Хаос с ВЛК. Что происходит, почему все плохо и что обещает власть

Раненым защитникам Украины приходится проходить круги ада: не до конца долеченными отстаивать очереди на военно-врачебных комиссиях (ВЛК) и выполнять роль курьера, возящего бумажки между учреждениями.

Это жестко демотивирует, рассказывает военный Андрей LIGA.ne . Он является заместителем морально-психологического обеспечения в одном из подразделений на Донбассе. Но из-за загруженности медиков на "передке" занимается оформлением раненых и расследованиями боевых травм. Фамилию и подраздел мы не указываем по просьбе героя.

"Глобально проблема решится, когда будет внедрен электронный документооборот между госпиталями, частями и военкоматами", – убеждает LIGA.net заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

Однако очереди на ВЛК являются лишь верхушкой айсберга, объясняют собеседники из власти и общественного сектора. Необходимо менять целую систему. Первые результаты реформы должны быть уже в ближайшие месяцы, но комплексный процесс не будет быстрым. "Мы готовимся к игре в долгую", – уверяет LIGA.net Любовь Галан, директор ОО Принцип, которая вместе с правительством работает над реформой ВЛК.

Какой путь и с какими проблемами проходят раненые украинские защитники, как это будут менять, каких первых результатов ждать – с чиновниками, нардепами и активистами разбиралась LIGA.net.

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"КУРСОВЫЕ", ОЧЕРЕДЫ И КУРЬЕРСТВО:

с какими проблемами сталкиваются раненые

Украинские военные проходят четыре этапа после ранения: эвакуация, лечение, ВЛК, установление инвалидности или процента потери трудоспособности на МСЭК. Это сопровождается множеством документов, но одними из ключевых являются справка об обстоятельствах ранения и вывод ВЛК.

Пока боец лечится, готовится справка. Она позволяет связать обстоятельства ранения с защитой Родины, что влияет на выплаты. В идеальном мире боец после выписки из больницы должен получить справку на руки. Но на практике так происходит не всегда.

Служебное расследование провести относительно легко, рассказывает о своем опыте Андрей. Опрашиваются свидетели, составляются объяснительные, но потом процесс начинает напоминать написание курсовой. Надо переписать объяснительные в акт расследования, выписать статьи законодательства, составить дополнительные акты, сшить все ниточками в папочку, проверить документы у юриста и для выдачи самой справки найти медроту, которая может быть разбросана по разным участкам фронта.

"Когда в Херсонской области были постоянные наступления и мясорубки, вплоть до двух месяцев доходило, чтобы оформить расследование", – вспоминает он.

Сроки проведения расследований не установлены, рассказывает LIGA.net директор директор Принципа Любовь Галан. Как следствие, военные могут проходить ВЛК без справки об обстоятельствах ранения – поэтому им иногда приходится перепроходить комиссию повторно, когда справка уже есть.

ВЛК стал синонимом к слову очередь. Как быстро ее пройдешь – зависит еще и от серьезности боевой травмы, говорит LIGA.net раненый Сергей. У него это заняло около недели вместе со сдачей анализов.

"В самой ВЛК это было два-три дня: надо было приходить в 7 утра и отстоять 10 очередей, – рассказывает военный. – Это не всегда получалось. Самые большие очереди – к травматологам. Там страшное творится… Но каждый сам кует свое счастье: и если захочешь, то дождешься и попадешь к врачу. Однако я месяц ждал самого решения ВЛК".

А после этого военные вынуждены превращаться в курьеров, рассказывает Андрей. По его словам, комиссия часто рекомендует предоставить раненым 30 дней отпуска – чтобы они долечились дома. И еще недолеченный боец должен с этим выводом ехать из ВЛК в свою воинскую часть, даже если она расположена в другой части Украины.

"Раненый мог проходить лечение где-то во Львове или Днепре, там пройти ВЛК, – рассказывает военный. – А потом ему надо колотить через всю страну в Донецкую область, предоставить командиру документы, ждать день-два отпускного билета, и только тогда ехать домой" .

Поэтому на практике эту норму пытаются обходить: военный может отправлять командиру фото документов, а тот – оформлять так, будто боец прибыл. Пока готовится отпускное лист, это грозит обоим: военному – вопросами на блокпостах, не дезертир ли он, командиру – вплоть до уголовной ответственности, если факт неприбытия бойца откроется.

Проблемы возникают и на МСЭК, которая должна устанавливать группу инвалидности или процент потери трудоспособности. "Уровень раздражения у меня дошел до уровня "хочу убивать", – рассказывает о своем опыте юрист и раненый на войне доброволец Маси Найем. – Я ничего не понял, что мне нужно сделать. Нет никакого алгоритма, как действовать".

ДЕЛО ПРИНЦИПА:

как общественность помогает решить проблему

Созданная Найемом и Галан организация Принцип является самой активной в вопросе реформы ВЛК, говорит LIGA.net замглавы парламентского комитета по нацбезопасности Марианна Безугла (фракция Слуга народа).

Юристы и аналитики организации с января вместе с представителями Минздрава, Минцифры, Минобороны, Минветеранов и Минсоцполитики работают в межведомственной рабочей группе, которая должна усовершенствовать работу ВЛК. "Наша роль – классическая, – рассказывает LIGA.net Найем. – Актуализировать проблемы, помочь проанализировать их государству и заниматься адвокацией перемен".

