"Хотят стереть с лица земли". Зачем РФ забрасывает север Украины авиабомбами и дронами
Россияне ощутимо усилили атаки на северную границу Украины. С начала марта оккупанты совершили около 2000 обстрелов Харьковской, Сумской и Черниговской областей. Интенсивность обстрелов в Сумской области увеличилась в два-три раза.
При этом РФ начала активно применять авиацию, а также бьет FPV-дронами по гражданским жителям и их домам, говорит LIGA.net спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
Но риск нового наступления россиян с севера представители Сил обороны Украины называют низкими. По крайней мере, пока.
Как и зачем РФ усиливает давление на север Украины, хватит ли сил начать продвижение на еще одном участке фронта – коротко.
Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube
Засыпают КАБами. Что происходит на севере Украины
В феврале россияне обстреляли Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области около 3000 раз. С начала марта – уже более 2000 российских обстрелов из разных видов вооружения, говорит Демченко.
Больше всего российских обстрелов, по данным пограничников, приходится на Харьковскую область. Практически в таком же количестве, но несколько меньше, захватчики бьют по Сумской области, меньше всего – по Черниговской.
В Сумской области военная администрация объявила эвакуацию из приграничных громад в пятикилометровой зоне, она продолжается. В Новгород-Северском районе Черниговской области из приграничных сел также продолжают выезжать жители.
Параллельно с обстрелами происходят кибер- и информационные атаки. В частности, Россия намеренно запускает волну слухов о новом наступлении в Сумскую и Черниговскую области, рассказывает LIGA.net представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.
Подобные информационные операции уже неоднократно реализовывались оккупантами вокруг темы предполагаемого обострения по направлению Беларуси, напоминает он: "На этот раз речь идет и о севере".
Могут ли россияне перейти в наступление в ближайшее время
Признаков подготовки оккупантов к новой попытке продвинуться с севера пока нет, единогласно заявляют представители Сил обороны.
У России есть определенная группировка напротив Черниговской, Сумской и Харьковской областей, но их пока недостаточно, чтобы осуществить повторное и масштабное вторжение в Украину, добавляет Демченко.
Речь идет о военной группировке для прикрытия 700 км границы с Украиной, численность которой составляет около 30 000 человек, уточняет в комментарии LIGA.net военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.
"Сейчас там нет формирования, которую можно использовать для вторжения. Они не могут справиться с РДК и Легионом Свобода России – даже для этого не хватает людей", – говорит он.
Дополнительного ресурса для формирования ударной группировки и наступления на еще одном направлении россиянам также негде взять, добавляет LIGA.net эксперт Defense Express Иван Киричевский.
Сейчас можно выделить шесть условных направлений активных действий российских войск: Херсонское, Запорожское, Купянско-Лиманское, Новопавловское (бывшее Марьинское), Бахмутское и Авдеевское, перечисляет он. Там собрано, по подсчетам эксперта, около 500 000 военнослужащих, между которыми нужно распределить вооружение, горючее и другие ресурсы.
"Нет у россиян лишних 50 000 военнослужащих, чтобы их послать в атаку на Черниговскую область", – убежден аналитик.
Единственное, на что россиянам хватит сил – заходить в Украину на незначительную глубину диверсионно-разведывательными группами, говорит Коваленко. Но активность ДРГ в приграничных областях – это практически обыденность.
"Силы обороны постоянно проводят мероприятия, в том числе – общие, направленные на усиление наших северных границ. Речь идет и об усилении присутствия, и об построении фортификационных сооружений", – объясняет представитель Национальной гвардии Руслан Музычук.
Прорывы ДРГ происходят не ежедневно, но достаточно часто, уточняет Демченко.
"Самым активным направлением здесь остается Сумская область. Активность вражеских ДРГ фиксируют и в Харьковской области, – говорит он. – В Черниговской таких попыток наблюдается меньше. Но в любой момент вражеские ДРГ могут появиться и там тоже".
"Границу с РФ укрепить невозможно". Что дальше
Ситуация может измениться, если Россия активнее приступит к мобилизации после так называемых выборов, считает Коваленко.
Угроза постоянно сохраняется, потому отслеживаются и формирование, и передислокации группировок на территории РФ, уточняет представитель ГУР МО Юсов: "Конечно, ведется работа по укреплению границы. То есть никаких неожиданностей в данной ситуации не будет".
Инженерно укрепить непосредственно границу с Россией, как бы этого не хотелось, сейчас невозможно, говорит Демченко. Любую инженерную группу, которая появится на границе, сразу снесут вражеские обстрелы.
Похоже, что главная цель усиления атак на северные регионы Украины сейчас – это просто террор, говорит Коваленко.
"Россияне уверены, что Сумская и Черниговская области – регионы, на базе которых обеспечивается активность "российской вооруженной оппозиции" и налеты дронов на территорию РФ, – соглашается Киричевский. – Они себе ставят цель там все стереть с лица земли. Но, к счастью, у них "стиралка" не доросла до тех масштабов, которые нужны".