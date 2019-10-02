Формула Штайнмайера и план действий Кабмина. Что вам надо знать этим утром

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Украина дала согласие на формулу Штайнмайера

Украина согласилась с формулой Штайнмайера. Условия президента Владимира Зеленского: войска РФ должны быть выведены, захваченный Россией участок границы – передан под контроль Украины. Выборов в ОРДЛО не будет. Подписанных документов никто пока не видел, поэтому о формуле можно судить только со слов президента. Объясняем коротко.

Что случилось: 1 октября вечером российские СМИ сообщили о том, что представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма "поставил подпись" под формулой Штайнмайера. Через полтора часа украинский президент собрал экстренный брифинг, где на прямой вопрос, подписывал ли Кучма формулу, Зеленский заявил: "Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст формулы Штайнмайера. Формула Штайнмайера должна быть имплементирована в новый закон про особый статус, которого еще нету".

Почему это важно: Россия выдвинула условие для проведения саммита нормандской четверки – согласие официального Киева на формулу Штайнмайера – и Зеленский на него согласился.

Ключевая проблема – никто не видел текста письма ОБСЕ, под которым представитель Украины оставил подпись. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик вообще сказал, что подписи стоят не под одним общим документом, а под отдельными письмами. То есть чисто теоретически каждая из сторон могла согласится на свою трактовку формулы. Подтверждением этого можно считать сообщения росСМИ о том, что представители террористических организаций ЛНР и ДНР подписали "особое мнение" к формуле Штайнмайера. А именно, что все действия Украины по имплементации формулы должны якобы согласовываться с боевиками.

Что будет дальше: Теперь Верховная Рада должна имплементировать формулу Штайнмайера в украинское законодательство. Нынешний закон об особом статусе рассчитан до конца года. Фракция Европейская солидарность выступила категорически против формулы, назвав ее "легитимизацией российской оккупации Донбасса и аннексии Крыма". Фракция Голос, в свою очередь, требует провести 2 октября закрытое заседание Рады, чтобы Зеленский объяснил свой план по противодействию российской агрессии. Батькивщина также осудила формулу и призвала Зеленского проконсультироваться с фракциями.

Украина-2024 по версии Гончарука: пересказываем План действий Кабмина

Вчера, 30 сентября, на сайте Верховной Рады появился проект постановления о Программе действий Кабмина до 2024 года. В документе, официальным инициатором которого выступил премьер-министр Алексей Гончарук, расписано, чем будет заниматься каждое из министерств следующие пять лет. Мы сделали максимально короткую версию документа, выделив ключевые экономические обещания правительства в 10 сферах.

1. ВВП и инвестиции. Экономика до 2024 года должна вырасти на 40% и получить $50 млрд прямых иностранных инвестиций (примерно по $10 млрд в год, результат 2018 - $2,35 млрд); увеличение экспорта – в 2 раза ($43,3 млрд в 2018 году); уровень безработицы должен уменьшиться с 9,6 до 5%.

2. Бюджет. Бюджетный дефицит снизится до 1,5% ВВП в 2024 году (2,09% в бюджете-2020). Не менее 30% доходов будут направлять на социальные нужды. Бюджет на 2021 год впервые будет принят в рамках трехлетней бюджетной декларации.

3. Налоги. В 2024 году Украина должна подняться на 24 место в рейтинге Doing Business по показателю «Налогообложение» (сейчас – 54). Госдолг. На конец 2024 года соотношение госдолга к ВВП должно сократиться до 40% (сейчас – 60%).

4. Железная дорога. Укрзалізницю разделят на три части - оператора инфраструктуры, грузового перевозчика, пассажирского перевозчика. За 5 лет планируется обновить 200 локомотивов, 800 пассажирских вагонов, 10 электропоездов "Интерсити", отремонтировать 5000 км железнодорожных путей.

5. Дороги. За 5 лет правительство планирует отремонтировать более 50% общей протяженности дорог госзначения - всего 24 000 км. Средние затраты времени в пути для пассажирских и грузовых перевозок сократятся на 10%, уровень аварийности упадет на 30%.

6. Водный транспорт. В портах построят и модернизируют 15 глубоководных причалов (глубиной не менее 15 метров (сейчас в Украине работают 5 таких причалов). Объемы перевалки на морских портах вырастут на 10% (с 135 млн т до 148,5 млн т).

7. Авиация. Увеличение доли low-cost авиакомпаний с 38% до 63%. Ожидается увеличение пассажиропотока на 60% (с 20 млн - до 32 млн пассажиров в год), грузопотока на 20% (с 94 тыс т - до 112 тыс т в год).

