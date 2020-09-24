Выдвижение кандидатов в Киевсовет - на финишной прямой. Шесть партий, которым социологи дают шанс провести своих людей в Киевсовет, уже определились со списками и лидерами в округах. Полный перечень кандидатов пока обнародовала только партия действующего мэра Виталия Кличко, остальные обещают за пару дней подтянуть данные. Кроме разве что ОПЗЖ, которая ведет на выборы фактически ноунеймов.

УДАР, Слуга народа, Батькивщина, Европейская солидарность, Голос и ОПЗЖ: кто будет бороться за кресла в Киевсовете 25 октября.

ПАРТИЯ УДАР. Люди Порошенко и верные соратники по Киеву

23,6% голосов (группа Рейтинг, 4-9 сентября)

№1 списка УДАРа на выборах в Киевсовет - действующий мэр Виталий Кличко

2. Александр Шовковский. Бывший вратарь Динамо и сборной Украины по футболу. В Еврокубках сыграл 127 матчей. О том, что Шовковский присоединится к команде Кличко, стало известно в конце августа во время съезда УДАРа. Предложение стать №2 в списке он получил лично от Кличко. Несмотря на политические амбиции, Шовковский не планирует покидать сборную Украины (с 2018 года он входит в тренерский состав).

3. Юлия Лымарь. Шеф-редактор проекта "Главком", участвовала в нескольких парламентских избирательных кампаниях как политтехнолог.

4. Екатерина Кириченко. Политтехнолог. Экс-депутат Киевсовета от партии УДАР. На местных выборах 2015 года тоже баллотировалась - от БПП, но не прошла. Жена Дмитрия Андриевского - бывшего нардепа (сначала от Батькивщины, потом от партии Порошенко), а до этого - депутата Киевсовета (от Нашей Украины и от УДАРа). Из фракции Кличко его исключили в 2010 году: по официальной версии, за нарушение фракционной дисциплины. В 2019 году Андриевский был одним из нардепов, которые требовали отменить статью за незаконное обогащение.

5. Владислав Андронов. Бывший госсекретарь министерства аграрной политики и продовольствия (2017-2019).

6. Роман Романюк. Народный депутат двух прошлых созывов от БПП, когда блок шел на выборы совместно с УДАРом. Имеет давнюю историю отношений с Кличко, с 2010 года - член его партии. В 2008-2012 годах уже был депутатом Киевсовета. Заслуженный юрист.

7. Дмитрий Белоцерковец. Советник Кличко. Народный депутат прошлого созыва от БПП. В 2016 году возглавил киевскую организацию партии Порошенко, сменив на этой позции Игоря Кононенко. Сейчас возглавляет киевскую ячейку партии УДАР. В команде Кличко как минимум с 2012 года. Как директор департамента городского благоустройства КГГА, известен борьбой с незаконными МАФами и автокофейнями.

8. Владимир Бондаренко. Советник Кличко. Бывший руководитель аппарата КГГА. Уволен в 2017 году на фоне скандала: прокуратура объявила ему подозрение в использовании поддельного диплома бакалавра Львовского национального университета имени Франко.

9. Леся Петровская. Переводчик жестового языка из Украинского общества глухих. Помогала Кличко проводить брифинги по коронавирусу.

10. Юлия Хан. Руковолитель департамента молодежи и спорта КГГА. По словам Кличко, занималась развитием инфраструктуры в столице.

Партия Кличко — единственная, которая обнародовала полный список участников будущей гонки, в том числе по районам Киева. Во второй десятке идут еще несколько соратников Кличко по КГГА и Киевсовету - Роман Ткачук, Марина Хонда, Тарас Панчий.

От Соломенского района в список попал Вячеслав Непоп, бывший зам Кличко. В прошлом году СБУ подозревала его в схемах по перепродаже квартир, которые строились коммунальными предприятиями Киева - Житлоинвестбуд-УКБ и Спецжилфонд. В Деснянском районе от Удара в Киевсовет идет действующий депутат Владимир Шарий. Он возглавляет КП Спецжилфонд, которое строит дома в столице. В Голосеевском районе баллотируется Игорь Кушнир — вероятно, сын главы правления ХК Київміськбуд Игоря Кушнира (№11 списка).

