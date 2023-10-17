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Тема дня | Гроза аэродромов. Украина впервые ударила ATACMS: как это повлияет на войну

Цей матеріал також доступний українською
Гроза аэродромов. Украина впервые ударила ATACMS: как это повлияет на войну - Фото
ATACMS (Фото: Lance Cpl. Nicholas Guevara)
17.10.2023, 19:50

Ракеты ATACMS, похоже, нашли свою стихию в Украине – аэродромы российских оккупантов. Но перечень целей для этих ракет скоро может расшириться

Украина в ночь на 17 октября нанесла мощные удары по аэродромам в оккупированных Луганске и Бердянске. Это было первое применение американских баллистических ракет ATACMS с кассетной боевой частью, которая отлично подходит для ударов по аэродромам.

Кассетные ATACMS – это идеальное решение, США все равно не собираются их нигде использовать, так что ракеты нужно утилизировать или передавать, говорит LIGA.net главред Defense Express Олег Катков: "А нам удары по аэродромам позволят отогнать российскую авиацию от фронта".

Что известно о первом применении ATACMS Украиной и как эти ракеты могут повлиять на войну – коротко на LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. В ночь на 17 октября украинские военные нанесли удары по аэродромам в Бердянске и Луганске. Это была операция Dragonfly, сообщили в Силах спецопераций Украины.

По данным ССО, было поражено девять вертолетов разных модификаций, спецтехнику, пусковую установку ПВО, состав боеприпасов, повреждены взлетные полосы аэродромов. Погибли и ранены десятки оккупантов.

Скопление техники и боеприпасов было значительным, убеждают спецназовцы. В Бердянске детонация продолжалась до 04:00 утра, в Луганске – до 11:00.

Оккупанты очень активно использовали эти аэродромы, добавляет LIGA.net Олег Катков. В конце сентября спутниковые снимки фиксировали более 20 вертолетов в Бердянске, ударные и транспортные вертолеты в Луганске.

"Россияне создали даже такую круговую оборону вокруг аэродрома в Бердянске, – говорит Катков. – На самом деле, вокруг него был укрепрайон".

Гроза аэродромов. Украина впервые ударила ATACMS: как это повлияет на войну

Вечером президент Владимир Зеленский подтвердил – это был удар ATACMS. И эти ракеты показали себя очень точно.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Украина больше года просила у США эти ракеты, но получала отказы. После сентябрьского визита Зеленского в Вашингтон западные медиа начали писать, что Белый дом дал добро – США перестали бояться, что Россия воспримет ATACMS в качестве эскалации.

По данным источников The Wall Street Journal, США на днях тайно поставили Украине небольшое количество таких ракет. И именно они прилетели по Бердянску и Луганску. Судя по фото, опубликованному оккупантами, это версия ракеты MGM-140A с дальностью 165 км, которая была произведена в октябре 1996 года, говорит Катков. Эти ракеты запускаются из установок типа HIMARS и M270, которые уже больше года стоят на вооружении ВСУ.

Гроза аэродромов. Украина впервые ударила ATACMS: как это повлияет на войну

Аэродромы и передовые вертолетные площадки – классические цели и один из первых приоритетов для кассетных ATACMS, добавляет эксперт.

Эти ракеты взрываются на высоте и засеивают суббоеприпасами значительные площади – соответственно, на одну авиабазу россиян нужно меньше ракет, чем это было бы нужно для фугасной боевой части.

Всего несколько кассетных ATACMS могут поразить относительно хрупкие самолеты и вертолеты, боевые склады под открытым небом, военных, РЛС, средства связи, топливозаправщики и в принципе всю наземную инфраструктуру.

"Еще один аспект – россияне будут иметь отдельную мороку с разминированием авиабаз от множества суббоеприпасов", – добавляет Катков.

Гроза аэродромов. Украина впервые ударила ATACMS: как это повлияет на войну

Но аэродромы – не единственно возможные цели для кассетных ATACMS, добавляет Катков. Ими также можно бить по скоплениям российских сил и техники, топливным базам, позиционным районам систем ПВО и даже пробовать дальнобойную контрбатарейную борьбу.

Последнее – сложнее, потому что нужно максимально быстро нанести удар после обнаружения целей, объясняет эксперт. Но теоретически это могло бы позволить бороться с пусковыми установками сложных для сбивания ракет "Оникс" (такие обстреливают Одессу из Крыма), "Искандер" или С-300 (бьют по приграничным и прифронтовым городам).

ЧТО ДАЛЬШЕ. Скорее всего, сейчас Украина получила тестовые образцы ATACMS.

Если удары Вооруженных Сил Украины по аэродромам станут системной историей, то перед оккупантами предстанут три сценария:

Первый – оставаться на прифронтовых авиационных базах. И рисковать тем, что их техника рано или поздно будет уничтожена.

Второй – передислоцировать фронтовую и тактическую авиацию вглубь, на аэродромы вне радиуса действия ATACMS в 165-300 км. Это может облегчить ситуацию для украинских воинов на переднем крае, говорит Катков.

"Чем дальше авиация – тем больше время полета, тем меньше самолетовылетов в день, тем больше топлива и меньше боеприпасов нужно брать, – объясняет эксперт. – Эффективность использования тактической и армейской авиации будет значительно уменьшена".

Третий – попытаться дополнительно прикрыть прифронтовые аэродромы. Но есть сомнения, что оккупантам это удастся, говорит Катков.

ATACMS – баллистика. Чтобы ее сбить, системе ПВО нужен кинетический перехватчик. По сути – противоракета, которая не взрывается рядом с целью и поражает обломками, а врезается прямо в цель на огромной скорости.

Эта технология есть у Patriot Pac-3 и SAMP-T, которые стоят на вооружении Украины, говорит Катков: "А у российских С-400 и С-300В такая возможность не задекларирована. Они бы кричали повсюду, если бы имели кинетический перехватчик. Поэтому они находятся на уровне Patriot Pac-2, который продемонстрировал достаточно спорную эффективность перехвата баллистических целей [во время войны на Ближнем Востоке] в 1991 году".

ATACMS – ограниченный ресурс, эти ракеты уже не производятся, добавляет Катков. Версий с дальностью до 165 км – менее 1000, а 300 км – до 500 км.

Полученное количество будет иметь решающее значение. Глава ГУР Кирилл Буданов предупреждал: 100 ракет ситуации не изменят. А вот сотни – могут.

Смотрите также: Влог | Как ATACMS изменит ход войны?

Марк Сировой
Марк Сировой
Корреспондент LIGA.net
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