Избирательные комиссии начали показывать списки на местные выборы. LIGA.net уже анализировала проходных кандидатов в Киеве. Теперь мы изучили списки в Харькове, Одесса, Днепре и Львове. Главный вывод: партия Владимира Зеленского Слуга народа власть в этих городах не получит. В Харькове и Одессе ничто не мешает гегемонии Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова. В Днепре "слуги" будут подыгрывать олигарху Игорю Коломойскому в борьбе против Бориса Филатова, а во Львове и вовсе рискуют не пройти в горсовет.

Кто будет контролировать горсоветы в Харькове, Днепре, Одессе и Львове, – в материале LIGA.net.

ГЕГЕМОНИЯ КЕРНЕСА В ХАРЬКОВЕ

Несмотря на проблемы со здоровьем, позиции мэра Кернеса непоколебимы. По оценкам местных журналистов и политиков, его партия Блок Кернеса – Успешный Харьков может набрать 55-65% голосов и сформировать единоличное большинство в горсовете. "Если Кернес назовет свою партию "Я ненавижу Харьков", за него все равно будут голосовать", – иронизирует главред харьковского издания 057.ua Олег Скрипник.

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В свою очередь главред издания Depo.Харьков Юрий Ларин сомневается, что мэрской партии снова будет монобольшинство. "В случае отсутствия Кернеса в Харькове до выборов, это точно заберет у него пару мандатов", – отметил он в комментарии LIGA.net.

Никаких сюрпризов в партии Кернеса нет: на выборы идет проверенная временем гвардия действующих депутатов горсовета и директоров коммунальных предприятий. "Это преданные псы, которые боятся на него посмотреть", – говорит LIGA.net Скрипник. Первым номером партии в облсовет идет его сын Кирилл.

На проходных местах партии Кернеса в горсовет стоят люди из орбиты Игоря Котвицкого – нардепа 8-го созыва и давнего друга министра внутренних дел Арсена Авакова. Шестой номер Елена Тоболина работает советником в компании Энергия 95, а супруга седьмого номера Олега Мурашова Светлана задекларировала за 2019 год около 2 млн гривен зарплаты от компаний Сахалинское и Инвестор-Актива. Конечным бенефициаром всех трех перечисленных компаний является Котвицкий. Сам Олег Мурашов был помощником Котвицкого в парламенте.

10% голосов может набрать партия Слуга народа. Список СН возглавляют глава Харьковской ОГА Алексей Кучер и гендиректор Турбоатома Виктор Субботин, который также является владельцем Мегабанка. "В Мегабанке у нас оплачивают практически всю коммуналку", – рассказывает Скрипник.

Третий номер списка СН Виктория Алексейчук дважды безуспешно баллотировалась в Верховную Раду. Весной 2020 года она сняла свою кандидатуру на довыборах в 179-м округе в пользу Юлии Светличной. В облсовет от партии власти идет Роман Семенуха – нардеп 8-го созыва от Самопомощи.

Если Кернес назовет свою партию "Я ненавижу Харьков", за него все равно будут голосовать, – Скрипник

Хедлайнером списка ОПЗЖ, которая тоже может набрать до 10%, стал Александр Фельдман – известный харьковский бизнесмен и нардеп, у которого открытый конфликт с Кернесом. В частности, из-за строительства дороги через рынок Барабашово. Второй номер списка Андрей Лесик – глава городской организации ОПЗЖ и креатура Виктора Медведчука, говорит Скрипник. Медведчук лично приезжал на представление Лесика в Харьков.

Среди спонсоров харьковской ОПЗЖ депутат облсовета Владимир Скоробогач. Его 23-летняя дочь Мария включена в список ОПЗЖ под 25-м номером. Примечательно, что в списке партии Кернеса есть Юрий Прончаков, который на парламентских выборах-2014 был доверенным лицом Скоробогач.

Лидер региональной ячейки ОПЗЖ и экс-глава Администрации президента времен Петра Порошенко Игорь Райнин возглавил список партии в облсовет. "У Райнина напряженные отношения с остальными. Во-первых, нет единого центра принятия решений. Во-вторых, все понимают, что Райнин работает в первую очередь на Блок Светличной", – говорит LIGA.net один из кандидатов в Харьковский горсовет от Слуги народа.

Блок Юлии Светличной Вместе имеет все шансы попасть в горсовет. По словам Скрипника, в списке ее партии немало местных активистов. "От нее неожиданно идет местный антикоррупционер Игорь Черняк. Но активисты в списке разбавлены зашкварными ребятами. В частности, Алексей Кусов, который в мае инсценировал нападение на себя", – рассказал Скрипник.

Все понимают, что бороться с Кернесом смысла нет и зачем тратить заоблачные бюджеты, если электоральный выхлоп от этого кардинально не изменится

Шансы на попадание в горсовет есть у Европейской солидарности. Кампанию партии в области курирует Ирина Фриз – экс-пресс-секретарь Порошенко. "Однако у ЕС есть вопросы по финансированию", – говорит Скрипник.