Под №16 на кресло в Киевсовете претендует гендиректор аэропорта Борисполь Павел Рябикин.

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СЛУГА НАРОДА. Советник Ермака, жена Кулебы, телезвезды

13,6% голосов (группа Рейтинг, 4-9 сентября)

№1 списка партии Слуга народа на выборах в Киевсовет - Евгения Кулеба

Жена действующего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. В 2014 году Евгения Кулеба была одним из инициаторов создания Сквера Небесной сотни в центре Киева. Основала и возглавляет общественную организацию Місто-сад.

2. Михаил Присяжнюк. Правозащитник. Работу адвоката совмещает с телевидением: сначала работал в юридической газете, потом стал экспертом телепроекта "Беременна в 16", а сейчас - телеведущий социального проекта "Один за всех" на СТБ (медиа-холдинг Виктора Пинчука).

3. Елена Говорова. Легкоатлетка, призер Олимпийских игр (бронза), телеведущая. Советник главы ОП Андрея Ермака по вопросам спорта.

4. Юрий Федоренко. Внештатный консультант комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Предприниматель, основатель организации Стоп свавіллю и глава ОО Твердыня: на ее сайте говорится, что активисты борятся с незаконными стройками и строительными аферистами. И часто появляются на акциях с депутатом Киевсовета от Свободы Игорем Мирошниченко. Журналисты Апостроф летом писали, что Мельниченко и Федоренко "могут быть замешаны в шантаже киевских застройщиков".

5. Владислав Трубицын. Букинист и меценат. Организатор протестных акций #SavePetrovka в защиту книжного рынка "Петровка" в столице от сноса и застройки новыми собственниками земельных участков. Основатель общественной организации "Книжный рынок", которая требует разорвать договоры аренды и передать имущественный комплекс рынка в собственность киевской громады.

6. Лилия Пашинная. Адвокат Самопомощи, главный консультант парламентской фракции Самопомощь.

7. Георгий Зантарая. Первый чемпион мира по дзюдо в истории Украины.

8. Андрей Витренко. Заместитель министра образования и науки Украины. До этого в течение трех лет - доцент экономического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Доктор экономических наук.

9. Виктория Бурдукова. Телепродюссер (Ревизор, Страсти по Ревизору на Новом канале), глава Экспертного совета Украинской телевизионной академии. С 2019 года работала в команде генерального продюссера кинокомпании Star Media Влада Ряшина.

10. Зоряна Скалецкая. Бывший министр здравоохранения в правительстве Алексея Гончарука, юрист в сфере медицинского права.

Полного списка кандидатов в Киевсовет Слуга народа не обнародовала. Известно только, что за Скалецкой в депутаты, возможно, будут идти юрист-криминолог и участница многочисленных ток-шоу Анна Маляр и президент Ассоциации шеф-поваров Украины Игорь Брагин. Под номером 11 на съезде называли Алексея Киселева - руководителя организации Ветеранское дело, ее соучредителем является также Руслан Гончаров - помощник нардепа Николая Тищенко, которого подозревали в минировании Александровской больницы. Еще один помощник нардепа Анны Бондарь Виталий Селик известен как глава ОО Совет по урбанистике Киева и эксперт центра политических студий и аналитики Эйдос.

ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ. Экс-нардепы и жена Порошенко

13,1% голосов (группа Рейтинг, 31.08-1.09)



№1 списка Европейской солидарности на выборах в Киевсовет - Марина Порошенко

Жена пятого президента Петра Порошенко, бывшая первая леди страны. Врач-кардиолог. Несколько лет занимается развитием гуманитарной сферы и инклюзивного образования, в 2018-2019 годах возглавляла Украинский культурный фонд.

