Государственное бюро расследований вместе со Службой безопасности Украины задержали офицеров, которые, по версии следствия, могут быть отвественны за неудачную оборону Харьковской области во время масштабного наступления россиян в 2024 году. Как сообщил собеседник LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о бригадном генерале Юрии Галушкине, генерал-лейтенанте Артуре Горбенко и полковнике Илье Лапине.

Указанные чиновники, очевидно, не справились с организацией эффективных оборонных боев на севере Харьковщины, предполагает в разговоре с LIGA.net эксспикер Генштаба Владислав Селезнев. "Но эта выборка выглядит странно", – отмечает он.

Что нужно знать о деле по обороне Харьковской области – коротко.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 20 января 2025 года ДБР и СБУ задержали троих офицеров.

Согласно материалам производства, бригадный генерал Галушкин на момент наступления россиян занимал должность командующего оперативно-тактической группировкой "Харьков". Генерал-лейтенант Горбенко был командиром 125-й отдельной бригады терробороны ВСУ, а полковник Лапин возглавлял 415 батальон этого соединения.

Справка Юрий Галушкин – бригадный генерал ВСУ. С 2014 участвовал в АТО/ООС на территории Донецкой и Луганской областей. 1 января 2022 г. был назначен Командующим Сил территориальной обороны. 16 мая 2022 г. назначен заместителем начальника Главного управления Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины.



3 апреля 2024 года назначен командующим ОТУ "Харьков", однако сразу после начала российского наступления на Харьковскую область был снят с должности.



Артур Горбенко – генерал-лейтенант ВСУ. Летом 2014 участвовал в боевых действиях на Донбассе. Руководил действиями пограничных подразделений, воевавших вдоль линии государственной границы. Далее вышел на пенсию и не участвовал в боевых действиях в зоне проведения АТО/ООС.



В 2022 году Горбенко вернули на службу. С марта 2022 по 17 июня 2024 он был командиром 125-й отдельной бригады территориальной обороны Сил ТрО ВС Украины.



Илья Лапин – полковник. Участвовал в АТО/ООС, в 2014-2016 был начальником штаба 37-го отдельного батальона ТРО. В феврале-2023 возглавил 415-й отдельный стрелковый батальон. – бригадный генерал ВСУ. С 2014 участвовал в АТО/ООС на территории Донецкой и Луганской областей. 1 января 2022 г. был назначен Командующим Сил территориальной обороны. 16 мая 2022 г. назначен заместителем начальника Главного управления Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины.3 апреля 2024 года назначен командующим ОТУ "Харьков", однако сразу после начала российского наступления на Харьковскую область был снят с должности.– генерал-лейтенант ВСУ. Летом 2014 участвовал в боевых действиях на Донбассе. Руководил действиями пограничных подразделений, воевавших вдоль линии государственной границы. Далее вышел на пенсию и не участвовал в боевых действиях в зоне проведения АТО/ООС.В 2022 году Горбенко вернули на службу. С марта 2022 по 17 июня 2024 он был командиром 125-й отдельной бригады территориальной обороны Сил ТрО ВС Украины.– полковник. Участвовал в АТО/ООС, в 2014-2016 был начальником штаба 37-го отдельного батальона ТРО. В феврале-2023 возглавил 415-й отдельный стрелковый батальон.

По данным СМИ, 28 апреля 2024 года командование 125-й бригады получило уведомление о возможном российском наступлении в направлении Липцев.

В ночь на 10 мая армия РФ действительно перешла в атаку в Харьковской области, заглушив связь. Несмотря на скоординированное огневое поражение по русским войскам, россияне прорвали линию обороны 125-й бригады. За последующие 15 суток боев оккупнаты продвинулись в сторону Липцев – до 9 км, в районе Волчанска – до 6,5 км, в районе Старицы – до 7 км.

Подразделения 125-й бригады были вынуждены оставить значительное количество позиций, но соединение преимущественно сохранило управляемость в боях. В значительной степени, как отмечал журналист Юрий Бутусов, благодаря тому, что днем ранее на нескольких участках от Волчанска до Терновой на позиции 125-й бригады и приданых батальонов зашли три спецподразделения ГУР. Это резко повысило боеспособность подразделений бригады.

11 мая, на фоне наступления российских войск, Михаил Драпатый сменил Галушкина в должности командующего ОТУ "Харьков". Это позволило быстро стабилизировать ситуацию в направлении. 23 мая стало известно, что наступление неприятеля на Харьков остановили.