8. Энергетика и экология. К 2024 году доля биржевой торговли энергоресурсами (нефтепродуктами, газом, электроэнергией. - Ред.) должна увеличиться до 50%, а энергорынок - сократить зависимость от одного источника энергоресурса до 30%.

9. Потребительские отходы. Общие объемы потребительских отходов в Украине должны сократиться до 50%, а захороненных - на 30%. Для сравнения в 2018 году общий объем мусора по стране, согласно статистическим данным, составил 13 млрд кубов. 103 6 млн кубометров было утилизировано. На конец 2024 года обещают рост объема переработанных бытовых отходов с 3% до 15%, - отмечается в блоке “развитие общин и территорий”.

10. Развитие общин и территорий. Основная цель - улучшить позицию городов Украины в международном рейтинге самых комфортных и привлекательных мест, ежегодно составляемых The Economist. Сейчас Украину представляет только Киев, он занимает 117 место из 140. За пять лет Индекс удовлетворенности граждан жилищными условиями вырастет с 57% до 80%.

Интервью с Wargaming об играх

Глава мобильного подразделения Wargaming Nexus Николай Небышинец рассказал нам об украинских разработчиках, создании новых игр, вечеринках и идеальной игре.

О повышении узнаваемости Wargaming. Мы поняли, что в индустрии принято организовавывать вечеринки. Поэтому, когда выходили World of Tanks, на всех международных выставках планеты мы организовывали крутые вечеринки. В течение первого года о них пошла молва у сотрудников абсолютно всех компаний. Нашей цели мы достигли через год и стали популярны как компания благодаря достаточно примитивной тактике.

О сотрудничестве со внешними студиями. На старте мы проводим техническую оценку студии и портфолио ее продуктов. Для нас важно, чтобы у компании был опыт создания хотя бы одного достойного продукта. Потенциал студии мы определяем на основании прототипирования. Анализируем не только продукт, но и то, как работает студия. Каждый день вместе обсуждаем идеи, гейм дизайн и техническую части.

Как ищут ниши для новых игр. В нашей компании есть большое международное подразделение Business Intelligence. В нем люди работают с огромными объемами данных, отслеживают тренды, анализируют их и готовят рекомендации для различных бизнес-юнитов, для нас в том числе. Старт всех идей связан, в первую очередь, с поиска новой возможной аудитории. Мы пытаемся провести ее всесторонний анализ, понять ее предпочтения и на основе этих данных начинать формировать ценность возможного нового продукта.

Как тестируют игры. В практике мобильных компаний обычно создают выдуманный бренд, закидывают сырой продукт со специально созданного аккаунта на рынках некоторых англоязычных стран Азии, поскольку их там дешевле продвигать, и получают первые уникальные данные, которые помогают понять, будет успешен этот продукт или нет. На основании этого теста можно примерно спрогнозировать платежное поведение игрока, время его нахождения в продукте, изучить игровое поведение, смоделировать более точные показатели прибыли. Более того, на основании подобного подхода мы проверяем и техническую стабильность игры.

Об украинцах в Nexus. Да, украинцы у нас тоже работают. Месяц назад к нам присоединился директор по технологиям Евгений Строков. Он украинец, человек, который в свое время входил в ядро разработки продукта Warface. На данном этапе у нас 25 сотрудников, большинство из них работает тоже в Минске. Есть ребята в Берлине и Сан-Франциско.

Что еще стоит знать этим утром:

Конгресс США одобрил продажу оружия Украине. По данным Bloomberg, речь идет о возможной поставке Украине 150 ракет и двух противотанковых ракетных комплексов Javelin, кроме основной военной помощи в размере $250 млн.

Спонтанный митинг на Майдане. Вечером в Киеве более пятисот человек собрались на Майдане Независимости. Люди держали национальные желто-голубые флаги и флаг крымскотатарского народа. Участники акции говорили, что пришли на митинг спонтанно после того, как узнали о согласовании Украиной в Минске формулы Штайнмайера. Среди митингующих были народные депутаты, в частности, от фракции Европейская солидарность.

Доля Украины в экономике мира. Речь идет о возможной поставке Украине 150 ракет и двух противотанковых ракетных комплексов Javelin, кроме основной военной помощи в размере $250 млн. Более 40% мирового ВВП (ППС) создают азиатские страны, в том числе и Россия. США и Китай генерируют треть мирового ВВП. Доля Украины в глобальной экономике - 0,29%.