Без Украины ЗАЭС нормально работать не будет, предупредил "мирную" переговорную группу президент Владимир Зеленский. Так он отреагировал на громкое заявление спецпосланника президента США Кита Келлога: "Мы на последних 10 метрах до завершения войны с РФ. Ключевые вопросы – ЗАЭС и Донбасс".

Запорожская АЭС и ее город-спутник Энергодар оккупированы еще в первые дни большого вторжения. За эти годы Россия превратила крупнейшую атомную станцию Европы в огромную военную базу, которая уже более 10 раз пережила полные блэкауты. Насколько опасна ситуация – интервью с городским головой Энергодара Дмитрием Орловым.