2. Владимир Прокопив. Заместитель городского головы Киева, с декабря 2015 года - секретарь Киевсовета. Дважды депутат Киевсовета: сначала от УДАРа, потом от БПП Солидарность. В первой каденции возглавлял земельную комиссию, которая в 2014 году передала 118 кв м земли во дворе на улице Хмельницкого в аренду на 10 лет столичному ЦУМу олигарха Рината Ахметова. Объяснял, что это приносит городу деньги (расследование Радио Свобода). В 2019 году пытался попасть в Верховную Раду как представитель Евросолидарности, потратил на кампанию почти 3 млн грн и вошел в топ-20 самых больших предвыборных фондов (данные движения Чесно), но проиграл.

3. Леонид Емец. Юрист, дважды народный депутат. Начинал политическую карьеру в партии Реформы и порядок Виктора Пинзеника, затем баллотировался в Киевсовет с Нашей Украиной и был доверенным лицом Виктора Ющенко. В Верховной Раде седьмого созыва входил во фракцию Батькивщина, в восьмой созыв попал с партией Народный фронт. На парламентских выборах 2019 года - кандидат в народные депутаты от новой на тот момент партии Голос (шел по избирательному округу № 221, Киев), выборы проиграл.

4. Александр Погребиський. Волонтер, ветеран ООС: 2015 по 2017 год служил в Вооруженных силах, был помощником гранатометчика в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Потом работал в проектах Минобороны при Порошенко. На парламентских выборах 2019 года Европейская солидарность включила его в свой партийный список, но его №43 оказался непроходным. Летом 2020 года ветераны Погребиський и Чепкасов облили зеленкой депутата от ОПЗЖ Олега Волошина, их задержали, но отпустили на поруки нардепов от Евросолидарности.

5. Динара Хабибуллаева. Юрист, глава молодежной ячейки Евросолидарности - Солидарная молодежь.

6. Сергей Таран. Политолог, экс-нардеп от Блока Петра Порошенко. С 2019 года - в президиуме и политсовете Европейской солидарности.

7. Людмила Ковалевская. По данным партии, экономист-международник.

8. Виктор Кононенко. Генерал-лейтенант, замглавы СБУ при президентстве Порошенко - с июля 2017 по июнь 2019 года. В декабре 2018 года угодил в скандал: в СМИ появились сообщения, что он получил и сразу приватизировал служебную 3-комнатную квартиру стоимостью более 6 млн грн. Кононенко не видит ничего странного в получении дорогого жилья - заявил, что стоял в очереди и имел все права.

9. Константин Усов. Бывший журналист, народний депутат восьмого созыва от партии Блок Петра Порошенко: выиграл выборы по мажоритарке в родном Кривом Роге. В прошлом году Усов заявил, что не будет больше баллотироваться в Раду, потому что не хочет быть "вечным депутатом". А полгода спустя начал скупать медиа в Кривом Роге: по данным проекта Детектор Медиа, сначала он стал мажоритарным собственником телеканала Первый городской, а потом конечным бенефенциарным собственником Радио Кривбасс.

10. Ольга Галицкая. Юрист.

ГОЛОС. Осколки Самопомощи и ДемАльянса

8,2% голосов (группа Рейтинг, 4-9 сентября)

№1 списка партии Голос на выборах в Киевсовет - Максим Нефьодов

Один из идеологов системы ProZorro, бывший первый заместитель министра экономического развития Украины. С лета 2019 года и по апрель 2020 года возглавлял Государственную таможенную службу. Считает, что его уволили, чтобы остановить реформу таможни и восстановить потоки контрабанды. С критикой в адрес Нефьодова выступал лично президент Владимир Зеленский - говорил, что таможня провалила денежные поступления на 13 млрд: "Таможня должна собирать не лайки в фейсбуке, а деньги в казну".

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2. Зоя Ярош. Юрист, специалист по экономическому праву, президент Ассоциации адвокатов Украины (с 2017).

