально треш. Вы не можете продать это юристам, которые знают закон", - считает Новиков.

ГБР утверждает, что на этой видеозаписи Порошенко убегает от вручения подозрения. Адвокаты пятого президента настаивают, что были грубо нарушены процедуры. Видео - канал ГБР в YouTube

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. На пресс-конференции 20 мая президент Владимир Зеленский сказал, что приговоры Порошено - впереди. "Я думаю, они так руководили государством, что их ждет очень много разных приключений и разных приговоров", - отметил он.

Сегодняшнее подозрение - первое для Порошенко. Всего же в ГБР на данный момент расследуются больше 20 уголовных производств. Как заявила в интервью Українським новинам генеральный прокурор Ирина Венедиктова, 17 дел против Порошенко открыл еще ее предшественник Руслан Рябошапка, еще четыре - уже она (в том числе по заявлению нардепа Андрея Деркача - о госизмене за переговоры с Байденом).

Это треш в квадрате и 100% политическое преследование. За год гора родила мышь. Нам обещали, что будет про коррупцию в армии, про госизмену, а получился Семочко, - адвокат Порошенко Илья Новиков

По просьбе LIGA.net адвокат Илья Новиков навскидку вспоминает, какие дела открыты по Порошенко в ГБР. Два последних якобы - по хулиганству, в Запорожье и Красноармейске, подробностей он еще не знает. Дальше - дело о картинах; переговоры с Байденом; вопросы к назначению судей; переход судьи Чауса через границу - "за это в их головах тоже отвечает Порошенко"; перелет на Мальдивы по чужому паспорту - "на самом деле нет"; выход трех украинских кораблей в Керченский пролив и пленение моряков; минские соглашения; земельный участок в Николаевской области, который "не так отвели"; истории про Ленинскую кузню и канал Прямой.

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"Есть полумертвые производства, где понятно, что ничего не выйдет. И я относил историю с Семочко к этой категории", - признает Новиков.

Адвокат Порошенко уверен, что это подозрение - первое, но не последнее. В ГБР на вопрос LIGA.net, готовятся ли новые подозрения пятому президенту, не ответили: "Этого следователи не скажут 100%. Это может повредить дальнейшим следственным действиям".

В команде Порошенко это считают политическим преследованием. "Это первое подозрение. За год гора родила мышь. Нам обещали, что будет про коррупцию в армии, про госизмену, а получилось вот это", - сказал Новиков в интервью LIGA.net.

"Это политическое преследование, без тени сомнений. Если бы это дело было первым и единственным - с натяжкой можно предположить, что прокуратура и правда так думает. Но дел много, ими занимаются одни и те же люди. Уж очень жирно", - считает Новиков. По его словам, Венедиктова в этих вопросах полностью координируется с президентом Владимиром Зеленским: "Это ему нужно и ему важно. Об этом говорит даже тайминг. Например, дело по Байдену возбуждалось ночью, чтобы Зеленский мог сообщить об этом на пресс-конференции".

В марте глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что дела Порошенко стали последней каплей перед увольнением тогдашнего генпрокурора Руслана Рябошапки. Сам Рябошапка назвал проект подозрения Порошенко "юридическим трешем".

Петр Алексеевич должен с достоинством пройти этот этап и не вести себя как мелкий хулиган, который прячется от вручения подозрения, - депутат Александр Качура

В президентской фракции Слуга народа утверждают, что никакого политического преследования Порошенко нет и быть не может. "Венедиктова все делает по закону. Ей точно никто не дает никаких заданий", - заверил LIGA.net нардеп от СН, в прошлом адвокат Александр Качура. Ссылаясь на позицию Зеленского, Качура говорит, что все правоохранительные органы разблокированы, ГБР и НАБУ - независимы.

"Теперь мы требуем результата, чтобы запрос на справедливость был реализован... Петр Алексеевич, я думаю, должен с достоинством пройти этот этап и не вести себя как мелкий хулиган, который прячется от вручения подозрения и процессуальных действий", - сказал он.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Порошенко уверен, что не получил подозрение. Вручить его нардепу может лично генпрокурор или другой прокурор по поручению генпрокурора, считает он. Но прокурор Литвинюк не смог предоставить оригинал поручения, только незаверенную копию. А лично Венедиктова, к которой пришел Порошенко после ГБР, повторять подозрение на захотела, говорят адвокаты.

Генпрокурор Венедиктова уверена в обратном: подозрение было объявлено, причем в присутствии свидетелей.

В течение суток офис генпрокурора обратится в суд с ходатайством об избрании Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей. "Также экс-президента нужно допросить но уже в качестве подозреваемого", - сказала Ирина Венедиктова.

После снятия неприкосновенности с нардепов нардепы не должны голосовать в Верховной Раде за привлечение народных депутатов к ответственности, напомнил Качура. То есть подозрения с подписью Венедиктовой достаточно и имеет процессуальную силу.

Я не верю, что найдется судья настолько неадекватный, чтобы избрать Порошенко содержание под стражей. Даже на фоне чудачеств Печерского суда это ультра-красная линия, - адвокат Порошенко

Адвокат Илья Новиков не верит в то, что в суде дойдет до ареста Порошенко: "Даже на фоне периодических чудачеств Печерского суда это - ультракрасная линия. Я в это не верю. Но в том, что они будут выходить в суд с таким запросом - да, уверен. Как говорится, встретимся в суде".

Вменяемая Порошенко санкция части 4 статьи 426-1 Уголовного кодекса Украины (а это превышение военным служебным лицом власти или полномочий в особый период) предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

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