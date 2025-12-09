Коротко
"Это военная база со взрывчаткой". Мэр Энергодара – об оккупации и режиме на ЗАЭС
Мариам Оганнисян
Специальный корреспондент LIGA.net
Без Украины ЗАЭС нормально работать не будет, предупредил "мирную" переговорную группу президент Владимир Зеленский. Так он отреагировал на громкое заявление спецпосланника президента США Кита Келлога: "Мы на последних 10 метрах до завершения войны с РФ. Ключевые вопросы – ЗАЭС и Донбасс".
Запорожская АЭС и ее город-спутник Энергодар оккупированы еще в первые дни большого вторжения. За эти годы Россия превратила крупнейшую атомную станцию Европы в огромную военную базу, которая уже более 10 раз пережила полные блэкауты. Насколько опасна ситуация – интервью с городским головой Энергодара Дмитрием Орловым.
