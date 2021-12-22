Тема дня | "Этого ждет весь мир". Как провластная часть комиссии по главе САП подрывает имидж Украины
Зеленский публично обещал нового главу САП до конца года, однако провластные члены конкурсной комиссии не спешат выполнять обещание президента
Конкурсная комиссия по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в очередной раз нашла повод не объявлять победителя. На этот раз члены комиссии, делегированные парламентскими фракциями и группами, прикрылись решением скандально известного Окружного административного суда Киева (ОАСК).
Что произошло 21 декабря вечером, чем это грозит Украине и когда будет избран новый руководитель САП, – в коротком разборе LIGA.net.
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. После 15 месяцев работы конкурсная комиссия должна была поставить точку и определить победителя. В финал вышли два кандидата: детектив Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк.
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21 декабря в повестке дня были два основных вопроса: собеседования с финалистами и утверждение результатов. По факту собеседования уже ничего не решали, поскольку после оценок за практическое задание разрыв между Клименко и Синюком составлял 21 балл.
Но на помощь Синюку пришел ОАСК, который за день до финального заседания отменил порядок проведения конкурса на главу САП. Синюк прислал письмо, в котором выразил предостережение, что решение ОАСК может поставить под сомнение законность решения комиссии. А прямо во время заседания на почту комиссии пришел полный текст решения ОАСК.
"Я удивлен, что вы получили решение только сейчас, – заявил член комиссии из Словении Драго Кос. – Вчера (20 декабря. – Ред.) все украинские журналисты о нем знали".
Иностранные представители комиссии напомнили, что решение ОАСК не вступило в законную силу, поскольку еще не было апелляции. Поэтому, по их мнению, работа комиссии может быть продолжена.
В итоге комиссия провела собеседования, и за все этапы Клименко набрал 246 баллов, Синюк – 229. Однако члены комиссии, делегированные парламентскими фракциями/группами, предложили перенести оглашение победителя. Иностранные представители были категорически против.
"Ничего переносить мы не будем. Нам нужно всего 10 минут", – возразил Кос.
"Но мы реально устали", – заявила глава комиссия Екатерина Коваль, делегированная парламентской группой За майбутнє.
"Я также сижу здесь с 10 утра, но хочу положить этому конец. Этого ждут не только все украинцы, но и весь мир. Решение нужно принять сегодня", – настаивал Кос.
После неудачных попыток провластных членов перенести заседания в связи с решением ОАСК комиссия все-таки провела финальное голосование. Предсказуемо голоса разделились пополам.
За оглашение победителя не проголосовали Коваль и Елена Бусол (обе делегированы группой За майбутнє), Евгений Соболь (СН), Богдан Романюк (лояльная Банковой группа Довіра) и Андрей Гуджал (ОПЗЖ). Активнее всех за перенос выступала глава комиссии Коваль.
Группа За Майбутнє, которую представляет Коваль, состоит из мажоритарщиков. Около 10 из них, по словам собеседников LIGA.net в руководстве парламента, лояльны олигарху Игорю Коломойскому.
По словам главы ЦПК Виталия Шабунина, интерес Коломойского может быть в том, чтобы "уничтожить производство НАБУ/САП по ПриватБанку", в котором ключевым фигурантам уже вручили подозрение. "Без честного руководителя САП уничтожить это дело Коломойскому будет значительно легче", – считает он.
"Вам не нравятся результаты конкурса, и поэтому вы их не поддерживаете. Я знаю, что вы находитесь под давлением. Но вам нужно думать самостоятельно", – прямым текстом заявил Драко Кос.
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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Украина и лично Зеленский неоднократно обещали, что новый глава САП будет избран до конца 2021-го. По словам главы налогового комитета Рады Даниила Гетьманцева, избрание главы САП до декабря 2021-го было одним из структурных маяков меморандума с Международным валютным фондом (МВФ).
В начале декабря послы стран Большой семерки призвали "без промедлений" назначить главу САП. Этого ожидают и США.
Более того, по итогам встречи с президентом США Джо Байденом Зеленский подписался под заявлением о стратегическом партнерстве, в котором Украина пообещала "немедленно" избрать нового главу САП.
Отвечая на вопрос LIGA.net на последнем пресс-марафоне, Зеленский заверял, что в конкурсной комиссии "нет людей Татарова (замглавы Ермака) или людей Офиса", которые "болеют" и срывают ее заседания.
В Центре противодействия коррупции другого мнения. "Зеленский/Ермак сорвали назначение руководителя САП… Сделано это показательным, подчеркнуто беспредельным способом. Чтобы у наших западных союзников точно не осталось сомнений, что Зеленский и Ермак плюнули им в лицо", – заявил в Facebook глава ЦПК Виталий Шабунин.
Он пояснил, что "контролируемые Зеленским и Ермаком члены комиссии" отказались утвердить ими же проставленные и лично объявленные баллы.
Шабунин считает, что решение ОАСК "не случайное и писалось на Банковой".
LIGA.net отправила в Офис президента запрос с просьбой ответить: 1) Вмешивался ли кто-то из ОП в деятельность конкурсной комиссии по отбору руководителя САП, в частности, Ермак и Татаров, и 2) Поступали ли из ОП членам конкурсной комиссии указания затягивать процесс избрания руководителя САП. Эти же вопросы мы адресовали главе комиссии Катерине Коваль. Мы опубликуем ответы, как только получим.
В Офисе президента видели сообщение о решении ОАСК и подчеркнули, что оно не является окончательным. По мнению ОП, завершающий этап конкурса "может и должен состояться вовремя".
ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. На завтрашний день большинство членов комиссии, необходимое для кворума, подтвердило готовность участвовать в новом заседании, говорит член комиссии от Совета прокуроров, замглавы Центра политико-правовых реформ Роман Куйбида. Но объявление о заседании на сайте Офиса генпрокурора на данный момент отсутствует.
"Возможность собраться у всех членов есть. Другой вопрос – будет ли она реализована. Мы уже не раз сталкивались с тем, что у одного/двух членов график якобы не совпадает с другими", – сказал Куйбида LIGA.net.
Иностранные члены также настроены пессимистично.
"Мне не интересно, когда будет следующее заседание, – заявил Драко Кос на заседании 21 декабря. – Потому что я уверен, что ваши коллеги будут отсутствовать. В этом весь смысл происходящего сегодня".
Такие же настроения и в Центре противодействия коррупции. "Это ничего не изменит. Клименко является победителем конкурса, и это означает, что Банковая собирается сорвать конкурс", – заявил Шабунин.
Куйбида не берется прогнозировать, будет ли избран новый глава САП до конца года. "Мне кажется, могут быть внешние вмешательства. И от вмешательств зависит, состоятся ли у нас заседания или нет... Мне очень стыдно за такие долгие роды", – признался он, однако не смог уточнить, о каких "внешних вмешательствах" идет речь.
Тем временем Зеленский собирает послов в государственной резиденции Синегора в Карпатах и заявляет, что Украина не хочет 30 лет ждать вступления в ЕС и надеется на "более быструю, динамичную дипломатию".
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