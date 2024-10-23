Російський диктатор Володимир Путін приймає найбільшу міжнародну зустріч удома за 32 місяці від початку вторгнення в Україну, щоб показати Заходу, що він не ізольований. Саміт БРІКС триває в Казані 22-24 жовтня.

БРІКС об’єднує передусім авторитарні країни та диктатури Глобального Півдня в бажанні протистояти Заходу та позбутися тиску долара США. Але цілі країн блоку різні: одні активно торгують зі США, інші під санкціями. Країни не можуть узгодити цілі.

LIGA.net перечитала, що пишуть про саміт France24, ВВС, Bloomberg, The Times, New York Times, The Guardian, Reuters, The Washington Post – три головні висновки.

Глобальний Південь руйнує ізоляцію воєнного злочинця Путіна

Для Москви головна ціль – показати, що вона не ізольована. В Казань приїхали лідери понад 20 країн і генсек ООН Антоніу Гутерреш. Серед "гостей" – глава Китаю Сі Цзіньпін, прем'єр Індії Нарендра Моді, президент ПАР Сиріл Рамафоса, лідери нових членів БРІКС – Ірану, Єгипту, ОАЕ та Ефіопії. Присутній і глава Туреччини Реджеп Ердоган.

Довідка БРІКС – об’єднання економік, що розвиваються. Створене 2009-го як геополітична й економічна противага Заходу. Складався з Бразилії, Росії, Індії та Китаю. 2010 року до блоку приєдналася ПАР. Зараз у БРІКС входять також Єгипет, Ефіопія, Іран та ОАЕ.



На дев'ять членів БРІКС припадає близько 26% світової економіки та 45% світового населення, тоді як на країни G7 – 44% світового ВВП і 10% населення. БРІКС – об’єднання економік, що розвиваються. Створене 2009-го як геополітична й економічна противага Заходу. Складався з Бразилії, Росії, Індії та Китаю. 2010 року до блоку приєдналася ПАР. Зараз у БРІКС входять також Єгипет, Ефіопія, Іран та ОАЕ.На дев'ять членів БРІКС припадає близько 26% світової економіки та 45% світового населення, тоді як на країни G7 – 44% світового ВВП і 10% населення.

Туреччина, хоч і є членом НАТО, у вересні подала заявку на вступ у БРІКС. Генсек НАТО Марк Рютте сподівається, що візит Ердогана до Казані на саміт не вплине на відданість Анкари зобов’язанням як члена Альянсу.

А от Казахстан розлютив Кремль минулого тижня, коли заявив, що не хоче вступати у БРІКС. Росія у відповідь заборонила імпорт фруктів і овочів із цієї країни.

Президент Бразилії Луїс да Сілва, попри очікування, не приїхав до Росії, бо нібито травмував голову, коли послизнувся вдома у ванній, і лікарі заборонили йому літати.

Зустріч саміту БРІКС у Казані, 23 жовтня (Фото: EPA-EFE/ALEXANDER NEMENOV / POOL)

Путін не брав участі у попередньому саміті БРІКС-2023, бо тоді країна-господар ПАР попередила, що їй доведеться арештувати його через ордер на арешт за воєнні злочини в Україні, виданий Міжнародним кримінальним судом.

Хоч ордер обмежує поїздки Путіна, зібрання такої кількості іноземних лідерів у Казані показує готовність багатьох лідерів країн Глобального Півдня далі зустрічатися з ним.

"Беріть готівку, картки не працюють". Що відбувається у Казані

"Світ зазнає глибоких змін, небачених протягом століття, а міжнародна ситуація – хаотична… Проте китайсько-російські зв’язки дали потужний імпульс розвитку, відродженню й модернізації двох країн", – заявив у Казані Сі Цзіньпін.

Жодна країна БРІКС не підтримала західні санкції проти Росії, а Китай та Індія купують із великими знижками російські нафту й газ, тим самим дають економічну поміч Москві.

Кремль прагне переконати членів БРІКС створити альтернативну платформу для міжнародних платежів, яка була б несприйнятливою до західних санкцій, але поки що немає ні технологій створення, ні єдності, що саме і як створювати.

