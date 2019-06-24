Facebook-праймериз. Оппоплатформе и Дубинскому в сети не рады

Украинские партии назвали фамилии людей, которые под их знаменами поборются за депутатство. Личности кандидатов на несколько дней стали топ-темой в Facebook.

LIGA.net вместе с компанией Semantrum изучили сколько, а главное, как пользователи украинского фейсбука писали о топовых кандидатах партий, имеющих значительные шансы попасть в парламент.

Результат — это почти Facebook-праймериз, учитывая, что в этой соцсети зарегистрировано более 13 млн украинцев, «фейсбук-голосование» может иметь значение.

Как мы считали

Из списков партий Слуга народа, Оппоплаформа, Батькивщина, Голос, ЕС, Слова и чести мы выбрали первых топ-20 кандидатов (у кого не была известна двадцатка на 12 июня, взяли меньше), а также объявленных к тому времени мажоритарщиков Слуги Народа. Всего 111 фамилий. Далее поисковый робот Semantrum собрал все упоминания об этих политиках в ФБ-постах за период с 7 по 12 июня (даты, когда проходили партийные съезды и объявлялись списки). И самое интересное — алгоритм провел оценку тональности этих постов: негатив, позитив, нейтрально (мы убрали кандидатов, которые набрали меньше 100 упоминаний). Далее арифметика: посчитали процент негатива, для этого мы поделили количество негативных постов о каждом политике на общее количество постов о нем. По сути — это своеобразный индекс восприятия политика, чем выше процент — тем менее лояльна к нему аудитория Facebook.

Лидером антирейтинга довольно ожидаемо стал третий номер партии Оппозиционная платформа — За жизнь Виктор Медведчук — в его активе 82% негативных упоминаний.

Можно предположить, что среди украинских пользователей Facebook не очень много сторонников партии Медведчука. В первой десятке самых критикуемых кандидатов, сразу восемь членов Оппоплатформы, в среднем 7 из 10 постов об этих людях имели явно негативную тональность.

Сразу после Медведчука идет неожиданный кандидат — журналист 1+1 Александр Дубинский, мажоритарщик от Слуги народа. О нем написали более 2000 раз, и в 76% случаев — негативно.





Вообще, Дубинский — исключение. Кандидаты в депутаты от Слуги Народа, которые еще никогда не баллотировались в парламент, традиционно получили много позитивных отзывов.

Легенда. Зеленое - позитивные, желтные - нейтральные, красное - негативные.

Политик Тональность Упоминаний Виктор Медведчук Виктор Медведчук

Позитивных: 286

Нейтральных: 588

Негативных: 4086 4960 Александр Дубинский Александр Дубинский

Позитивных: 52

Нейтральных: 456

Негативных: 1650 2158 Сергей Дунаев Сергей Дунаев

Позитивных: 16

Нейтральных: 93

Негативных: 255 364 Тарас Козак Тарас Козак

Позитивных: 25

Нейтральных: 164

Негативных: 420 609 Нестор Шуфрич Нестор Шуфрич

Позитивных: 42

Нейтральных: 135

Негативных: 392 569 Сергей Ларин Сергей Ларин

Позитивных: 28

Нейтральных: 68

Негативных: 197 293 Василий Нимченко Василий Нимченко

Позитивных: 52

Нейтральных: 67

Негативных: 236 355 Вадим Столар Вадим Столар

Позитивных: 15

Нейтральных: 184

Негативных: 387 586 Сергей Левочкин Сергей Левочкин

Позитивных: 27

Нейтральных: 92

Негативных: 205 324 Иванна Климпуш-Цинцадзе Иванна Климпуш-Цинцадзе

Позитивных: 0

Нейтральных: 156

Негативных: 234 390

Лидер симпатий — Алексей Оржель, 16 номер в списке Слуги, у него 604 из 720 комментариев — позитивные (83%). 70% позитивных упоминаний у 13 номера этой же партии Елены Шуляк. Далее идут тоже новые лица - Андрей Гайдуцкий (8 номер СиЧ), Дмитрий Наталуха и Денис Монастырский (оба Слуга)

Ни одного негативного упоминания Semantrum не нашел у Владимира Цабаля, Алины Свидерской и Александра Курдидика (все — кандидаты-списочники от Голоса).

Легенда. Зеленое - позитивные, желтные - нейтральные, красное - негативные.

