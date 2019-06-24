Facebook-праймериз. Оппоплатформе и Дубинскому в сети не рады

Украинские партии назвали фамилии людей, которые под их знаменами поборются за депутатство. Личности кандидатов на несколько дней стали топ-темой в Facebook.
LIGA.net вместе с компанией Semantrum изучили сколько, а главное, как пользователи украинского фейсбука писали о топовых кандидатах партий, имеющих значительные шансы попасть в парламент.
Результат — это почти Facebook-праймериз, учитывая, что в этой соцсети зарегистрировано более 13 млн украинцев, «фейсбук-голосование» может иметь значение.
Из списков партий Слуга народа, Оппоплаформа, Батькивщина, Голос, ЕС, Слова и чести мы выбрали первых топ-20 кандидатов (у кого не была известна двадцатка на 12 июня, взяли меньше), а также объявленных к тому времени мажоритарщиков Слуги Народа. Всего 111 фамилий. Далее поисковый робот Semantrum собрал все упоминания об этих политиках в ФБ-постах за период с 7 по 12 июня (даты, когда проходили партийные съезды и объявлялись списки). И самое интересное — алгоритм провел оценку тональности этих постов: негатив, позитив, нейтрально (мы убрали кандидатов, которые набрали меньше 100 упоминаний). Далее арифметика: посчитали процент негатива, для этого мы поделили количество негативных постов о каждом политике на общее количество постов о нем. По сути — это своеобразный индекс восприятия политика, чем выше процент — тем менее лояльна к нему аудитория Facebook.
Лидером антирейтинга довольно ожидаемо стал третий номер партии Оппозиционная платформа — За жизнь Виктор Медведчук — в его активе 82% негативных упоминаний.
Можно предположить, что среди украинских пользователей Facebook не очень много сторонников партии Медведчука. В первой десятке самых критикуемых кандидатов, сразу восемь членов Оппоплатформы, в среднем 7 из 10 постов об этих людях имели явно негативную тональность.
Сразу после Медведчука идет неожиданный кандидат — журналист 1+1 Александр Дубинский, мажоритарщик от Слуги народа. О нем написали более 2000 раз, и в 76% случаев — негативно.
Вообще, Дубинский — исключение. Кандидаты в депутаты от Слуги Народа, которые еще никогда не баллотировались в парламент, традиционно получили много позитивных отзывов.
Легенда. Зеленое - позитивные, желтные - нейтральные, красное - негативные.
|Политик
|Тональность
|Упоминаний
|Виктор Медведчук
|
Виктор Медведчук
Позитивных: 286
Нейтральных: 588
Негативных: 4086
|4960
|Александр Дубинский
|
Александр Дубинский
Позитивных: 52
Нейтральных: 456
Негативных: 1650
|2158
|Сергей Дунаев
|
Сергей Дунаев
Позитивных: 16
Нейтральных: 93
Негативных: 255
|364
|Тарас Козак
|
Тарас Козак
Позитивных: 25
Нейтральных: 164
Негативных: 420
|609
|Нестор Шуфрич
|
Нестор Шуфрич
Позитивных: 42
Нейтральных: 135
Негативных: 392
|569
|Сергей Ларин
|
Сергей Ларин
Позитивных: 28
Нейтральных: 68
Негативных: 197
|293
|Василий Нимченко
|
Василий Нимченко
Позитивных: 52
Нейтральных: 67
Негативных: 236
|355
|Вадим Столар
|
Вадим Столар
Позитивных: 15
Нейтральных: 184
Негативных: 387
|586
|Сергей Левочкин
|
Сергей Левочкин
Позитивных: 27
Нейтральных: 92
Негативных: 205
|324
|Иванна Климпуш-Цинцадзе
|
Иванна Климпуш-Цинцадзе
Позитивных: 0
Нейтральных: 156
Негативных: 234
|390
Лидер симпатий — Алексей Оржель, 16 номер в списке Слуги, у него 604 из 720 комментариев — позитивные (83%). 70% позитивных упоминаний у 13 номера этой же партии Елены Шуляк. Далее идут тоже новые лица - Андрей Гайдуцкий (8 номер СиЧ), Дмитрий Наталуха и Денис Монастырский (оба Слуга)
Ни одного негативного упоминания Semantrum не нашел у Владимира Цабаля, Алины Свидерской и Александра Курдидика (все — кандидаты-списочники от Голоса).