Однако бои на Харьковском направлении продолжаются по сей день.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. По данным следствия, бывшие командиры ОТУ "Харьков", 125-й бригады территориальной обороны и 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады своим небрежным отношением к военной службе позволили войскам РФ захватить часть территории в районе Липцев.

"Установлено, что бригадный генерал [Галушкин] определил позиции обороны для 125 ОБр, которые не отвечали ее боевым возможностям, к тому же он имел другие подразделения, которые могли усилить эти позиции, – отмечают в ДБР. – Также командир совершил ряд других ошибок, в том числе не в полной мере уточнил направления главных ударов противника, недостаточно контролировал организацию подготовки и ведения оборонных действий. Он не совершил своевременно маневр силами и средствами группировки, не организовал поддержку подразделений бригады артиллерией и воздушными силами".

Экс-командир 125 отдельной бригады ТРО Горбенко , по данным следователей, недооценил возможности противника по восстановлению наступления в районе обороны бригады и неадекватно реагировал на наращение врагом боевых потенциалов и угроз.

"В частности, он не обеспечил обустройство позиций боевой охраны, не принимал меры по укомплектованию бригады, определял завышенные боевые задания батальонам и... не организовал надлежащее оборудование опорных пунктов, инженерных заграждений", – говорится в сообщении.

Кроме того, бывший комбриг, якобы имея информацию о подготовке наступательных действий противника, не довел ее до подчиненных, не обеспечил максимальную мобилизацию и присутствие всего личного состава бригады, в том числе офицеров на своих позициях: "Уже во время боя он не организовал надлежащую огневую поддержку подразделений бригады артиллерией; бригады, взаимодействие бригады с другими подразделениями и не знал действительного состояния в поле боя".

Экс-командир 415 батальона 23 ОМБр Лапин, утверждает следствие, не организовал оборонное сражение в населенных пунктах Стрелка, Красное Липцы и Слобожанское, не определил, какие объекты включить в опорные пункты и как подготовить их к защите, способы противодействия подземно-менной противника, места оборудования хранилищ и складов.

"Во время отражения наступления противника не доложил старшему командиру о результатах оборонного боя, не принял меры к прекращению самовольного отхода 12 военнослужащих батальона и отдал единолично боевой приказ при отсутствии приказа старшего командира... Проигнорировал и не выполнил распоряжение командира бригады о возобновлении утраченных позиций" , – добавили в ДБР.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Если вина буде доказана, подозреваемым грозит до 10 лет за решеткой. ДБР отмечает, что планируется обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора.

"И денежные "военкомы", и ситуации, как на Харьковщине, когда российская армия пыталась оккупировать нашу землю и снова выйти на Харьков, и преступные ошибки в руководстве бригадами – все это требует расследования и справедливых ответов", – прокомментировал президент Владимир Зеленский.

По его словам, важно, чтобы люди чувствовали, что "статус или какие-либо вчерашние заслуги не отменяют верховенства права".

Несмотря на то, что к эффективности этих военнослужащих есть дельные замечания, непонятна логика, почему к ответственности привлекли только их, объясняет LIGA.net бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Не должны нести ответственности должностные лица, которые привели к потерям нами контроля над Авдеевкой, а затем – над Очеретинским плацдармом? – спрашивает Селезнев. – Где другие должностные лица, чьи действия или бездействие привели к просчетам и потерям Сил обороны и территорий, и жизней наших воинов? Такая избирательность вызывает по меньшей мере удивление".

При этом, если соблюдать хронологическую последовательность, начинать следует с привлечения к ответственности соответствующих должностных лиц, которые должны обезопасить от оккупации Крым, Донецк и Луганск, добавляет эксречник Генштаба.

Советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, отвечая на вопрос LIGA.net, готовятся ли производства по военным должностным лицам, ответственным за ситуацию по другим направлениям, отметила: "Пока такой информации следователи не озвучивали".

При этом, по словам Селезнева, алгоритм действий ДБР и СБУ не стоит расценивать как попытку давления на военное командование: "Все же максимально просто: если ты эффективен, ты получаешь выгоды и поощрения. Если не эффективен – выговор и взыскание. Но этот принцип не должно быть выборочным. Он должен работать по всей военной вертикали и распространяться на вспомогательные институты и учреждения".