3. Константин Богатов. Специалист по ЖКХ и энергетике. Действующий депутат Киевсовета (внефракционный), в прошлом - член фракции "Самопомощь". В 2018 году глава фракции Сергей Гусовский объявил о самороспуске, после чего Богатов вошел в депутатскую группу Гусовского Киевская команда. По данным движения Чесно, Богатов является бизнес-партнером Сергея Тигипко. О фактах сотрудничества с бывшим регионалом у Богатова спросило фейсбук-сообщество 61 округа. Тот ответил: "Нормально иметь бизнес-партнеров, а тем более таких важных". Богатов является соучредителем компании Саликс Энерджи, конечный бенефециар которой - Сергей Тигипко.

4. Алина Михайлова. Волонтер Армія SOS. Доброволец АТО - парамедик первой отдельной штурмовой роты ДУК ПС.

5. Григорий Маленко. Руководитель киевского избирательного штаба Голоса, IT-предприниматель. Основатель MediaMonitoringBot — бесплатного Telegram-бота, который оперативно мониторит украинские СМИ. В 2015 году присоединился к команде Самопомощи, в 2018-м возглавлял киевский штаб Андрея Садового на выборах президента. Был номером 35 на выборах в Верховную Раду в прошлом году.

6. Тарас Козак. Собственник инвестиционной компании Универ. В политике с 2012 года, когда стал заместителем главы Украинской республиканской партии (ее основатель - Левко Лукьяненко). Трижды баллотировался в Верховную Раду, но безуспешно. Последний раз в 2019 году - как мажоритарщик от партии Голос по киевскому 211 округу. Проиграл слуге народа Александру Юрченко, который сейчас в СИЗО.

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7. Александр Линчевский. Бывший заместитель министра здравоохранения в команде Ульяны Супрун.

8. Василий Потапенко. По данным Голоса - контрразведчик, больше информации о нем нет.

9. Ольга Гвоздик. Правозащитница. Глава киевской организации ДемАльянс. Вместе с ней в команду Голоса перешли еще 16 соратников. В 2015 году пыталась пройти в Киевсовет, безуспешно. Координатор проектов Місто-сад, который возглавляет №1 списка Слуги народа Евгения Кулеба.

10. Дарья Васильченко. Координатор Голоса в Подольском районе Киева.

Полный список кандидатов Голос обещает обнародовать в ближайшее время. Пока открыты только 20 фамилий. Во вторую десятку попали: украинский баскетболист Станислав Медведенко (выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Атланта Хоукс"), директор Ukrainian Exchange Мария Карнаухова, внефракционный депутат Киевсовета Вадим Васильчук, админдиректор Голоса Виолетта Пашутина, адвокат Эдуард Трегубов, предприниматель и специалист по туризму Юлия Кеплина, исполнительный директор Института развития общественных инноваций Роман Колесник, юрист Егор Недашковский, глава общественной органищации ВІР в Україну Елена Олийнык, сотрудник Киевсовета Артем Стельмашов.

ОПЗЖ. Ноунеймы и старая гвардия

7,4% голосов (группа Рейтинг, 4-9 сентября)

№1 списка ОПЗЖ на выборах в Киевсовет - Александр Попов

Бывший глава КГГА (2010-2013) после Черновецкого. В декабре 2013 года назван в числе ответственных за силовой разгон и избиение участников Евромайдана. На первом же допросе сообщил, что выполнял распоряжение тогдашнего секретаря Андрея Клюева. При Викторе Януковиче был народным депутатом от Партии регионов, дважды - министром по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

2. Юлия Симунина. Ноунейм.

3. Михаил Царенко. Ноунейм. Вероятно, бывший гендиректор коммунального объединения Київзеленбуд (2012-2014). Именно во время его руководства разгорелся скандал о подмене дорогих итальянских каштанов для Крещатика на обычные дешевые. В 2010 году он был избран депутатом Броварского районного совета от Партии регионов и возглавлял его, параллельно занимая должность замглавы Киевской ОГА.

4. Александр Плужник. Ноунейм. Возможно, бывший начальник УБОП Киева (2010-2013).