Легенда. Зеленое - позитивные, желтные - нейтральные, красное - негативные.
|Политик
|Тональность
|Упоминаний
|Александр Курдидик
|
Александр Курдидик
Позитивных: 46
Нейтральных: 1180
Негативных: 0
|1226
|Алина Свидерская
|
Алина Свидерская
Позитивных: 54
Нейтральных: 1155
Негативных: 0
|1209
|Владимир Цабаль
|
Владимир Цабаль
Позитивных: 25
Нейтральных: 117
Негативных: 0
|142
|Елена Шуляк
|
Елена Шуляк
Позитивных: 1474
Нейтральных: 602
Негативных: 6
|2082
|Леся Василенко
|
Леся Василенко
Позитивных: 33
Нейтральных: 902
Негативных: 6
|941
|Александр Корниенко
|
Александр Корниенко
Позитивных: 257
Нейтральных: 2349
Негативных: 20
|2626
|Алексей Оржель
|
Алексей Оржель
Позитивных: 604
Нейтральных: 109
Негативных: 7
|720
|Сергей Бабак
|
Сергей Бабак
Позитивных: 1518
Нейтральных: 1004
Негативных: 30
|2552
|Андрей Осадчук
|
Андрей Осадчук
Позитивных: 43
Нейтральных: 90
Негативных: 2
|135
|Михаил Федоров
|
Михаил Федоров
Позитивных: 268
Нейтральных: 2133
Негативных: 39
|2440
Чтобы вы смогли разобраться, почему о некоторых кандидатах в соцсетях отзываются лестно, а кого-то критикуют, мы собрали краткую информацию про аутсайдеров и лидеров фейсбук-симпатий.
Их не любят в Facebook
Виктор Медведчук (82,4% негативных постов) - глава политсовета партии Оппозиционная платформа - За життя. Глава Администрации президента (2003-2005), первый вице-спикер парламента (2000-2001), нардеп 2-4 созывов. В 1998-2007 годах - глава Социал-демократической партии (объединенной).
В 1979 году был адвокатом репрессированного поэта Юрия Литвина, а в начале 1980-х — поэта Василия Стуса. Оба подзащитных Медведчука получили обвинительные приговоры и умерли в тюремном заключении. Во время президентских выборов 1999 года вместе с Григорием Суркисом возглавлял один из избирательных штабов Леонида Кучмы. Кум президента РФ Владимира Путина.
Александр Дубинский (76,46%) — видеоблогер, ведущий программы «Гроші» и креативный продюсер ряда проектов на 1+1. Баллотируется по 94-му одномандантному округу (Киевская область).
Начинал журналистскую карьеру в 2004 году в газете Экономические известия. На канале 1+1 работает с 2010 года.
Дубинский - частый герой медийных скандалов. Последний громкий - в своем видеоблоге он бездоказательно обвинил в коррупции и.о. министра здравоохранения Уляну Супрун. После чего она подала на него в суд. В расследовании профильного сайта о медиа Media Sapiens утверждается, что программы Дубинского на “плюсах” - ангажированные и часто отстаивают позицию выгодную (совпадающую) Игорю Коломойскому, крупнейшему акционеру 1+1.
Сергей Дунаев (70%) - нардеп 7-8 созывов (Партия регионов и Оппозиционный блок). Мэр Лисичанска (Луганская область) в 2009-2012 годах. Входит в так называемую группу Юрия Бойко и экс-главы АП времен Януковича Сергея Левочкина.
Тарас Козак (69%) - нардеп 8-го созыва от Оппоблока. Владелец телеканалов NewsOne, 112 Украина и ZIK. Входит в окружение Виктора Медведчука. В 2005-2010 годах - замглавы Государственной таможенной службы. В 2010-2014 годах - депутат Львовского областного совета.
Нестор Шуфрич (69%) - нардеп 3,4,6-8 созывов. Министр по чрезвычайным ситуациям (2006-2007, 2010) и замсекретаря СНБО (2010-2012). Один из лидеров СДПУ (о) Виктора Медведчука в 1998-2007 годах.
Сергей Ларин (67%) - нардеп 3-6 и 8-го созывов. Председатель Кировоградской областной государственной администрации (2010—2013). Заместитель председателя Администрации Президента (2013—2014). Во время парламентских выборов 2014 года на Украине возглавлял центральный избирательный штаб Оппозиционного блока.
Василий Нимченко (66,5%) - нардеп 8-го созыва от фракции “Оппозиционный блок”, судья Конституционного Суда Украины в отставке. В 1990-1996 - судья Верховного Суда. Замглавы общественной организации Украинский выбор Виктора Медведчука.
Вадим Столар (66%) - бизнесмен и политик. Нардеп 6-го созыва от Партии регионов. Экс-депутат Киевсовета. Один из акционеров CityCommerce Bank, совладелец киевского бизнес-центра 101 Tower. На досрочных выборах 21 июля баллотируется по списку Оппозиционной платформы.
Сергей Левочкин (63%) - нардеп 6 и 8 созывов (ПР, Оппоблок). Глава Администрации президента Виктора Януковича (2010-2014). В 2002-2005 годах - первый помощник президента Леонида Кучмы. В 2005-2006 годах - советник спикера Рады Владимира Литвина. В 2006-2007 годах - руководитель аппарата премьер-министра Януковича. Вместе с олигархом Дмитрием Фирташем владеет медиагруппой Интер.
Иванна Климпуш-Цинцадзе (60%) - вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции (с апреля 2016 года). Нардеп 8-го созыва от Блока Петра Порошенко. Дочь украинского политика и дипломата Ореста Климпуша. В 2002-2007 годах была корреспондентом украинской службы BBC в Вашингтоне и Тбилиси. В 2007-2011 работала на руководящих должностях в благотворительном фонде Открой Украину (основан по инициативе экс-премьера Арсения Яценюка). Также работала директором благотворительной организации Ялтинская европейская стратегия Виктора Пинчука.