В целом, по словам журналиста, избирательная кампания идет вяло. "Впечатление, что все смирились с гегемонией Кернеса", – считает Скрипник. Все понимают, что бороться с Кернесом смысла нет и зачем тратить заоблачные бюджеты, если электоральный выхлоп от этого кардинально не изменится.

По мнению Ларина, в горсовете сохранится показательная единогласность. "Из-за захода еще нескольких партий появятся новые центры влияния на принятие решений, однако эти центры (ОПЗЖ и Слуга народа) найдут общий язык с мэром", – уверен журналист.

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ОДЕССА В КАРМАНЕ У ТРУХАНОВА

Последние соцопросы дают понять, что никаких изменений в Одессе не планируется. Наоборот, мэр Труханов спокойно переизберется, а его партия Доверяй делам может сформировать монобольшинство в горсовете.

"Вполне вероятно, что следующий созыв будет хуже нынешнего. Я не вижу предпосылок, чтобы Труханов не получил такую же коалицию, которая существует последние пять лет", – говорит LIGA.net лидер одесского Автомайдана Виталий Устименко.

Сентябрьский опрос КМИС давал партии Труханова 47%. Второе место за ОПЗЖ (17%), третье – Слуга народа (9%) и четвертое – ЕС (6%). На грани прохождения находится партия Шария – 4,9%. И партии Труханова выгодно, чтобы Шарий не зашел в горсовет, говорит главный редактор издания ИзбирКом Валерий Болган. "В таком случае Доверяй делам может получить около 40 мест в горсовете, то есть практически 2/3. Но даже с партией Шария у Труханова выходит 34 из 65 мест. Это все равно монобольшинство", – отметил он в комментарии LIGA.net.

По словам местных журналистов и активистов, бенефициарами Доверяй делам остаются Труханов, Владимир Галантерник и Александр Ангерт. Кроме того, анализ списка партии позволяет говорить о появившемся влиянии бизнес-группы Александра Грановского и Бориса Кауфмана, говорит Болган.

В формировании списка Труханов идентичен Кернесу: только проверенные и лояльные. Отдельно пятый номер списка Светлана Осауленко – до недавнего времени глава фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова в горсовете.

Вполне вероятно, что следующий созыв будет еще хуже нынешнего. Не вижу предпосылок к тому, чтобы Труханов не получил такую же коалицию, которая существует последние пять лет, – Виталий Устименко

ОПЗЖ может получить до 15 мест. Четвертый номер списка Елена Вододюк, более известная под фамилией Орлова, много лет работает пиарщицей Галантерника. Эту информацию она сама подтвердила в 2019 году в интервью местному Youtube-каналу: "Мы знакомы 11 лет. Меня пригласили на работу… Я получаю хорошие деньги".

Журналист Болган cчитает, что Галантерник вложился как минимум в два проекта – Доверяй делам и ОПЗЖ.

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Список СН возглавил юморист Олег Филимонов, второе место – глава правления банка Восток Вадим Мороховский. По словам Болгана, Мороховский – один из главных спонсоров кампании. Также в проходной части списка есть экс-заместительница Мороховского, а ныне директор Национальной ассоциации банков Елена Коробкова.

Партия Порошенко Евросолидарность – на грани прохождения. "От них может зайти нынешний секретарь горсовета Алексей Потапский, который отработал каденцию при Труханове", – говорит Болган.

Есть шанс на попадание в горсовет у партии Шария. По словам Болгана, в верхней части списка расположились люди, подконтрольные Виктору Баранскому – депутату облсовета и одному из руководителей ОПЗЖ в области. Вторая в списке Елена Зефнер – соучредитель частной школы Лидерс жены Баранского, а четвертый Иван Семчук – сотрудник фирмы Спарта груп, которая принадлежит охраннику Баранского и одновременно кандидату от ОПЗЖ.

В целом все идет к тому, что Труханов зацементирует текущее положение дел в Одессе до 2025 года.

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ДНЕПР. ФИЛАТОВ И КОРБАН ПРОТИВ КОЛОМОЙСКОГО

Последний публичный соцопрос по Днепру показывал попадание в горсовет шести партий. Однако он проводился еще в августе. По словам главы днепропетровской областной организации Комитета избирателей Украины Станислава Жолудева, в горсовет могут пройти четыре партии: Пропозиція, СН, ОПЗЖ и Гражданская сила. На грани прохождения: Блок Вилкула Украинская перспектива, Евросолидарность, Батькивщина, партия Шария и За майбутнє.

В отличие от Харькова и Одессы монобольшинства у мэра Филатова и его партии Пропозиція не будет. "У Филатова уже есть ситуативное большинство в виде Гражданской силы Загида Краснова и ОПЗЖ. Эти партии оппозиционны только в лозунгах", – говорит Жолудев.

Список партии Филатова в основном состоит из действующих депутатов горсовета вперемешку с местными активистами и помощниками депутатов. К примеру, от Пропозиції баллотируется Сергей Пустовой, который в 2015 году избрался в горсовет от Оппозиционного блока, а его мать долгое время была депутатом облсовета от Партии регионов.

