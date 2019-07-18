Грязь, смех и слезы. ТОП-10 зашкваров в мажоритарных округах

Недавно Верховная Рада приняла избирательный кодекс, которым вводятся открытые списки на выборах и отменяется пресловутая мажоритарная система. Эпоха гречки, бесплатных наборов и концертов должна уйти в небытие. Однако закон еще должен подписать президент, а сам документ вступит в силу только с 2023 года. Поэтому ближайшие выборы пройдут по старым правилам. Атака клонов, священники-агитаторы, Дарт Вейдер без маски. LIGA.net отобрала 10 самых интересных и зашкварных моментов, которыми уже успела запомнится мажоритарка-2019.

1. Последний из могикан. Звягильского не будет в Раде

Когда-то это должно было произойти. Впервые за годы независимости Украины в парламенте не будет Ефима Звягильского. 86-летний мажоритарщик с Донецкой области – единственный нардеп всех восьми созывов. До прихода в политику более 10 лет руководил шахтой имени Засядько. А в 1994-1997 годах Звягильский из-за подозрения в злоупотреблении служебным положением скрывался от правосудия в Израиле. В 2012 и 2014 годах на первых заседаниях Рады 7-8 созывов зачитывал депутатскую присягу как самый старший по возрасту нардеп.

2. Атака клонов. Главная жертва – Слуга народа

Политтехнологии на мажоритарных округах не спешат меняться. Одной из самых популярных остается тактика регистрации однофамильцев главных фаворитов. На этих выборах основной удар пришелся на партию Слуга народа. По подсчетам общественной сети ОПОРА, как минимум 86 кандидатов указали в своей биографии принадлежность к организации, в названии которой используется словосочетания "слуга народа". Кроме того, в шести округах зарегистрированы кандидаты от "частных предприятий" и "ООО" Голос. Кроме того, по данным Комитета избирателей Украины, в мажоритарных округах зарегистрирован 161 кандидат-однофамилец. Например, в округе №133 (Одесская область) баллотируется Александр Зелинский, который работает в ООО "Слуга народа-ЗЕ".

3. Еще немного Звездных войн. Дарт Вейдер снял маску

Центральная избирательная комиссия впервые опубликовала на своем сайте фотографии кандидатов-мажоритарщиков. Теперь избиратели смогут до прихода на избирательные участки узнать, как выглядят технические кандидаты и клоны известных кандидатов. В частности, на сайте ЦИК можно увидеть, как выглядит кандидат в 135-м округе (Одесская область) Вейдер Дарт Викторович. Можно сказать одно: в маске Вейдер выглядит более сурово.

4. Номинация "Самый зашкварный округ"

Здесь без особой интриги пальма первенства уходит в Киевскую область на 94-й избирательный округ. Здесь зарегистрировано наибольшее количество кандидатов в области – 42. (в целом по Украине больше кандидатов только в одесском 133-м округе – аж 50). Ключевое противостояние – нардеп и близкий соратник Петра Порошенко Игорь Кононенко против журналиста 1+1 Александра Дубинского. На этом округе четыре однофамильца Дубинского, три – Кононенко и четыре – клоны Слуги народа. Кроме того, на победу претендуют действующие нардепы Игорь Мосийчук (РПЛ) и Виктор Романюк (НФ).

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5. "Самый зашкварный слив"

Еще одна популярная технология – слив округа. Когда против рейтингового кандидата партии выставляют либо никому неизвестных анонимов, либо не выдвигают вообще никого. Здесь с выбором победителя определится было сложнее: тут и помощник нардепа от УКРОПа, который идет от Слуги народа, и советник бизнес-партнера Коломойского Игоря Палицы и много других примеров. Но тем не менее, по нашему мнению, самый неоднозначный слив – на 77-м округе в Запорожье. Здесь против местного "барона" и совладельца Мотор Сич Вячеслава Богуслаева Слуга народа выставила свадебного фотографа Сергея Штепу. Ради справедливости стоит отметить, что сливала округа не только Слуга народа. В том же Киеве на 218-м округе партии Голос и Европейская солидарность не выдвинули кандидатов, тем самым, видимо, решили не мешать директора Фонда Александра Третьякова Виктории Мухе бороться за победу.

