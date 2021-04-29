Володимир Гундяєв (Кирило) зробив блискучу кар'єру в релігії. На 2021-й рій він дуже багата людина (ймовірно) з маєтками по всій Росії, автопарком, сотнями слуг, готових виконати будь-яке бажання. А ще у нього є впливові покровителі в Кремлі і на Луб'янці.
Шлях у велику віру почався для нього в 18 років, коли його наблизив до себе завербований КДБ священник. Можна сказати, що все своє життя Володимир Гундяєв провів під контролем спецслужб. А, отримавши позивний "Михайлов", і сам почав будувати імперію в православному світі, невідривно пов'язану з державним апаратом.
Іншого досвіду у Гундяєва не було. Тому навряд чи він вважає, що робота на спецслужби – це щось неправильне. Але якщо за часів СРСР співпрацю з КДБ можна було виправдовувати можливими антирелігійними гоніннями, то сьогодні роботу на ФСБ виправдати цим не вийде.
В Україні РПЦ діє через Українську православну церкву (Московського патріархату). В кінці минулого року в опитуванні Центру Разумкова 22% українців називали себе прихожанами УПЦ (МП). Мова про мільйони людей і гігантський вплив на внутрішню ситуацію в країні. Проте роль російської церкви в Україні слабшає з кожним роком – в тому ж опитуванні 32% українців назвали себе прихожанами Православної церкви України (ПЦУ).
Ми розповідаємо історію глави Російської православної церкви: як КДБ / ФСБ інтегрувалася в РПЦ; скільки коштує русскій мір Гундяєва-Путіна; скільки грошей в розпорядженні РПЦ. Ми також знайшли і поспілкувалися з церковними служителями, яких Кирило вигнав – в тому числі, за відмову працювати на ФСБ.
Що обіцяв Кирило Путіну до 2014 року і чому не зміг реалізувати плани – велика історія від LIGA.net.
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