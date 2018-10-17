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Боты:
17.10.2018, 23:22

Ничего не скажу. Что стало известно по делу о скандальном Семочко

Ничего не скажу. Что стало известно по делу о скандальном Семочко - Фото
Егор Божко (слева), Виталий Маликов (в центре)

И почему большинство депутатов от БПП проигнорировали заседание комитета

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Тайна следствия, презумпция невиновности, секретная работа. Народные депутаты собрались сегодня на заседании антикоррупционного комитета Верховной Рады, чтобы узнать позицию спецслужб по поводу доходов замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко, а получили только этот набор слов. Но и слушать их было особо некому: комитет не собрал кворум, потому что его проигнорировали несколько депутатов от БПП. Как развивается скандал вокруг Семочко сегодня - в материале LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. 1 октября Наші гроші опубликовали расследование о Семочко, который был назначен на должность замглавы СВР 31 июля. Выяснилось, что предполагаемая семья топ-чиновника владеет тремя домами стоимостью под 200 грн. Сам Семочко ездит на дорогом Land Cruiser. Декларация о доходах и расходах Семочко, как и других сотрудников СБУ, засекречена. Гражданская жена Семочко и семь членов семьи получили российские паспорта после аннексии полуострова, говорится в расследовании.

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Сергей Семочко отказался давать комментарии, утверждают журналисты. Зато дал довольно странное интервью ZIK. Во время которого то ли пересказывал выученный текст заявления, то ли вообще читал его с суфлера под трагическую музыку. Семочко заверил, что не имеет отношения к недвижимости под Киевом, а его жена является только гражданкой Украины.

Стиль этой беседы в соцсетях уже высмеяли и сравнили с интервью Боширова-Петрова. А Александр Мамай, который вел интервью с замглавы СВР, у себя в Фейсбуке написал, что теперь ему противно и отбеливаться он будет долго. Но заказной характер - опроверг.

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. Две недели высшее руководство государства, включая Порошенко, отмалчивалось по поводу скандала с Семочко. Сегодня его доходы и гражданство пытались препарировать на комитете Рады. Вышло плохо. Глава СБУ Грицак не пришел - участвовал в международной встрече, и прислал вместо себя зама Виталия Маликова. Прояснить позицию СВР пришел его глава Егор Божок.

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Заседание комитета. Кресла справа пустуют, кворума нет (фото - Андрей Гудзенко, LIGA.net)

О нюансах обогащения и назначении Семочко они рассказали примерно следующее:

  • Расследование, связанное с доходами и расходами топ-чиновника, ведет ведомство Артема Сытника - Национальное антикоррупционное бюро. До окончания проверок вести дискуссии по этому поводу никто не будет
  • Отдельно проверить информацию президент Порошенко поручил контрразведке. О результатах - тоже потом
  • Спецпроверка Семочко могла и не проводиться, поскольку он не назначался, а переводился из СБУ в Службу внешней разведки
  • Вопрос о том, кто лоббировал назначение Семочко в СВР - секрет. И вообще почти все, что касается деятельности спецслужб - секрет
  • Откуда у Семочко столько домов - неизвестно, надо подождать результатов проверки. А вот Land Cruiser может быть и ведомственным автомобилем. Который вместе с водителем и номерами переходит за ним с одного места службы на другое
  • И главное: в СВР не собираются отстранять Семочко от служебных обязанностей на период расследования: "нет правовых оснований"

На саркастическую реплику народных депутатов о том, что гражданская жена Семочко периодически ездит в Крым - и это так же дико, как если бы жена главы ФСБ приехала в Украину и "швендяла по Киеву", Божок ответил намеком: "В прессе циркулирует информация о наличии у сына главы службы внешней разведки РФ Нарышкина удостоверение на постоянное проживание в Венгрии".

ЧТО ДАЛЬШЕ. Семочко продолжит работать в Службе внешней разведке. Это было бы невозможно без одобрения президента, который в том числе согласовывает назначения подобного уровня, сказали источники LIGA.net во фракции Блока Петра Порошенко.

"Президент не любит признавать свои ошибки. Да и вообще, раскручивать эту тему ему не хочется. Ведь связи с Россией есть среди элиты у многих", - прокомментировал LIGA.net политолог Петр Олещук упорное молчание вокруг скандала с Семочко.

Сегодня заседание антикоррупционного комитета по Семочко проходило без кворума - на него не пришли сразу несколько депутатов от БПП. "Чтобы не было принято никаких публичных решений", - сказал LIGA.net нардеп Сергей Лещенко.

По его словам, не явились на комитет Юрий Буглак, Иван Мельничук, Олег Барна, Андрей Немировский, Татьяна Рычкова.

"Было бы правильно, если бы Семочко был отстранен на период расследования. Риски от того, что он сохранил должность, тотальные. Начиная с того, что у нас нет ответа на вопрос о его заангажированности к российским спецслужбам, и заканчивая тем, что мы показываем всей системе, что такие как он могут оставаться на должности", - отметил он.

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"Руководство государства заняло позицию саботажа этой информации. И то, что сегодня не было представителей БПП, это отклик президента на попытки разобраться с этой информацией", - считает экс-глава комитета, депутат от Самопомощи Егор Соболев.

3 октября НАБУ открыло производство по делу о незаконном обогащении, в котором фигурирует Семочко (ч.3 ст.368-2 Уголовного кодекса). Служба безопасности расследует производство по статье "государственная измена".

"Информация журналистов взята в работу, проверяется. Есть два выхода по результатам проверки", - говорят в СБУ. Первый: если информация подтвердится, Семочко будет предъявлено обвинение. Второй: если нет - дело будет закрыто.

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Валерия Кондратова
специальный корреспондент Liga.net
Валерия Кондратова
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Теги: российское гражданство, сергей семочко, внешняя разведка
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