Многие люди из списка в свое время входили в партию УКРОП, однако так было до открытого конфликта Коломойского с Геннадием Корбаном, которого журналисты называют "теневым мэром" Днепра. В одном из последних интервью Корбан не исключил возможности объединения в горсовете с ОПЗЖ: "Я многих там знаю. У нас идеологические расхождения, но на гражданах это не должно отражаться".

В активной оппозиции к Филатову будет Слуга народа. Первым номером в горсовет стоит главврач Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко. В первой пятерке помимо Рыженко еще трое представляют больницу Мечникова. Десятый номер списка Даниил Миро – помощник нардепа от СН Максима Бужанского и экс-глава днепровской ячейки партии Евгения Мураева Наши.

По словам собеседника LIGA.net в руководстве СН, в Днепре у партии Зеленского "самый паршивый партийный список". "По городу кандидатов дали православные люди (речь о местном скандальном бизнесмене Александре Петровском, – ред.), несколько дали мажоритарщики. Затем Коломойский лично вычеркнул несколько человек. Список формировался вдалеке от партии", – рассказывает он.

"В Днепре зайдет пять-семь депутатов и эти люди должны быть "боевым отрядом", который постоянно будет дергать Филатова, а со временем докупят еще депутатов. Наша задача быть активным меньшинством, которое мешает жить мэру", – рассказывает один из руководителей избирательного штаба Слуги народа. По его словам, мэрской кампанией Рыженко занимается Святослав Олейник – близкий соратник Коломойского. Кроме того, Олейник – первый номер СН в облсовет.

Первый номер списка в облсовет Олейник показывает, кто на самом деле контролирует франшизу СН в Днепропетровской области. Это Коломойский, – Жолудев

Также в проходной части списка СН в облсовет стоят Владлен Тимошенко – отец замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко и Ольга Горулько – дочь нардепа от СН и главы областной организации партии Юрия Киселя.

"Взяв Олейника первым номером в облсовет, СН сама себе подложила мину. Это показывает, кто на самом деле контролирует франшизу СН в Днепропетровской области. Это Коломойский и его окружение", – говорит LIGA.net Жолудев.

По его словам, Днепр отличается от Харькова и Одессы. "Днепр уникален тем, что здесь нет одной доминирующей силы. Днепр – это всегда многополярность и многовекторность", – резюмирует он.

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ЛЬВОВ. САДОВЫЙ БЕЗ БОЛЬШИНСТВА

Последние опросы показывают, что в горсовет проходят пять партий. Безоговорочным лидером является Европейская солидарность (36%). "Если тенденция сохранится, то теоретически ЕС может получить единоличное большинство в горсовете. Или контролировать горсовет с меньшей партией", – отметил в комментарии LIGA.net глава львовской областной ячейки Комитета избирателей Украины Николай Бучин.

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Второе место за Самопомощью Андрея Садового – 20%. Третье место – новосозданная партия Варта Игоря Зинкевича. Он – действующий депутат горсовета, избрался от партии УКРОП. Известен созданием Facebook-страницы Варта, где размещалась информация о чрезвычайных ситуациях во Львове. Среди спонсоров Варты местный бизнесмен и депутат горсовета Орест Печенко, говорит LIGA.net главред Zaxid.net Олег Онисько. Также, по его словам, партии Зинкевича помогает Григорий Козловский – директор Львовской табачной фабрики и депутат горсовета от Блока Петра Порошенко.

Кроме того, по словам Бучина, Козловский является главным спонсором Евросолидарности. Также в проходной части списка ЕС расположены местные бизнесмены Сергей Ивах (недвижимость) и Остап Доскич (промышленность), которые финансово помогают партии, говорит Онисько.

Также в горсовет проходят Свобода (8%) и Голос (7%). "На парламентских выборах Голос был одним из лидеров по Львовской области, а буквально летом рейтинг партии был 17%. Однако после ухода Святослава Вакарчука из Рады уровень поддержки резко упал", – констатирует Бучин.

У ЕС нет нацеленности на жесткую оппозицию Садовому. Кандидат в мэры от Евросолидарности Олег Синютка уже был заместителем Садового и знает, как с ним сотрудничать

Слуга народа не пользуется популярностью в регионе и находится на грани прохождения. В руководстве партии осознают: прохождение трех-четырех депутатов от Слуги народа и создание какой-никакой, но фракции, будет успехом.

Во Львове Садовый в случае победы на выборах мэра, вероятнее всего, не будет иметь большинства в горсовете. Однако опрошенные LIGA.net эксперты считают, что Садовый сумеет договориться с Евросолидарностью и до отставки мэра не дойдет. "У ЕС нет нацеленности на жесткую оппозицию Садовому. Кандидат в мэры от ЕС Олег Синютка уже был заместителем Садового и знает, как с ним сотрудничать", – говорит Бучин.

"У Садового в 2010-2015 года уже было вражеское большинство в виде Свободы. И каким-то образом Садовый договаривался", – резюмирует Онисько.

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