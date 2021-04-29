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Спецпроект | Грешный трон Кирилла. История о больших деньгах, разврате, амбициях и ФСБ (анонс)

Грешный трон Кирилла. История о больших деньгах, разврате, амбициях и ФСБ (анонс) - Фото
Голова РПЦ Кирило (колаж - Дмитро Кругліков/LIGA.net)
29.04.2021, 18:55

Голова РПЦ Кирило хотів увійти в топ світової політики. Але потрапив в опалу і тепер спостерігає згасання "русского мира". Велика історія від LIGA.net

Володимир Гундяєв (Кирило) зробив блискучу кар'єру в релігії. На 2021-й рій він дуже багата людина (ймовірно) з маєтками по всій Росії, автопарком, сотнями слуг, готових виконати будь-яке бажання. А ще у нього є впливові покровителі в Кремлі і на Луб'янці.

Шлях у велику віру почався для нього в 18 років, коли його наблизив до себе завербований КДБ священник. Можна сказати, що все своє життя Володимир Гундяєв провів під контролем спецслужб. А, отримавши позивний "Михайлов", і сам почав будувати імперію в православному світі, невідривно пов'язану з державним апаратом.

Іншого досвіду у Гундяєва не було. Тому навряд чи він вважає, що робота на спецслужби – це щось неправильне. Але якщо за часів СРСР співпрацю з КДБ можна було виправдовувати можливими антирелігійними гоніннями, то сьогодні роботу на ФСБ виправдати цим не вийде.

Служителі російської церкви співпрацюють зі спецслужбами добровільно, допомагаючи Росії через релігію поширювати політичний вплив за кордоном, розповідають LIGA.net багато колишніх служителів РПЦ.

В Україні РПЦ діє через Українську православну церкву (Московського патріархату). В кінці минулого року в опитуванні Центру Разумкова 22% українців називали себе прихожанами УПЦ (МП). Мова про мільйони людей і гігантський вплив на внутрішню ситуацію в країні. Проте роль російської церкви в Україні слабшає з кожним роком – в тому ж опитуванні 32% українців назвали себе прихожанами Православної церкви України (ПЦУ).

Ми розповідаємо історію глави Російської православної церкви: як КДБ / ФСБ інтегрувалася в РПЦ; скільки коштує русскій мір Гундяєва-Путіна; скільки грошей в розпорядженні РПЦ. Ми також знайшли і поспілкувалися з церковними служителями, яких Кирило вигнав – в тому числі, за відмову працювати на ФСБ.

Що обіцяв Кирило Путіну до 2014 року і чому не зміг реалізувати плани – велика історія від LIGA.net.

Читайте також попередній текст циклу: Перший серед рівних. Як влаштований православний світ патріарха Варфоломія.

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Валерия Кондратова

специальный корреспондент Liga.net
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русский мир кирилл рпц
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