А их любят
Алексей Оржель (84% положительных) - кандидат в нардепы от Слуги народа. эксперт в сфере топливо-энергетического комплекса. В 2006-2014 годах на разных должностях работал в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). С 2014 года работает в частном секторе, председатель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики.
Елена Шуляк (70%) - кандидат в нардепы от Слуги народа. Эксперт в сфере девелопмента и строительства. Член координационного совета партии Люди важны. Руководит направлением "Строительство" организации Офис эффективного регулирования (Better Regulation Delivery Office, BRDO). Это экспертно-аналитический центр, созданный Минэкономразвития и получающий финансирование Евросоюза. До этого около десяти лет работала на руководящих постах в финансово-промышленной группе Midland Group Эдуарда Шифрина, российского миллиардера.
Андрей Гайдуцкий (63% положительных) - экс-заместитель председателя Фонда госимущества, доктор экономических наук, эксперт по миграционной политике и денежным переводам
Дмитрий Наталуха (62% положительных) - общественный и политический деятель, правозащитник. В 2015-2017 году возглавлял Лиманскую районную государственную администрацию Одесской области. Супруга - нардеп от Батькивщины Алена Шкрум. В 2007- 2013 годах работал в юридических компаниях Spenser&Kauffmann, Ильяшев и Партнеры, Baker McKenzie в сферах банковского, финансового права, привлечения иностранных инвестиций. Участник проекта Люди важны.
Денис Монастырский (60% положительных) - эксперт по вопросам правоохранительной и судебной системы. Член конкурсной комиссии по отбору руководства Государственного бюро расследований. В комиссии в свое время заменил нардепа Геращенко. Кроме того, Монастырский числился помощником-консультантом Геращенко.
Лидеры партий
Дмитрий Разумков (19% негативных) - глава партии Слуга народа. Политтехнолог и спикер штаба Зеленского на президентских выборах. В 2006-2010 годах был членом Партии регионов. Отец – Александр Разумков, украинский политик, замсекретаря СНБО при президенте Леониде Кучме. Отец был женат на журналистке Юлии Мостовой, которая сейчас замужем за Анатолием Гриценко.
Юрий Бойко ( 55% - негативных) - лидер партии Оппозиционная платформа - За життя и нардеп 8-го созыва. В 1981—1999 годах прошел путь от мастера до директора Рубежанского химзавода Заря. Глава НАК Нафтогаз Украины (2002—2005). Вице-премьер-министр Украины (2012—2014), министр энергетики и угольной промышленности Украины (2010—2012), министр топлива и энергетики Украины (2006—2007 и 2010). В 2004 году президент Леонид Кучма присвоил Бойко звание Героя Украины.
Святослав Вакарчук (19,6% негативных) - лидер группы Океан Эльзы и глава партии Голос. Нардеп 6-го созыва от Нашей Украины (2007-2008). Отец - ученый-физик и экс-министр образования Иван Вакарчук.
Юлия Тимошенко (11% негативных) - лидер партии Батькивщина. Нардеп с 1997 года (2-8 созывы). Премьер-министр Украины в феврале-сентябре 2005 года и декабре 2007 - марте 2010 года. Вице-премьер-министр Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса (1999—2001). Трижды кандидат в президенты (2010,2014 и 2019). Во время президентства Виктора Януковича против Тимошенко открыли ряд уголовных дел, а в октябре 2011 года она была осуждена на 7 лет тюремного заключения по делу о превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в январе 2009 года. В феврале 2014 года была освобождена Верховной Радой.
Петр Порошенко (11% негативных) - пятый президент Украины. На президентских выборах-2019 вышел во второй тур и набрал 24,45% голосов. Министр экономики в правительстве Николая Азарова (2012), министр иностранных дел (2009-2010), глава Совета НБУ (2007-2012), секретарь СНБО (2005), нардеп 3,4,5 и 7 созывов. По итогам 2018 года состояние Порошенко составило $1,1 млрд (данные журнала Новое время).
Игорь Смешко (35,7% негативных) - лидер партии Сила и честь. В 2003-2005 годах - глава СБУ. В 1997-2000 годах - начальник Главного управления разведки Министерства обороны. В 2014 году был назначен советником президента Петра Порошенко, а также руководителем комитета по вопросам разведки при президенте. В 2004 году присутствовал на ужине, на котором, возможно, был отравлен Виктор Ющенко.
Больше всех упоминался бывший президент Петр Порошенко. Он существенно оторвался от ближайшего конкурента Святослава Вакарчука — 31 000 упоминаний против 12 300 у лидера партии Голос и вокалиста Океан Эльзы.
Судя по всему Facebook очень удивило выдвижение в депутаты спортсмена Жана Беленюка, у него почти столько же упоминаний как и у Игоря Смешка, 9100 и 9300 соответственно.
Насколько коррелирует мнение украинских фейсбук-писателей с украинскими же избирателями мы узнаем ровно через один месяц.