Державне бюро розслідувань разом зі Службою безпеки України затримали офіцерів, які, за версією слідства, можуть бути відповідальні за невдалу оборону Харківської області під час масштабного наступу росіян у 2024 році. Як повідомив співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна.

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Вказані посадовці, очевидно, не впорались з організацією ефективних оборонних боїв на півночі Харківщини, припускає у розмові з LIGA.net ексречник Генштабу Владислав Селезньов. "Але ця вибірка виглядає дивно", – зазначає він.

Що потрібно знати про справу щодо оборони Харківської області – коротко.

ЩО СТАЛОСЯ. 20 січня 2025 року ДБР та СБУ затримали трьох офіцерів.

Згідно з матеріалами провадження, бригадний генерал Галушкін на момент наступу росіян обіймав посаду командувача оперативно-тактичного угруповання "Харків". Генерал-лейтенант Горбенко був командиром 125 окремої бригади тероборони ЗСУ, а полковник Лапін очолював 415 батальйон цього з’єднання.

Довідка Юрій Галушкін — бригадний генерал ЗСУ. З 2014 року брав участь у АТО/ООС на території Донецької та Луганської областей. 1 січня 2022 року був призначений командувачем Сил територіальної оборони. 16 травня 2022 року призначений заступником начальника Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України.



3 квітня 2024 року призначений командувачем ОТУ "Харків", однак одразу після початку російського наступу на Харківську область був знятий з посади.



Артур Горбенко — генерал-лейтенант ЗСУ. Влітку 2014 року брав участь у бойових діях на Донбасі. Керував діями прикордонних підрозділів, які воювали вздовж лінії державного кордону. Далі вийшов на пенсію і не брав участі у бойових діях в зоні проведення АТО/ООС.



У 2022 році Горбенка повернули на службу. З березня 2022-го до 17 червня 2024 року він був командиром 125 окремої бригади територіальної оборони Сил ТрО ЗС України.



Ілля Лапін – полковник. Брав участь в АТО/ООС, в 2014-2016 рр. був начальником штабу 37 окремого батальйону ТрО. У лютому 2023 року очолив 415 окремий стрілецький батальйон. — бригадний генерал ЗСУ. З 2014 року брав участь у АТО/ООС на території Донецької та Луганської областей. 1 січня 2022 року був призначений командувачем Сил територіальної оборони. 16 травня 2022 року призначений заступником начальника Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України.3 квітня 2024 року призначений командувачем ОТУ "Харків", однак одразу після початку російського наступу на Харківську область був знятий з посади.— генерал-лейтенант ЗСУ. Влітку 2014 року брав участь у бойових діях на Донбасі. Керував діями прикордонних підрозділів, які воювали вздовж лінії державного кордону. Далі вийшов на пенсію і не брав участі у бойових діях в зоні проведення АТО/ООС.У 2022 році Горбенка повернули на службу. З березня 2022-го до 17 червня 2024 року він був командиром 125 окремої бригади територіальної оборони Сил ТрО ЗС України.– полковник. Брав участь в АТО/ООС, в 2014-2016 рр. був начальником штабу 37 окремого батальйону ТрО. У лютому 2023 року очолив 415 окремий стрілецький батальйон.

За даними ЗМІ, 28 квітня 2024 року командування 125 бригади отримало повідомлення про можливий російський наступ у напрямку Липців.

У ніч на 10 травня армія РФ дійсно перейшла в атаку на Харківщині, заглушивши зв’язок. Попри скоординоване вогневе ураження по російських військах росіяни прорвали лінію оборони 125 бригади. За подальші 15 діб боїв окупанти просунулися у бік Липців — до 9 км, у районі Вовчанська — до 6,5 км, у районі Стариці — до 7 км.

Підрозділи 125 бригади були змушені залишити значну кількість позицій, але з'єднання переважно зберегло керованість у боях. Значною мірою, як зазначав журналіст Юрій Бутусов, завдяки тому, що днем раніше на кількох ділянках від Вовчанська до Тернової на позиції 125 бригади та приданих батальйонів зайшли три спецпідрозділи ГУР. Це різко підвищило боєздатність підрозділів бригади.

11 травня, на тлі наступу російських військ, Михайло Драпатий змінив Галушкіна на посаді командувача ОТУ "Харків". Це дозволило швидко стабілізувати ситуацію на напрямку. 23 травня стало відомо, що наступ ворога на Харків зупинили.

