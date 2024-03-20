Россияне ощутимо усилили атаки на северную границу Украины. С начала марта оккупанты совершили около 2000 обстрелов Харьковской, Сумской и Черниговской областей. Интенсивность обстрелов в Сумской области увеличилась в два-три раза.

При этом РФ начала активно применять авиацию, а также бьет FPV-дронами по гражданским жителям и их домам, говорит LIGA.net спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Но риск нового наступления россиян с севера представители Сил обороны Украины называют низкими. По крайней мере, пока.

Как и зачем РФ усиливает давление на север Украины, хватит ли сил начать продвижение на еще одном участке фронта – коротко.

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Засыпают КАБами. Что происходит на севере Украины

В феврале россияне обстреляли Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области около 3000 раз. С начала марта – уже более 2000 российских обстрелов из разных видов вооружения, говорит Демченко.

"Самые мощные средства поражения, которые применяет враг — КАБы . За последнюю неделю зафиксировали 111 КАБов [только в Сумской области]. От 40 до 50% жилищного фонда уничтожены в приграничных населенных пунктах", – констатирует начальник Сумской ОВА Владимир Артюх.

Больше всего российских обстрелов, по данным пограничников, приходится на Харьковскую область. Практически в таком же количестве, но несколько меньше, захватчики бьют по Сумской области, меньше всего – по Черниговской.

В Сумской области военная администрация объявила эвакуацию из приграничных громад в пятикилометровой зоне, она продолжается. В Новгород-Северском районе Черниговской области из приграничных сел также продолжают выезжать жители.

Один из кадров эвакуации из приграничья (Фото: Полиция Сумской области)

Параллельно с обстрелами происходят кибер- и информационные атаки. В частности, Россия намеренно запускает волну слухов о новом наступлении в Сумскую и Черниговскую области, рассказывает LIGA.net представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

Подобные информационные операции уже неоднократно реализовывались оккупантами вокруг темы предполагаемого обострения по направлению Беларуси, напоминает он: "На этот раз речь идет и о севере".

Могут ли россияне перейти в наступление в ближайшее время

Признаков подготовки оккупантов к новой попытке продвинуться с севера пока нет, единогласно заявляют представители Сил обороны.

"Ударных группировок на территории Беларуси или смежных областей России вдоль нашей границы не наблюдается", – уверяет LIGA.net спикер Национальной гвардии Руслан Музычук.

У России есть определенная группировка напротив Черниговской, Сумской и Харьковской областей, но их пока недостаточно, чтобы осуществить повторное и масштабное вторжение в Украину, добавляет Демченко.

Речь идет о военной группировке для прикрытия 700 км границы с Украиной, численность которой составляет около 30 000 человек, уточняет в комментарии LIGA.net военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

"Сейчас там нет формирования, которую можно использовать для вторжения. Они не могут справиться с РДК и Легионом Свобода России – даже для этого не хватает людей", – говорит он.

Дополнительного ресурса для формирования ударной группировки и наступления на еще одном направлении россиянам также негде взять, добавляет LIGA.net эксперт Defense Express Иван Киричевский.

Сейчас можно выделить шесть условных направлений активных действий российских войск: Херсонское, Запорожское, Купянско-Лиманское, Новопавловское (бывшее Марьинское), Бахмутское и Авдеевское, перечисляет он. Там собрано, по подсчетам эксперта, около 500 000 военнослужащих, между которыми нужно распределить вооружение, горючее и другие ресурсы.

"Нет у россиян лишних 50 000 военнослужащих, чтобы их послать в атаку на Черниговскую область", – убежден аналитик.

Удар по жилому дому в Сумах (Фото: Сумская ОВА)

Единственное, на что россиянам хватит сил – заходить в Украину на незначительную глубину диверсионно-разведывательными группами, говорит Коваленко. Но активность ДРГ в приграничных областях – это практически обыденность.

"Силы обороны постоянно проводят мероприятия, в том числе – общие, направленные на усиление наших северных границ. Речь идет и об усилении присутствия, и об построении фортификационных сооружений", – объясняет представитель Национальной гвардии Руслан Музычук.

Прорывы ДРГ происходят не ежедневно, но достаточно часто, уточняет Демченко.

"Самым активным направлением здесь остается Сумская область. Активность вражеских ДРГ фиксируют и в Харьковской области, – говорит он. – В Черниговской таких попыток наблюдается меньше. Но в любой момент вражеские ДРГ могут появиться и там тоже".

"Границу с РФ укрепить невозможно". Что дальше

Ситуация может измениться, если Россия активнее приступит к мобилизации после так называемых выборов, считает Коваленко.

Угроза постоянно сохраняется, потому отслеживаются и формирование, и передислокации группировок на территории РФ, уточняет представитель ГУР МО Юсов: "Конечно, ведется работа по укреплению границы. То есть никаких неожиданностей в данной ситуации не будет".

Инженерно укрепить непосредственно границу с Россией, как бы этого не хотелось, сейчас невозможно, говорит Демченко. Любую инженерную группу, которая появится на границе, сразу снесут вражеские обстрелы.

"Эти направления максимально укрепляются в максимальной близости к границе, – объясняет представитель пограничной службы. – На разном расстоянии от границы (в зависимости от ситуации, рельефа и особенностей местности) создаются инженерно-фортификационные сооружения, огневые позиции, наблюдательные посты, окопные линии".

Похоже, что главная цель усиления атак на северные регионы Украины сейчас – это просто террор, говорит Коваленко.

"Россияне уверены, что Сумская и Черниговская области – регионы, на базе которых обеспечивается активность "российской вооруженной оппозиции" и налеты дронов на территорию РФ, – соглашается Киричевский. – Они себе ставят цель там все стереть с лица земли. Но, к счастью, у них "стиралка" не доросла до тех масштабов, которые нужны".