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Разбор | G20 не осудил Россию, но США довольны. Итоги саммита для Украины

Цей матеріал також доступний українською
G20 не осудил Россию, но США довольны. Итоги саммита для Украины - Фото
Джо Байден и Нарендра Моди (фото – POTUS/Twitter)
12.09.2023, 07:00

Украина разочарована декларацией саммита G20. Но для США это может быть частью большой игры против Китая

Саммит клуба G20 в Индии завершился расплывчатой декларацией без осуждения России. Украинский МИД публично ее раскритиковал, но документ защищает ближайший союзник Киева – США.

"Декларация саммита не является плохой, но точно не является хорошей, – говорит LIGA.net экс-министр иностранных дел Павел Климкин. – Время, когда Украина была вопросом номер один, два или три, закончилось".

Как принимали скандальную декларацию, почему ее защищают в США и какой вывод для Украины – разбиралась LIGA.net.

200 ЧАСОВ НА СКАНДАЛЬНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

200 часов переговоров и 15 черновиков. Страны клуба G20 на этот раз никак не могли выбрать жесткие формулировки относительно российско-украинской войны, рассказывают CNN участники процесса.

На столе лежал выбор: либо компромисс без осуждения агрессии России с призывами к обеим сторонам – либо остаться без декларации вообще. Против осуждения РФ выступали Китай и сама Россия, которая до сих пор в G20.

Выбор пал на компромиссный вариант. Украинский МИД остался разочарован заявлением и исправил его, как плохую контрольную работу.

G20 не осудил Россию, но США довольны. Итоги саммита для Украины

По сравнению с прошлогодним саммитом, уровень формулировок снизился, говорит LIGA.net Климкин. Можно было бороться за них – хотя бы о зерновой сделке, уверен дипломат: "Сейчас выглядит так, что по зерну абсолютно одинаковое отношение. Хотя это россияне лупят по Одессе и Рени".

"Я не считаю, что случилось что-то реально плохое. Но это размен формулировок. Не нас как Украины, но размен формулировок, – говорит Климкин. – Мы не оказались ни вопросом номер один, ни номер два".

В декларацию включены, например, важные для Запада формулировки по климату, отмечает дипломат. А президент Франции Эмманюэль Макрон прямо подчеркивал, что эта площадка скорее не для политических, а для климатических и экономических обсуждений.

Документ действительно не получился таким, как хотелось бы Украине, говорит LIGA.net Александр Мережко (фракция СН), глава парламентского комитета по внешней политике. Но не было и завышенных ожиданий от площадки, где для решения нужно найти консенсус с РФ и Китаем.

Нардеп все же видит определенные положительные моменты в документе: недопустимость ядерного шантажа, применения силы для захвата территорий и призыв возвращения к зерновому соглашению.

Компромисс состоял в том, чтобы, не называя Россию, все же осудить ее действия, считает Мережко: "Лавров пытается выдать за победу, что слово Россия не фигурирует. Но все знали, о ком идет речь, когда писали документ. Все понимают, что, не называя по имени медведя, осуждают действия России. Я не вижу смысла впадать в тотальное разочарование".

ПОЧЕМУ США ЗАЩИЩАЮТ СЛАБУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

Американские чиновники и президент Джо Байден пытаются найти позитив. Подчеркивают, что все страны, поддерживающие территориальную целостность, выступают против применения ядерного оружия и т.д.

Участники саммита убеждают FT, что партнеры вернутся в свои столицы с обещаниями гарантировать территориальную целостность Украины.

"Это не то заявление, которое написала бы Большая семерка или НАТО. Это совсем другая (площадка. – Ред.). Ожидания другие", – объяснял CNN европейский чиновник, участвовавший в саммите.

Американцам не хочется создавать впечатление, что этот саммит стал проблемой и снижением уровня формулировок, считает Климкин.

