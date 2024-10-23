Российский диктатор Владимир Путин принимает самую большую международную встречу дома за 32 месяца после начала вторжения в Украину, чтобы показать Западу, что он не изолирован. Саммит БРИКС проходит в Казани 22-24 октября.

БРИКС объединяет, прежде всего, авторитарные страны и диктатуры Глобального Юга в желании противостоять Западу и избавиться от давления доллара США. Но цели стран блока разные: одни активно торгуют с США, другие под санкциями. Страны не могут согласовать цели.

LIGA.net перечитала, что пишут о саммите France24, ВВС, Bloomberg, The Times, New York Times, The Guardian, Reuters, The Washington Post – три главных вывода.

Глобальный юг разрушает изоляцию военного преступника Путина

Для Москвы главная цель – показать, что не изолирована. В Казань приехали лидеры более 20 стран и генсек ООН Антониу Гутерреш. Среди "гостей" – глава Китая Си Цзиньпин, премьер Индии Нарендра Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоса, лидеры новых членов БРИКС – Ирана, Египта, ОАЭ и Эфиопии. Присутствует и глава Турции Реджеп Эрдоган.

Справка БРИКС – объединение развивающихся экономик. Создано в 2009-м как геополитический и экономический противовес Западу. Состоял из Бразилии, России, Индии и Китая. В 2010 году к блоку присоединилась ЮАР. В настоящее время в БРИКС входят также Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ.



На девять членов БРИКС приходится около 26% мировой экономики и 45% мирового населения, в то время как на страны G7 – 44% мирового ВВП и 10% населения. БРИКС – объединение развивающихся экономик. Создано в 2009-м как геополитический и экономический противовес Западу. Состоял из Бразилии, России, Индии и Китая. В 2010 году к блоку присоединилась ЮАР. В настоящее время в БРИКС входят также Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ.На девять членов БРИКС приходится около 26% мировой экономики и 45% мирового населения, в то время как на страны G7 – 44% мирового ВВП и 10% населения.

Турция, хотя и является членом НАТО, в сентябре подала заявку на вступление в БРИКС. Генсек НАТО Марк Рютте надеется, что визит Эрдогана в Казань на саммит не повлияет на приверженность Анкары обязательствам как члена Альянса.

А вот Казахстан разозлил Кремль на прошлой неделе, когда заявил, что не хочет вступать в БРИКС. Россия в ответ запретила импорт фруктов и овощей из этой страны.

Президент Бразилии Луис да Силва, несмотря на ожидания, не приехал в Россию, потому что якобы травмировал голову, когда поскользнулся дома в ванной, и врачи запретили ему летать.

Встреча саммита БРИКС в Казани, 23 октября (Фото: EPA-EFE/ALEXANDER NEMENOV/POOL)

Путин не участвовал в предыдущем саммите БРИКС-2023, потому что тогда страна-хозяин ЮАР предупредила, что ей придется арестовать его из-за ордера на арест за военные преступления в Украине, изданный Международным уголовным судом.

Хотя ордер ограничивает поездки Путина, собрание такого количества иностранных лидеров в Казани показывает готовность многих лидеров стран Глобального Юга дальше встречаться с ним.

"Берите наличные, карты не работают". Что происходит в Казани

"Мир претерпевает глубокие изменения, невиданные на протяжении века, а международная ситуация – хаотична… Однако китайско-российские связи дали мощный импульс развитию, возрождению и модернизации двух стран", – заявил в Казани Си Цзиньпин.

Ни одна страна БРИКС не поддержала западные санкции против России, а Китай и Индия покупают с большими скидками российские нефть и газ, давая экономическую помощь Москве.

Кремль стремится убедить членов БРИКС создать альтернативную платформу для международных платежей, которая была бы невосприимчивой к западным санкциям, но пока нет ни технологий создания, ни единства, что и как создавать.

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Несмотря на это, на сайте БРИКС участникам советуют брать в Казань наличные деньги в долларах, евро или рублях, потому что с нероссийских карточек, как Mastercard или Visa, нельзя снять средства в РФ.

Китайский, российский и индийский лидеры на саммите в Казани, 22 октября (Фото: EPA-EFE/Alexandr Kryazhev)

Путин, разговаривая с руководителем Нового банка развития БРИКС и бывшей лидером Бразилии Дилмой Руссефф, заявил, что использование местных валют вместо доллара или евро "поможет сохранить экономическое развитие свободным от политики, насколько это возможно в контексте современного мира", пишут западные медиа.

Также диктатор встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом для подписания "стратегического партнерства", которое усилит их связи. Иран продает России дроны Shahed для войны против Украины и сотни баллистических ракет. Иранцам же нужны российские ПВО и истребители для отражения возможной атаки Израиля.

Генсек ООН Гуттериш угощается в Казани, 23 октября (Фото: EPA-EFE/Alexey Filippov)

Генсек ООН Гутерреш обсудит с Путиным войну в Украине – это его первый визит в РФ с апреля 2022-го. Он заявил, что стремится к "справедливому миру", который уважает территориальную целостность Украины. Киев раскритиковал его за визит в Россию.

Гуттереш отклонил приглашение Украины на Глобальный саммит мира в Швейцарии, но принял приглашение в Казань от военного преступника Путина, пишет МИД Украины.

Саммит проходит под усиленные меры безопасности – в Казани закрыли все учебные заведения, детские сады, библиотеки, музеи, а местным запретили жарить шашлыки.

БРИКС – объединение стран, конкурирующих между собой

Использование Россией блока в качестве антизападной палки может полностью подорвать его.

Индия, которая все активнее торгует и получает все большие инвестиции из США против расширения БРИКС и поддерживает пребывание в блоке "стран-партнеров" без права голоса. Нью-Дели не хочет, чтобы блок стал антиамериканским с доминированием Китая и России. Бразилия, ЮАР и ОАЭ – тоже, пишут западные издания.

"Для нас США – важнейший партнер для роста и доступа к технологиям. Не хотим, чтобы БРИКС стал центром конфликта с Западом. Пока мы в БРИКС, то хотели бы работать над позитивной повесткой дня для сотрудничества, а не конфронтации. Иначе БРИКС будет двигаться в антизападном направлении", – говорит экс-глава МИД Индии и экс-посол в России Канвал Сибал.

Будущее группы неопределенно, учитывая ее сильную экономическую зависимость от Китая и ухудшение настроений по отношению к КНР, говорит экономист из Гонконга Алисия Гарсиа-Эрреро.

Экономист Goldman Sachs Джим О'Нил не уверен, "какой плодотворной цели служит эта группа – кроме того, чтобы быть клубом, частью которого не являются США".

У Китая и Индии, крупнейших покупателей российской нефти, и без того сложные отношения между собой и незакрытый территориальный спор из-за границы в Гималаях. Между арабскими странами и Ираном – вообще прямая вражда.

"Это хорошо для Запада, что Китай и Индия никогда не смогут договориться ни о чем. Потому что, если бы эти двое смогли, страны БРИКС оказали бы огромное влияние", – говорит О'Нил.

Индия и Бразилия разделяют желание освободиться от доминирования доллара, но не в такой степени, как Китай или Россия. Президент Бразилии Силва при этом настаивает, что БРИКС создавался "не против кого-нибудь". Бразилия даже рекомендует не принимать Венесуэлу в группу, чтобы помешать тому, чтобы альянс стал антизападным.

По мере эскалации БРИКС все чаще воспринимается как символ мира, распадающийся на конкурентные геополитические блоки. На саммите в Йоханнесбурге в 2023 году Китай заявил, что хочет видеть организацию соперником G7. Но далеко не все этого хотят.