По словам Галан, одна из ключевых причин проблем вокруг ВЛК – сложность всей системы: в ней есть много действующих субъектов, правовая рамка не менялась годами, является очень сложной или, наоборот, невыписанной.

"Процесс прохождения ВЛК не был кардинально изменен с учетом войны. Это даже не о 24 февраля 2022 года, а о 2014 году, – добавляет Безугла. – Приказ Минобороны, определяющий прохождение ВЛК, был сформирован в 2008 году. После этого были технико- юридические изменения, но ничего кардинального".

Поэтому качественное изменение системы потребует времени, говорит Галан. И Принцип будет обеспечивать общественный контроль над этим. "То, что сейчас имеет политическую волю и поддержку в медиа, довольно быстро может измениться, – объясняет она. – Мы видим в себе функцию обеспечения общественного контроля и готовимся к игре в долгую, это одна из приоритетных задач. Чтобы отслеживать и мониторить решения, которые будут внедряться".

Но, несмотря на готовность к игре в долгую, Принцип пытается уже сейчас упростить путь для раненых через просветительство. По словам Галан, одна из головных болей военных – непонятность процесса. Иногда он настолько запутан, что правозащитникам приходится созывать целую группу юристов, чтобы разобраться и что-то объяснить бойцам.

Поэтому Принцип создал Правовой навигатор для воинов. Это сайт, на котором есть алгоритмы действий раненых на каждом этапе, ответы на возможные вопросы, перечень и драфты необходимых документов.

ЧТО ПЛАНИРУЕТ ВЛАСТЬ И КОГДА ЖДАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

Сейчас находящиеся в системе военной медицины ВЛК совсем не цифровизированы, рассказывает LIGA.net заместитель министра здравоохранения по вопросам диджитализации Мария Карчевич. У них отсутствуют электронные очереди, медицинские информационные системы и электронный документооборот.

Однако, по словам Карчевича, процесс изменений в реформе ВЛК движется:

1. Цифрофизация. Минздрав хочет применить в военной медицине опыт гражданской, которая давно работает с электронной системой здравоохранения. Это должно предоставить военным госпиталям доступ к анамнезу человека, в том числе – в электронной медицинской карточке. Также готовится запуск электронной очереди и внедрение электронного документооборота, чтобы ускорить время перевозки и подачи документов.

По словам замминистра, цифровизация также должна минимизировать человеческий фактор и помочь бороться с коррупцией на ВЛК.

"Подход, который должен применяться на практике: когда "документы, выплаты и услуги ходят за человеком", а не военнослужащий за ними, – объясняет Карчевич. – Глобально этот вопрос решится, когда будет внедрен электронный документооборот между разными институтами – военными госпиталями, воинскими частями, ТЦК".

2. Нормативно-правовое регулирование. По словам заместителя главы Минздрава, сейчас разрабатываются изменения в части законов и подзаконных актов. Цель – усовершенствовать процессы и уменьшить бюрократию.

3. Уменьшение нагрузки на работников ВЛК. Сейчас расширяется количество ВЛК за счет гражданских медицинских учреждений, объясняет Карчевич.

Идею увеличения количества ВЛК поддерживает парламентский комитет по нацбезопасности, говорит LIGA.net секретарь комитета и "боевой" нардеп от Голоса Роман Костенко. По его словам, комитет также предлагает увеличить финансирование на оплату труда врачей, поскольку в ВЛК их работа не оплачивается. Первые результаты работы межведомственной группы в комитете ожидают уже этой весной, говорит Безугла.

Также Карчевич выделяет информационную составляющую. По ее словам, ведется разъяснительная работа с комиссиями, привлекаются общественные организации для мониторинга проблем, внедряются горячие линии, готовятся разъяснительные материалы для военных и их семей.

"Общественные инициативы, которые ведут работу в этом направлении, мы приобщали как к анализу ключевых проблем, так и приобщаем к наработке изменений, – добавляет Карчевич. – Сейчас их роль будет очень ценна именно в части мониторинга организации работы ВЛК и предоставления информационно-разъяснительной поддержки военнослужащим и их семьям".

В Принципе пока удовлетворены уровнем компетенции и вовлеченность людей из межведомственной рабочей группы, говорит Галан.

Найем ожидает сдвигов в разные сроки по разным направлениям:

расширение привлечения гражданских медучреждений и снижение нагрузки на военные – в течение месяца-полтора;

в направлении цифровизации – в течение трех-четырех месяцев;

уменьшение коррупции при определение групп инвалидности – позже.

Однако он подчеркивает: времени на долгую раскачку у государства нет.

"Если мы за месяца два-три не достигнем изменений, то дальше эта проблема будет еще хуже. А это об обороноспособности, – заключает Маси Найем. – Большинство раненых имеют военный опыт, их надо очень быстро "чинить" и возвращать на фронт. Вы не мобилизуете людей с опытом, потому что большинство из них уже были мобилизованы. Качественная ВЛК и качественная реабилитация позволят быстрее возвращать на фронт бойцов".

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Материал подготовлен в партнерстве с Freedom House Ukraine в рамках проекта "Общественный контроль над органами безопасности в Украине".

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