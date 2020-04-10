Готовность больниц к COVID-19, как избежать дефолта и нефтяная война. Что надо знать утром

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное

Доброе утро!

Сегодня пятница, 10 апреля. Температура от +9 до +14, курс доллара 27.26

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Вчера страна узнала важное об украинской медицине. Голые цифры

Страна готова дать отпор коронавирусу, - твердит уверенный баритон в социальной рекламе. Украинская медицина посыпется как карточный домик, подготовка к эпидемии ни к черту - уверяют оппозиционеры и скептики. Это мнения, причем очень ангажированные. Но со вчерашнего дня любому желающему чуть проще разобраться, в каком же состоянии украинская медицина.

Кабмин опубликовал дешборд, на котором ежедневно обновляется информации об оборудовании, средствах защиты и медицинского персонала в каждой из 242 опорных больниц (почти, часть больниц запаздывает с подачей данных). Насколько критична ситуация? Если коротко - средняя и неоднородная. Усредненные показатели не критичны 60-80% из необходимого на ближайшие 15 дней, но есть больницы, у которых нет почти ничего. Решение Кабмина открыть карты и показать проблемы - очень правильный ход, как минимум теперь волонтеры знают, куда везти маски, халаты, ИВЛы. Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Избежать дефолта. Сможет ли Зеленский победить в себе Коломойского: пять сценариев

Ближайшие недели вся страна будет следить как Владимир Зеленский отрекается от Игоря Коломойского, закрыв олигарху последний призрачный шанс вернуть ПриватБанк. Но как будут принимать заблокированный рекордным числом правок антиколомойский законопроект? Если "по-старому", то придется рассматривать правки до осени. Но из пяти сценариев только один предполагает "договориться". Все остальные варианты - некоторые весьма экстравагантные - предполагают, что в отношениях двух друзей образуется настоящая трещина. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. "Нефтяная война": Саудовская Аравия и Россия договорились. Детали

Нефтяная война между Саудовской Аравией и Россией заканчивается?

Если верить мировым агентствам, страны ОПЕК+ договорились сократить добычу черного золота на 10 млн баррелей в сутки. Хватит ли этого, чтобы восстановить спрос и повысить цены, откатившиеся к началу нулевых годов?

Аналитики Goldman Sachs считают, что нет. А значит к сделке должны присоединиться и другие добытчики. Конец истории близок. Все решится в пятницу на виртуальной встрече министров энергетики стран G20, в том числе США. Больше по ссылке.

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