Одной из причин, почему они согласились на слабые формулировки, было желание все же иметь декларацию и не подрывать позиции премьера Индии Нарендры Моди, говорят CNN на условиях анонимности западные чиновники.

Сейчас Индия пытается занять ведущее место среди мировых игроков. В преддверии саммита она запускала на Луну космический аппарат, выступала на G20 под древним названием Бхарат.

Саммит без декларации – удар по хозяину. Такого не было уже 15 лет.

"Отсутствие декларации не было бы унижением для Моди. Но для него успех этого года, председательство и саммит – важны, – говорит Климкин. – В контексте избирательной кампании и того, что он принял решение все же сблизиться с Западом и стать альтернативным центром не-Западу... Ему эту декларацию помогли склепать".

США в целом пытаются добиться потепления отношений с Индией, говорит Мережко. Индия важна не только в отношении Украины, но и как противовес Китаю, с которым Нью-Дели имеет территориальные споры в Гималаях.

Одно из свидетельств тому – помпезный прием Моди в Белом доме два месяца назад и обсуждение контрактов на американское оружие с Байденом.

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G20 не осудил Россию, но США довольны. Итоги саммита для Украины

Желание сблизиться с Индией в противовес Китаю проявилось и на полях саммита G20. Байден и Моди согласовали проект транспортного коридора от ЕС в Индию через Ближний Восток. В западных медиа он рассматривается как возможная альтернатива китайскому проекту "Один пояс – один путь".

ИНДИЯ ВСЕ ЖЕ СЕЛА В ЛУЖУ

Саммит в Нью-Дели отличался от прошлогоднего на Бали. В прошлом году была формулировка, что большинство стран осуждают агрессию РФ, но не все. Бали стал первой площадкой, где президент Владимир Зеленский представил свою формулу мира.

Индия, в отличие от Индонезии, Украину на саммит не пригласила. Это было ошибкой, считает Мережко.

"Возможно, Индия пыталась не раздражать Китай и Россию – надеялась, что приедут Путин и Си. Но просчиталась и оказалась в луже, – говорит Мережко. – Они не приехали, уровень саммита снизился. Это плохо для Индии и ее престижа".

В Нью-Дели присутствовал глава МИД РФ Сергей Лавров. В прошлом году на Бали делегация Лаврова была тихой, как мыши, и рано уехала, рассказывал LIGA.net посол Украины в Индонезии Василий Гамянин.

В этом году Лавров ручкался и смеялся с Моди.

G20 не осудил Россию, но США довольны. Итоги саммита для Украины

Индия пытается играть в нейтралитет, говорит Мережко. Он вспоминает разговор с индийским послом – после того, как в Вашингтоне предложил наложить вторичные санкции на Нью-Дели за покупку российской нефти.

По словам Мережко, индийский визави убеждал, что его страна смотрит на войну, как "войну двух своих друзей".

"Я так и не понял эту логику. Есть вопросы международного права и морали, – рассказывает нардеп. – Если вы видите преступника и пытаетесь не остановить или наказать его, а помогаете экономически выжить и продолжать преступление, то это очень плохо выглядит с моральной точки зрения. Индия сейчас не на той стороне истории – об этом надо говорить открыто".

Индия имеет тесные связи с РФ: десятилетиями полагалась на российское и советское оружие, а во время войны за рупии скупает нефть с дисконтом.

Экономическая составляющая не является зависимостью, потому что Индия может быстро переориентироваться, говорит Климкин. Зависимость от оружия будет снижаться со временем и с помощью Запада: "По оружию у Индии есть внутренний план. Они зависимы от России на 70%. За пять лет хотят снизить до 30%".

Но в целом из саммита Украине следует сделать выводы, подытоживает Климкин: "Доточить стратегию под новую реальность. Время, когда вопрос Украины был №1, №2 или №3, а обо всем остальном поговорим потом, – закончилось".

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Марк Сировой
Марк Сировой
Корреспондент LIGA.net
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