Однак бої на Харківському напрямку тривають донині.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО. За даними слідства, колишні командири ОТУ "Харків", 125 бригади територіальної оборони та 415 окремого стрілецького батальйону 23 окремої механізованої бригади своїм недбалим ставленням до військової служби дозволили військам РФ захопити частину території в районі Липців.

"Встановлено, що бригадний генерал [Галушкін] визначив позиції оборони для 125 ОБр, які не відповідали її бойовим можливостям, до того ж він мав інші підрозділи, які могли підсилити ці позиції, – зазначають у ДБР. – Також командир зробив низку інших помилок, у тому числі не повною мірою уточнив напрямки головних ударів противника, недостатньо контролював організацію підготовки та ведення оборонних дій. Він не здійснив своєчасно маневр силами та засобами угруповання, не організував підтримку підрозділів бригади артилерією та повітряними силами".

Екскомандир 125 окремої бригади ТРО Горбенко, за даними слідчих, недооцінив можливості противника щодо відновлення наступу у районі оборони бригади та неадекватно реагував на нарощення ворогом бойових потенціалів та загроз.

"Зокрема, він не забезпечив облаштування позицій бойової охорони, не вживав заходів щодо укомплектування бригади, визначав завищені бойові завдання батальйонам та... не організував належного обладнання опорних пунктів, інженерних загороджень", – йдеться у повідомленні.

Крім того, колишній комбриг, нібито маючи інформацію про підготовку наступальних дій противника, не довів її до підлеглих, не забезпечив максимальну мобілізацію та присутність всього особового складу бригади, зокрема офіцерів на своїх позиціях: "Вже під час бою він не організував належну вогневу підтримку підрозділів бригади артилерією; не забезпечив дієвого застосування резервів бригади, взаємодію бригади з іншими підрозділами та не знав дійсного стану на полі бою".

Екскомандир 415 батальйону 23 ОМБр Лапін, стверджує слідство, не організував оборонний бій у населених пунктах Стрілеча, Красне, Липці та Слобожанське, не визначив, які об’єкти включити в опорні пункти і як підготувати їх до захисту, способи протидії підземно-мінній боротьбі противника, місця обладнання сховищ та складів.

"Під час відбиття наступу противника не доповів старшому командиру про результати оборонного бою, не вжив заходів до припинення самовільного відходу 12 військовослужбовців батальйону та віддав одноосібно бойовий наказ за відсутності наказу старшого командира... Проігнорував та не виконав розпорядження командира бригади про відновлення втрачених позицій", – додали у ДБР.

ЩО ДАЛІ. У разі доведення провини підозрюваним загрожує до 10 років за ґратами. ДБР зазначає, що планується звернутися до суду із клопотанням про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.

"І грошовиті "воєнкоми", і ситуації, як на Харківщині, коли російська армія намагалася окупувати нашу землю і знову вийти на Харків, і злочинні помилки в керівництві бригадами – усе це потребує розслідування та справедливих відповідей", – прокоментував провадження президент Володимир Зеленський.

За його словами, важливо, щоб люди відчували, що "статус чи будь-які вчорашні заслуги не скасовують верховенства права".

Попри те, що до ефективності цих військовопосадовців є слушні зауваження, – незрозуміла логіка, чому до відповідальності притягли лише їх, пояснює LIGA.net колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

"Чи не мають нести відповідальності посадові особи, які призвели до втрат нами контролю над Авдіївкою, а потім – над Очеретинським плацдармом? – питає Селезньов. – Де інші посадові особи, чиї дії чи бездіяльність призвели до прорахунків та втрат Сил оборони і територій і життів наших воїнів? Така вибірковість викликає щонайменше подив".

При цьому, якщо дотримуватись хронологічної послідовності, починати слід із притягнення до відповідальності відповідних посадових осіб, які мали убезпечити від окупації Крим, Донецьк і Луганськ, додає ексречник Генштабу.

Радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян, відповідаючи на питання LIGA.net, чи готуються провадження щодо військових посадових осіб, відповідальних за ситуацію на інших напрямках, зазначила: "Поки такої інформації слідчі не озвучували".

При цьому, за словами Селезньова, алгоритм дій ДБР та СБУ не варто розцінювати як спробу тиску на військове командування: "Все ж максимально просто: якщо ти ефективний, то ти отримуєш зиски та заохочення. Якщо не ефективний – догану і стягнення. Але цей принцип не має бути вибірковим. Він має працювати по всій військовій вертикалі та поширюватись на допоміжні інституції та установи".