Политик Тональность Упоминаний Александр Курдидик Александр Курдидик

Позитивных: 46

Нейтральных: 1180

Негативных: 0 1226 Алина Свидерская Алина Свидерская

Позитивных: 54

Нейтральных: 1155

Негативных: 0 1209 Владимир Цабаль Владимир Цабаль

Позитивных: 25

Нейтральных: 117

Негативных: 0 142 Елена Шуляк Елена Шуляк

Позитивных: 1474

Нейтральных: 602

Негативных: 6 2082 Леся Василенко Леся Василенко

Позитивных: 33

Нейтральных: 902

Негативных: 6 941 Александр Корниенко Александр Корниенко

Позитивных: 257

Нейтральных: 2349

Негативных: 20 2626 Алексей Оржель Алексей Оржель

Позитивных: 604

Нейтральных: 109

Негативных: 7 720 Сергей Бабак Сергей Бабак

Позитивных: 1518

Нейтральных: 1004

Негативных: 30 2552 Андрей Осадчук Андрей Осадчук

Позитивных: 43

Нейтральных: 90

Негативных: 2 135 Михаил Федоров Михаил Федоров

Позитивных: 268

Нейтральных: 2133

Негативных: 39 2440

Кто эти люди

Чтобы вы смогли разобраться, почему о некоторых кандидатах в соцсетях отзываются лестно, а кого-то критикуют, мы собрали краткую информацию про аутсайдеров и лидеров фейсбук-симпатий.

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Их не любят в Facebook

Виктор Медведчук (82,4% негативных постов) - глава политсовета партии Оппозиционная платформа - За життя. Глава Администрации президента (2003-2005), первый вице-спикер парламента (2000-2001), нардеп 2-4 созывов. В 1998-2007 годах - глава Социал-демократической партии (объединенной).

В 1979 году был адвокатом репрессированного поэта Юрия Литвина, а в начале 1980-х — поэта Василия Стуса. Оба подзащитных Медведчука получили обвинительные приговоры и умерли в тюремном заключении. Во время президентских выборов 1999 года вместе с Григорием Суркисом возглавлял один из избирательных штабов Леонида Кучмы. Кум президента РФ Владимира Путина.

Александр Дубинский (76,46%) — видеоблогер, ведущий программы «Гроші» и креативный продюсер ряда проектов на 1+1. Баллотируется по 94-му одномандантному округу (Киевская область).

Начинал журналистскую карьеру в 2004 году в газете Экономические известия. На канале 1+1 работает с 2010 года.

Дубинский - частый герой медийных скандалов. Последний громкий - в своем видеоблоге он бездоказательно обвинил в коррупции и.о. министра здравоохранения Уляну Супрун. После чего она подала на него в суд. В расследовании профильного сайта о медиа Media Sapiens утверждается, что программы Дубинского на “плюсах” - ангажированные и часто отстаивают позицию выгодную (совпадающую) Игорю Коломойскому, крупнейшему акционеру 1+1.

Сергей Дунаев (70%) - нардеп 7-8 созывов (Партия регионов и Оппозиционный блок). Мэр Лисичанска (Луганская область) в 2009-2012 годах. Входит в так называемую группу Юрия Бойко и экс-главы АП времен Януковича Сергея Левочкина.

Тарас Козак (69%) - нардеп 8-го созыва от Оппоблока. Владелец телеканалов NewsOne, 112 Украина и ZIK. Входит в окружение Виктора Медведчука. В 2005-2010 годах - замглавы Государственной таможенной службы. В 2010-2014 годах - депутат Львовского областного совета.

Нестор Шуфрич (69%) - нардеп 3,4,6-8 созывов. Министр по чрезвычайным ситуациям (2006-2007, 2010) и замсекретаря СНБО (2010-2012). Один из лидеров СДПУ (о) Виктора Медведчука в 1998-2007 годах.

Сергей Ларин (67%) - нардеп 3-6 и 8-го созывов. Председатель Кировоградской областной государственной администрации (2010—2013). Заместитель председателя Администрации Президента (2013—2014). Во время парламентских выборов 2014 года на Украине возглавлял центральный избирательный штаб Оппозиционного блока.

Василий Нимченко (66,5%) - нардеп 8-го созыва от фракции “Оппозиционный блок”, судья Конституционного Суда Украины в отставке. В 1990-1996 - судья Верховного Суда. Замглавы общественной организации Украинский выбор Виктора Медведчука.

Вадим Столар (66%) - бизнесмен и политик. Нардеп 6-го созыва от Партии регионов. Экс-депутат Киевсовета. Один из акционеров CityCommerce Bank, совладелец киевского бизнес-центра 101 Tower. На досрочных выборах 21 июля баллотируется по списку Оппозиционной платформы.

Сергей Левочкин (63%) - нардеп 6 и 8 созывов (ПР, Оппоблок). Глава Администрации президента Виктора Януковича (2010-2014). В 2002-2005 годах - первый помощник президента Леонида Кучмы. В 2005-2006 годах - советник спикера Рады Владимира Литвина. В 2006-2007 годах - руководитель аппарата премьер-министра Януковича. Вместе с олигархом Дмитрием Фирташем владеет медиагруппой Интер.

Иванна Климпуш-Цинцадзе (60%) - вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции (с апреля 2016 года). Нардеп 8-го созыва от Блока Петра Порошенко. Дочь украинского политика и дипломата Ореста Климпуша. В 2002-2007 годах была корреспондентом украинской службы BBC в Вашингтоне и Тбилиси. В 2007-2011 работала на руководящих должностях в благотворительном фонде Открой Украину (основан по инициативе экс-премьера Арсения Яценюка). Также работала директором благотворительной организации Ялтинская европейская стратегия Виктора Пинчука.