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Попри це, на сайті БРІКС учасникам радять брати в Казань готівку в доларах, євро чи рублях, бо з неросійських карток, як Mastercard чи Visa, не можна зняти кошти у РФ.

Китайський, російський та індійський лідери на саміті в Казані, 22 жовтня (Фото: EPA-EFE/Alexandr Kryazhev)

Путін, розмовляючи з керівником Нового банку розвитку БРІКС і колишньою лідеркою Бразилії Ділмою Русефф, заявив, що використання місцевих валют замість долара чи євро "допоможе зберегти економічний розвиток вільним від політики, наскільки це можливо в контексті сучасного світу", пишуть західні медіа.

Також диктатор зустрінеться з президентом Ірану Масудом Пезешкіяном для підписання "стратегічного партнерства", що посилить їх зв’язки. Іран продає Росії дрони Shahed для війни проти України та сотні балістичних ракет. Натомість іранцям потрібні російські ППО та винищувачі для відбиття можливої атаки Ізраїлю.

Генсек ООН Гуттеріш частується в Казані, 23 жовтня (Фото: EPA-EFE/Alexey Filippov)

Генсек ООН Гутерреш обговорить з Путіним війну в Україні – це перший його візит до РФ з квітня 2022-го. Він заявив, що прагне "справедливого миру", що поважає територіальну цілісність України. Київ розкритикував його за візит до Росії.

Гутерреш відхилив запрошення України на Глобальний саміт миру у Швейцарії, але прийняв запрошення до Казані від військового злочинця Путіна, пише МЗС України.

Саміт проходить під посилені заходи безпеки – в Казані закрили всі навчальні заклади, дитсадки, бібліотеки, музеї, а місцевим заборонили смажити шашлики.

БРІКС – об’єднання країн, що конкурують між собою

Використання Росією блоку як антизахідної палиці може його повністю підірвати.

Індія, яка все активніше торгує й отримує дедалі більші інвестиції зі США, проти розширення БРІКС і підтримує перебування в блоку "країн-партнерів" без права голосу. Нью-Делі не хоче, щоб блок став антиамериканським, з домінуванням Китаю та Росії. Бразилія, ПАР і ОАЕ – теж, пишуть західні видання.

"Для нас США – найважливіший партнер задля росту і доступу до технологій. Не хочемо, щоб БРІКС став центром конфлікту із Заходом. Поки ми в БРІКС, то хотіли б працювати над позитивним порядком денним для співпраці, а не конфронтації. Інакше БРІКС буде рухатися в антизахідному напрямку", – каже ексглава МЗС Індії та експосол у Росії Канвал Сібал.

Майбутнє групи невизначене, враховуючи її сильну економічну залежність від Китаю та погіршення настроїв щодо КНР, каже економіст із Гонконгу Алісія Гарсіа-Ерреро.

Економіст Goldman Sachs Джим О'Ніл не впевнений, "якій плідній меті служить ця група, окрім того, щоб бути клубом, частиною якого не є США".

У Китаю та Індії, найбільших покупців російської нафти, і так складні стосунки між собою й незакрита територіальна суперечка через кордон у Гімалаях. Між арабськими країнами й Іраном – взагалі пряма ворожнеча.

"Це добре для Заходу, що Китай та Індія ніколи не зможуть домовитися ні про що. Бо, якби ці двоє змогли, країни БРІКС мали б величезний вплив", – каже О’Ніл.

Індія та Бразилія поділяють бажання звільнитися від домінування долара, але не такою мірою, як Китай чи Росія. Президент Бразилії Сілва разом з тим наполягає, що БРІКС створювався "не проти когось". Бразилія навіть рекомендує не приймати Венесуелу в групу, аби завадити тому, щоб альянс став антизахідним.

У міру ескалації БРІКС усе частіше сприймають як символ світу, який розпадається на конкурентні геополітичні блоки. На саміті в Йоганнесбурзі 2023-го Китай заявив, що хоче бачити організацію суперником G7. Але далеко не всі цього хочуть.