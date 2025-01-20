"Где другие?" Генералов и полковника задержали из-за провала обороны Харькова – что дальше
Государственное бюро расследований вместе со Службой безопасности Украины задержали офицеров, которые, по версии следствия, могут быть отвественны за неудачную оборону Харьковской области во время масштабного наступления россиян в 2024 году. Как сообщил собеседник LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о бригадном генерале Юрии Галушкине, генерал-лейтенанте Артуре Горбенко и полковнике Илье Лапине.
Указанные чиновники, очевидно, не справились с организацией эффективных оборонных боев на севере Харьковщины, предполагает в разговоре с LIGA.net эксспикер Генштаба Владислав Селезнев. "Но эта выборка выглядит странно", – отмечает он.
Что нужно знать о деле по обороне Харьковской области – коротко.
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 20 января 2025 года ДБР и СБУ задержали троих офицеров.
Согласно материалам производства, бригадный генерал Галушкин на момент наступления россиян занимал должность командующего оперативно-тактической группировкой "Харьков". Генерал-лейтенант Горбенко был командиром 125-й отдельной бригады терробороны ВСУ, а полковник Лапин возглавлял 415 батальон этого соединения.
3 апреля 2024 года назначен командующим ОТУ "Харьков", однако сразу после начала российского наступления на Харьковскую область был снят с должности.
Артур Горбенко – генерал-лейтенант ВСУ. Летом 2014 участвовал в боевых действиях на Донбассе. Руководил действиями пограничных подразделений, воевавших вдоль линии государственной границы. Далее вышел на пенсию и не участвовал в боевых действиях в зоне проведения АТО/ООС.
В 2022 году Горбенко вернули на службу. С марта 2022 по 17 июня 2024 он был командиром 125-й отдельной бригады территориальной обороны Сил ТрО ВС Украины.
Илья Лапин – полковник. Участвовал в АТО/ООС, в 2014-2016 был начальником штаба 37-го отдельного батальона ТРО. В феврале-2023 возглавил 415-й отдельный стрелковый батальон.
По данным СМИ, 28 апреля 2024 года командование 125-й бригады получило уведомление о возможном российском наступлении в направлении Липцев.
В ночь на 10 мая армия РФ действительно перешла в атаку в Харьковской области, заглушив связь. Несмотря на скоординированное огневое поражение по русским войскам, россияне прорвали линию обороны 125-й бригады. За последующие 15 суток боев оккупнаты продвинулись в сторону Липцев – до 9 км, в районе Волчанска – до 6,5 км, в районе Старицы – до 7 км.
Подразделения 125-й бригады были вынуждены оставить значительное количество позиций, но соединение преимущественно сохранило управляемость в боях. В значительной степени, как отмечал журналист Юрий Бутусов, благодаря тому, что днем ранее на нескольких участках от Волчанска до Терновой на позиции 125-й бригады и приданых батальонов зашли три спецподразделения ГУР. Это резко повысило боеспособность подразделений бригады.
11 мая, на фоне наступления российских войск, Михаил Драпатый сменил Галушкина в должности командующего ОТУ "Харьков". Это позволило быстро стабилизировать ситуацию в направлении. 23 мая стало известно, что наступление неприятеля на Харьков остановили.
Однако бои на Харьковском направлении продолжаются по сей день.
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. По данным следствия, бывшие командиры ОТУ "Харьков", 125-й бригады территориальной обороны и 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады своим небрежным отношением к военной службе позволили войскам РФ захватить часть территории в районе Липцев.
"Установлено, что бригадный генерал [Галушкин] определил позиции обороны для 125 ОБр, которые не отвечали ее боевым возможностям, к тому же он имел другие подразделения, которые могли усилить эти позиции, – отмечают в ДБР. – Также командир совершил ряд других ошибок, в том числе не в полной мере уточнил направления главных ударов противника, недостаточно контролировал организацию подготовки и ведения оборонных действий. Он не совершил своевременно маневр силами и средствами группировки, не организовал поддержку подразделений бригады артиллерией и воздушными силами".
Экс-командир 125 отдельной бригады ТРО Горбенко , по данным следователей, недооценил возможности противника по восстановлению наступления в районе обороны бригады и неадекватно реагировал на наращение врагом боевых потенциалов и угроз.
"В частности, он не обеспечил обустройство позиций боевой охраны, не принимал меры по укомплектованию бригады, определял завышенные боевые задания батальонам и... не организовал надлежащее оборудование опорных пунктов, инженерных заграждений", – говорится в сообщении.
Кроме того, бывший комбриг, якобы имея информацию о подготовке наступательных действий противника, не довел ее до подчиненных, не обеспечил максимальную мобилизацию и присутствие всего личного состава бригады, в том числе офицеров на своих позициях: "Уже во время боя он не организовал надлежащую огневую поддержку подразделений бригады артиллерией; бригады, взаимодействие бригады с другими подразделениями и не знал действительного состояния в поле боя".
Экс-командир 415 батальона 23 ОМБр Лапин, утверждает следствие, не организовал оборонное сражение в населенных пунктах Стрелка, Красное Липцы и Слобожанское, не определил, какие объекты включить в опорные пункты и как подготовить их к защите, способы противодействия подземно-менной противника, места оборудования хранилищ и складов.
"Во время отражения наступления противника не доложил старшему командиру о результатах оборонного боя, не принял меры к прекращению самовольного отхода 12 военнослужащих батальона и отдал единолично боевой приказ при отсутствии приказа старшего командира... Проигнорировал и не выполнил распоряжение командира бригады о возобновлении утраченных позиций" , – добавили в ДБР.
ЧТО ДАЛЬШЕ. Если вина буде доказана, подозреваемым грозит до 10 лет за решеткой. ДБР отмечает, что планируется обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора.
"И денежные "военкомы", и ситуации, как на Харьковщине, когда российская армия пыталась оккупировать нашу землю и снова выйти на Харьков, и преступные ошибки в руководстве бригадами – все это требует расследования и справедливых ответов", – прокомментировал президент Владимир Зеленский.
По его словам, важно, чтобы люди чувствовали, что "статус или какие-либо вчерашние заслуги не отменяют верховенства права".
Несмотря на то, что к эффективности этих военнослужащих есть дельные замечания, непонятна логика, почему к ответственности привлекли только их, объясняет LIGA.net бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.
"Не должны нести ответственности должностные лица, которые привели к потерям нами контроля над Авдеевкой, а затем – над Очеретинским плацдармом? – спрашивает Селезнев. – Где другие должностные лица, чьи действия или бездействие привели к просчетам и потерям Сил обороны и территорий, и жизней наших воинов? Такая избирательность вызывает по меньшей мере удивление".
При этом, если соблюдать хронологическую последовательность, начинать следует с привлечения к ответственности соответствующих должностных лиц, которые должны обезопасить от оккупации Крым, Донецк и Луганск, добавляет эксречник Генштаба.
Советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, отвечая на вопрос LIGA.net, готовятся ли производства по военным должностным лицам, ответственным за ситуацию по другим направлениям, отметила: "Пока такой информации следователи не озвучивали".
При этом, по словам Селезнева, алгоритм действий ДБР и СБУ не стоит расценивать как попытку давления на военное командование: "Все же максимально просто: если ты эффективен, ты получаешь выгоды и поощрения. Если не эффективен – выговор и взыскание. Но этот принцип не должно быть выборочным. Он должен работать по всей военной вертикали и распространяться на вспомогательные институты и учреждения".