А их любят

Алексей Оржель (84% положительных) - кандидат в нардепы от Слуги народа. эксперт в сфере топливо-энергетического комплекса. В 2006-2014 годах на разных должностях работал в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). С 2014 года работает в частном секторе, председатель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики.

Елена Шуляк (70%) - кандидат в нардепы от Слуги народа. Эксперт в сфере девелопмента и строительства. Член координационного совета партии Люди важны. Руководит направлением "Строительство" организации Офис эффективного регулирования (Better Regulation Delivery Office, BRDO). Это экспертно-аналитический центр, созданный Минэкономразвития и получающий финансирование Евросоюза. До этого около десяти лет работала на руководящих постах в финансово-промышленной группе Midland Group Эдуарда Шифрина, российского миллиардера.

Андрей Гайдуцкий (63% положительных) - экс-заместитель председателя Фонда госимущества, доктор экономических наук, эксперт по миграционной политике и денежным переводам



Дмитрий Наталуха (62% положительных) - общественный и политический деятель, правозащитник. В 2015-2017 году возглавлял Лиманскую районную государственную администрацию Одесской области. Супруга - нардеп от Батькивщины Алена Шкрум. В 2007- 2013 годах работал в юридических компаниях Spenser&Kauffmann, Ильяшев и Партнеры, Baker McKenzie в сферах банковского, финансового права, привлечения иностранных инвестиций. Участник проекта Люди важны.



Денис Монастырский (60% положительных) - эксперт по вопросам правоохранительной и судебной системы. Член конкурсной комиссии по отбору руководства Государственного бюро расследований. В комиссии в свое время заменил нардепа Геращенко. Кроме того, Монастырский числился помощником-консультантом Геращенко.



Лидеры партий

Дмитрий Разумков (19% негативных) - глава партии Слуга народа. Политтехнолог и спикер штаба Зеленского на президентских выборах. В 2006-2010 годах был членом Партии регионов. Отец – Александр Разумков, украинский политик, замсекретаря СНБО при президенте Леониде Кучме. Отец был женат на журналистке Юлии Мостовой, которая сейчас замужем за Анатолием Гриценко.

Юрий Бойко ( 55% - негативных) - лидер партии Оппозиционная платформа - За життя и нардеп 8-го созыва. В 1981—1999 годах прошел путь от мастера до директора Рубежанского химзавода Заря. Глава НАК Нафтогаз Украины (2002—2005). Вице-премьер-министр Украины (2012—2014), министр энергетики и угольной промышленности Украины (2010—2012), министр топлива и энергетики Украины (2006—2007 и 2010). В 2004 году президент Леонид Кучма присвоил Бойко звание Героя Украины.



Святослав Вакарчук (19,6% негативных) - лидер группы Океан Эльзы и глава партии Голос. Нардеп 6-го созыва от Нашей Украины (2007-2008). Отец - ученый-физик и экс-министр образования Иван Вакарчук.

Юлия Тимошенко (11% негативных) - лидер партии Батькивщина. Нардеп с 1997 года (2-8 созывы). Премьер-министр Украины в феврале-сентябре 2005 года и декабре 2007 - марте 2010 года. Вице-премьер-министр Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса (1999—2001). Трижды кандидат в президенты (2010,2014 и 2019). Во время президентства Виктора Януковича против Тимошенко открыли ряд уголовных дел, а в октябре 2011 года она была осуждена на 7 лет тюремного заключения по делу о превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в январе 2009 года. В феврале 2014 года была освобождена Верховной Радой.

Петр Порошенко (11% негативных) - пятый президент Украины. На президентских выборах-2019 вышел во второй тур и набрал 24,45% голосов. Министр экономики в правительстве Николая Азарова (2012), министр иностранных дел (2009-2010), глава Совета НБУ (2007-2012), секретарь СНБО (2005), нардеп 3,4,5 и 7 созывов. По итогам 2018 года состояние Порошенко составило $1,1 млрд (данные журнала Новое время).



Игорь Смешко (35,7% негативных) - лидер партии Сила и честь. В 2003-2005 годах - глава СБУ. В 1997-2000 годах - начальник Главного управления разведки Министерства обороны. В 2014 году был назначен советником президента Петра Порошенко, а также руководителем комитета по вопросам разведки при президенте. В 2004 году присутствовал на ужине, на котором, возможно, был отравлен Виктор Ющенко.

Самые обсуждаемые люди сети

Больше всех упоминался бывший президент Петр Порошенко. Он существенно оторвался от ближайшего конкурента Святослава Вакарчука — 31 000 упоминаний против 12 300 у лидера партии Голос и вокалиста Океан Эльзы.

Судя по всему Facebook очень удивило выдвижение в депутаты спортсмена Жана Беленюка, у него почти столько же упоминаний как и у Игоря Смешка, 9100 и 9300 соответственно.

Насколько коррелирует мнение украинских фейсбук-писателей с украинскими же избирателями мы узнаем ровно через один месяц.