5. Елена Букало. Ноунейм. Единственная известная Елена Букало - это руководитель ООО Інвестбуд Гарант, который входит в Мандарин Плаза Групп известного бизнесмена Вагифа Алиева (и там, и там конечный бенефециар - гражданин Швеции Томс Пер Андерс). В 2018 году Алиев продал часть своего бизнес-центра Парус народному депутату Вадиму Столару, который сейчас возглавляет киевскую ячейку ОПЗЖ.

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Партия ОПЗЖ открыла только первые пять фамилий списка, без уточнения - кто эти люди (кроме Александра Попова). Они ни разу не упоминались на официальном сайте ОПЗЖ, и их нет в друзьях у лидеров партии в социальных сетях. Полного видео со съезда - тоже нет.

БАТЬКИВЩИНА. Люди из Киевгорстроя, депутаты, партийные кадры

7,3% голосов (группа Рейтинг, 4-9 сентября)

№1 списка Батькивщины на выборах в Киевсовет - Алексей Кучеренко

Действующий народный депутат (до этого - депутат еще трех созывов Верховной Рады) и бывший министр по вопросам ЖКХ во втором правительстве Юлии Тимошенко (2007-2010). Доверенное лицо Тимошенко на выборах президента 2019 года.

2. Виталий Нестор. Руководитель киевской организации Батькивщины. Член партии с 2008 года. По данным проекта Наші гроші, его Яна Нестор (Коровченко) и ее родной брат Сергей Коровченко в 2007-2010 годах были помощниками Андрея Портнова.

3. Денис Москаль. Депутат Киевсовета от Батькивщины. Наші гроші называют Москаля бизнес-партнером соостовательницы строительной компании Stolitsa Group Влады Молчановой, которая была доверенным лицом кандидата в президенти Тимошенко по Святошинскому району Киева. Помощник нардепа шестого созыва от БЮТ Андрея Портнова - на общественных началах.

4. Александра Кужель. Нардеп трех созывов. С Батькивщиной с 2012 года, до этого сотрудничала с Сергеем Тигипко - была его заместителем в партии Сильная Украина и даже баллотировалась от нее в Верховную Раду Крыма в 2010 году.

5. Ольга Гоцуляк. Педагог. Больше никакой информации о ней нет.

За пределами объявленной на сайте Батькивщиной пятерки, по данным движения Чесно, кандидатами в Киевсовет идут:

6. Алла Шлапак. Действующий депутат Киевсовета от Єдності (самовыдвижение). В 2008 и 2006 годах была депутатом от Блока Черновецкого, возглавляла фракцию и была его советником по обеспечению равных прав и возможностей мужчин и женщин.

7. Юрий Зубко. Депутат Киевсовета от БПП Солидарность, член комиссии по вопросам градостроения, архитектуры и землепользования. С 2015 года - руководящий делами ХК Київміськбуд. Во время голосования за Музей на Почтовой площади - воздержался.

8. Елена Марченко. Первая замглавы департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА. СМИ связывают ее с украинским строительным миллиардером Леонидом Юрушевым. В интервью LIGA.net в 2016 году Марченко эту связь опровергала.

9. Владимир Слончак. Бывший замглавы КГГА. Весной 2020 года был задержан за нападение на полицейского во время остановки его автомобиля. После ареста и вызванного им скандала Кличко уволил Слончака с должности. С 2015 года - глава набсовета Київміськбуду. На местных выборах 2015 года Слончак баллотировался в Киевский городской совет от БПП, но не прошел.

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10. Богдана Тимощук. Глава подольской районной организации Батькивщина, доверенное лицо Тимошенко на Подоле.

Кроме того, от Батькивщины в Киевсовет идут: депутаты Киевсовета от Батькивщины Игорь Галайчук, Анатолий Шаповал, Анна Свириденко, Юрий Дидовец и Татьяна Мелихова, ресторатор Ярослав Быструшкин, бывший директор департамента организации строительства и эксплуатации Київміськбуду и глава Днепровской районной администрации Петр Онофрийчук, жена экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова - Катерина Глимбовская, которая является дочерью известного застройщика Александра Глимбовского.

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