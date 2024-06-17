В Швейцарии завершился Саммит мира. Финальное коммюнике содержало три из десятка пунктов мирного плана президента Владимира Зеленского. Его поддержали 80 из 92 стран, прибывших на встречу. Документ требует продовольственной и ядерной безопасности, а также обмена военнопленными между Украиной и Россией.

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Под давлением Москвы и Пекина ни одна из стран БРИКС не поддержала финальное коммюнике. Зеленский говорит, что к нему могут присоединиться другие страны.

LIGA.net собирала кратко, что об этом писали в мировых СМИ.

Bloomberg: "Саммит мира ударился о стену Глобального Юга"

Зеленский возвращается в Киев с $53,5 млрд помощи, новыми гарантиями безопасности от США и обязательствами помочь в восстановлении энергетической инфраструктуры, пишет Bloomberg.

Но встреча в Швейцарии, собравшая около 100 стран и организаций, не смогла реализовать его стремление расширить международную поддержку. От подписания документа отказались Индия, Бразилия и ЮАР.

Выступление Зеленского на саммите в Швейцарии (Фото: EPA-EFE/URS FLUEELER / POOL EDITORIAL USE ONLY EDITORIAL USE ONLY)

Неспособность привлечь Глобальный Юг свидетельствует, что Россия остается далека от изоляции, и Украина больше всего надеется на помощь Запада. Его поддержка важна, но для глобального альянса ее мало.

В этом месяце Зеленский объехал мир, готовясь к саммиту. Летал в Сингапур, чтобы привлечь страны Азии к обвинениям Китая в подрыве усилий и сотрудничестве с Москвой. Он был в Катаре и Саудовской Аравии. На конференции по реконструкции в Берлине и саммите G7 в Италии укрепил поддержку западных партнеров, но не Глобального Юга.

Кульминацией стала встреча в Люцерне и коммюнике на 500 слов, которое сократили, чтобы сосредоточиться на трех пунктах из 10 формулы мира Зеленского и уменьшить амбиции, чтобы получить максимальную поддержку мира. Однако подписались только 83 делегата.

Воздержалась Саудовская Аравия. Визит Зеленского в королевство на прошлой неделе, чтобы получить поддержку наследного принца Мухаммеда бин Салмана, казалось, принес плоды, когда Эр-Рияд отправил главу МИД, принца Фейсала бин Фархана.

Зеленский на саммите в Швейцарии (Фото: EPA-EFE/MICHAEL BUHOLZER / POOL EDIT.

Но подписи саудитов не было, и о второй встрече не упоминалось в тексте коммюнике. На пленарном заседании дипломат королевства заявил, что Киев должен быть готов пойти на "трудный компромисс", чтобы положить конец войне.

Это было предупреждение, повторившее подобные взгляды Глобального Юга. Делегат от Индии Паван Капур сказал, что только варианты, "приемлемые для обеих сторон", могут привести к миру.

Зеленский назвал саммит "большим успехом" и уверен, что некоторые не подписавшие страны подпишут коммюнике после консультаций со своими правительствами.

В значительной степени сдержанность БРИКС можно объяснить давлением России, обещающей дешевые энергоносители, оружие и полезные голоса в ООН, говорит аналитик European Council on Foreign Relations Камиль Гранд.

"Россияне сумели разрекламировать себя как наследников СССР в отношениях с Латинской Америкой, Африкой, Азией, играя на идеологии неприсоединения", – говорит Гранд.

Это может усилить давление на Зеленского, чтобы он пошел на уступки. Страны вне Запада дали понять, что ни один форум, призванный создать условия для мира, не сработает без России. Китай и Бразилия выдвинули план мира, предусматривающий участие обеих сторон войны.

Путин добавил тревоги за день до саммита, выдвинув свежий набор требований – призвал Киев вывести войска из четырех украинских областей, частично оккупированных его армией, как условие для переговоров. Западные лидеры и Киев отвергли такой абсурдный ультиматум.

"Ни одна страна не примет эти возмутительные условия", – заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

The Financial Times: "Саммит поддерживает Украину, но некоторые воздержались"

Украина получила поддержку на саммите по поводу своей территориальной целостности и частично своего видения прекращения вторжения России, но крупные страны, включая Индию, Бразилию и ЮАР, отказались подписать финальный документ, пишет The Financial Times.

Совместное заявление в воскресенье подписали 80 из 92 стран, принявших участие в саммите. Они подписались под тем, что "уважение к территориальной целостности и суверенитету всех государств станет основой" для разрешения войны с Россией.

Количество участников выглядело исключительным для Украины. Решение не поддерживать документ от ключевых стран, среди которых Саудовская Аравия и ОАЭ, отражало влияние России.

Россию на саммит не пригласили. Китай, главный спонсор российской военной экономики, отказался от участия, ссылаясь на отсутствие Москвы.

Зеленский в конце саммита заявил, что "без территориальной целостности не будет крепкого мира".

Выступление Зеленского на саммите в Швейцарии (Фото: EPA-EFE/URS FLUEELER / POOL EDITORIAL USE ONLY EDITORIAL USE ONLY)

В документе содержится призыв к безопасной эксплуатации Запорожской АЭС, оккупированной Россией, "под полным суверенным контролем Украины".

Также речь идет о полном обмене военнопленными и возвращении из РФ депортированных украинцев. Также говорится, что продовольственную безопасность "нельзя использовать как оружие", а украинский экспорт продовольствия должен "быть безопасным и свободным".

Непонятно, как Украина собирается заручиться поддержкой остальных семи пунктов своего мирного плана, в которых говорится о выводе российских войск, репарациях и преследовании военных преступников.

Украина заявила, что хочет представить план представителю России на втором и последнем саммите, подготовка к которому, по словам Зеленского, займет "месяцы, а не годы".

The Telegraph: "До мира в Украине еще много месяцев"

У мирной конференции без участия главной стороны войны, казалось бы, нет одного из важнейших ингредиентов для ее прекращения. Саммит в Швейцарии собрал представителей десятков стран, за исключением россиян, пишет The Telegraph.

Зеленский сказал, что россиян не пригласили, потому что если бы "Россия была заинтересована в мире, войны бы не было". И хоть это правда, такая риторика не прекратит катастрофу. Готовность РФ принять любые предлагаемые условия мира однажды станет критической.

Саммит был прокси-началом переговоров между Киевом и Москвой, но стороны были далеки друг от друга. Нельзя считать, что Запад позволил агрессии России завершиться успехом. Но он отказывает Киеву в оружии и ресурсах, необходимых для победы, что приводит к тупику и жестокому истощению.

Саммит в Швейцарии (Фото: EPA-EFE/URS FLUEELER / POOL EDITORIAL USE ONLY EDITORIAL USE ONLY)

Была надежда, что Путин признает силу и размах коалиции против него и вынужден будет уступить. Но он не демонстрирует никаких признаков этого и даже требует территории, которыми не владеет, в обмен только на прекращение огня, не говоря об окончательном соглашении.

Финансовые шаги, включая предоставление Украине займа на $50 млрд на средства заимствований под конфискованные российские активы, усиливают давление на Россию.

Декларация саммита, в которой война названа войной, сосредоточилась на таких вещах как безопасность ядерной энергетики и экспорт продовольствия через Черное море. Ее поддержали не все – воздержались Саудовская Аравия, Индия и ЮАР.

Зеленский планирует еще один саммит, возможно, в Саудовской Аравии, на котором смогут "зафиксировать настоящее окончание войны". Но реальность такова, что ничего не произойдет до выборов в США в ноябре. Это лишь начало длительного, мучительного и тяжелого процесса поиска путей к миру.