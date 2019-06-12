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Витрина Рады: узнать и сравнить ДНК проходных партий за минуту

Будущая Рада. Сколько новых лиц, а сколько депутатов со стажем, кто выходец из бизнеса, общественного сектора или госслужбы, а у кого тесные связи с олигархами?  LIGA.net создала инструмент, который легко позволяет разобраться из чего состоит "видимая" часть списка проходных партий. Теперь выбрать свою партию так же просто, как телефон в Розетке. 

Надельнюк Александр

12.06.2019

На начало июня, по данным социологов, шансы на попадание в Раду девятого созыва по пропорциональной системе имели шесть партий. 10 июня закончилась серия партийных съездов, на которых были представлены и утверждены списки партий. Кто-то представил первую сотню, как Слуга народа, кто-то ограничился первой пятрекой, как Батькивщина. В итоге только "проходные" шесть партий назвали более 165 фамилий. В таком объеме информации легко потеряться.

Мы сделали инструмент, позволяющий сравнить так называемые "витрины" партий - первых 20 людей* в списках, которые имеют максимальные шансы на попадание в Раду. Мы планируем расширять количество депутатов в базе.

За несколько минут можете ознакомиться с новой (и не очень) потенциальной паламентской элитой и провести экспресс-анализ топовой части списка: насколько новые лица ведет партия, какой бэкграунд у кандидатов в депутаты, кто имеет связи с олигархами и т.д.

Пользуйтесь фильтрами для ориентирования и наведением для детальной информации.

Все
Новые
Люди, которые никогда не были в парламенте
Депутаты с опытом
Депутаты, которые хоть раз были в ВР
Бизнес
Последние 2-3 года работали в бизнесе
ГО
Выходцы из гражданского или некомерческого сектора
Чиновники
Работали на госслужбе
Волонтеры/АТОшники
Последние годы работали волонтерами или военными
Связи с олигархами
Топ-менеджмент или партнеры олигархов
Слуга народа
Опозиционная
платформа
Европейская
солидарность
Батькивщина
Голос
Сила и
честь

* - партии презентовавшие меньше 20 человек представлены соответственно

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