6. Вчера – критик Зеленского, сегодня – кандидат от Слуги народа

Отечественные политики – мастера по "перекрашиванию" и изменению риторики накануне выборов. Журналисты, которые решили уйти в политику, от них не отстают. Так, в 65-м округе (Житомирская область) от партии Слуга народа баллотируется Дмитрий Костюк – журналист телеканала Espreso. Как сообщает Depo.ua, в апреле 2019 года Костюк в своем Facebook критиковал Зеленского и заявил, что актер "не уважает ни закон, ни своих избирателей". Позже Костюк удалил этот пост. На вопрос LIGA.net, каково это, баллотироваться от партии человека, который "не уважает закон и избирателей", Костюк решил не отвечать и отправил журналиста в "черный список". Другие мажоритарщики от партии Зеленского также не смогли пояснить LIGA.net идеологические метаморфозы Костюка.

7. Гражданин Израиля может стать нардепом

В округе №169 (Харьковская область) Слуга народа выдвинула блогера Александра Куницкого. Позже в СМИ появились фотографии его израильского паспорта. На основании этого ЦИК начала проверку и установила, что в течении последних пяти лет Куницкий выезжал за пределы Украины на период, превышающий разрешенные законом 90 дней, а именно на 264 дня. В связи с этим его регистрацию отменили. Куницкий решил не сдаваться и через суд добился восстановления кандидатом в нардепы. Что интересно, судья, который рассматривал дело Куницкого, заявил о получении СМС-сообщений с неизвестного номера, в которых его благодарили за положительное решение относительно "израильтянина". Также судье обещали "премию в оговоренном размере". Судья уже успел сообщить об этом факте в Высший совет правосудия.

8. "Себе засунь, чучело". У партнера Ахметова сдают нервы

На днях в сети появилось видео со встречи сопредседателя партии Оппозиционный блок и кандидата в нардепы Бориса Колесникова с избирателями на округе в Донецкой области. Вопрос избирателя, выведший кандидата в нардепы из себя, не попал на видео, но по ответу Колесникова можно понять, что речь идет о вырубке деревьев.

"Ты на себя посмотри, какой тунеядец, рожа уже в фотографию не влазит, и сидишь меня учишь - я к тебе приеду деревья вырубать. А у нас уберите вот это. А как мне с тобой разговаривать? Потому что ты наглый хам, тунеядец и бездельник. Я не знаю, по твоему отношению, ты наглый хам, вот и все. А ты голосуй за кого хочешь", - сказал бывший вице-премьер при Януковиче.

9. VIP-агитатор под куполами

Судя по всему, кандидатов в нардепы не смущает тот факт, что они нарушают Конституцию, согласно которой церковь отделена от государства. На президентских выборах главным получателем дивидендов на церковной теме был Порошенко, а на парламентских – некоторые мажоритарщики. Так, например, по данным ОПОРЫ, в Черновицкой области помощница кандидата и главы фракции НФ Максима Бурбака прямо во время богослужения в храме рассказала всем присутствующим, что Бурбак пожертвовал церкви 20 тысяч гривен. Также она агитировала за него и призвала проголосовать за него 21 июля. Еще один пример ОПОРА нашла в Житомире, где отец Богдан снялся в ролике на фоне церкви, в котором публично поддерживает кандидата Игоря Гундича и призывает за него голосовать.

10. Нет времени объяснять. Краткость – не всегда сестра таланта

Все кандидаты обязаны подавать в ЦИК предвыборные программы. В связи с огромным количеством кандидатов, программа может реально помочь избирателю определится, за кого голосовать. Однако, не все кандидаты об этом знают. Сайт Чесно проанализировал программы мажоритарщиков и определил, что самая короткая из них состоит их трех слов: "Сила. Благосостояние. Порядок". Автором лаконичной программы стал член партии Национальный корпус Максим Жорин, который баллотируется по 217-му округу (Киев). На втором месте самовыдвиженец на 58-м округе (Мариуполь) Антон Требухов – в своей программе он написал всего четыре слова. В отличие от Жорина, в программе Требухова появилось еще одно слова – "Молодежь".

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