Росіяни відчутно посилили атаки на північне прикордоння України. З початку березня окупанти здійснили близько 2000 обстрілів Харківської, Сумської та Чернігівської областей. Інтенсивність обстрілів Сумської області збільшилася удвічі-утричі рази.

Водночас РФ почала активно застосовувати авіацію, а також б'є FPV-дронами по цивільних мешканцях та їхніх будинках, каже LIGA.net речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Aле ризики нового наступу росіян з півночі представники Сил оборони України називають низькими. Принаймні – поки що.

Як і навіщо РФ посилює тиск на північ України, чи вистачить їм сил розпочати просування на ще одній ділянці фронту – коротко.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Засипають КАБами. Що відбувається на півночі України

У лютому росіяни обстріляли Чернігівську, Сумську та Харківську області близько 3000 разів. Від початку березня – вже понад 2000 російських обстрілів, з різних видів озброєння, каже Демченко.

"Найпотужніші засоби ураження, які застосовує ворог — КАБи . За останній тиждень зафіксували 111 КАБів [лише у Сумській області]. Від 40 до 50% житлового фонду знищено у прикордонних населених пунктах", – констатує начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

Найбільше російських обстрілів, за даними прикордонників, припадає на Харківщину. Практично у такий же кількості, але "дещо менше", загарбники б'ють по Сумщині, найменше – по Чернігівщині.

У Сумській області військова адміністрація оголосила евакуацію з прикордонних громад у п’ятикілометровій зоні, вона триває. У Новгород-Сіверському районі Чернігівської області з прикордонних сіл також продовжують виїжджати мешканці.

Один з кадрів евакуації з прикордоння (Фото: Поліція Сумської області)

Паралельно з обстрілами відбуваються також кібер- та інформаційні атаки. Зокрема, Росія навмисно запускає хвилю чуток про новий наступ на Сумську та Чернігівську області, розповідає LIGA.net представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

Подібні інформаційні операції вже неодноразово реалізовувалися окупантами навколо теми ймовірного загострення з напрямку Білорусі, нагадує він: "Цього разу йдеться і про північ".

Чи можуть росіяни перейти у наступ найближчим часом

Ознак підготовки окупантів до нової спроби просунутися з півночі поки немає, одноголосно заявляють представники Сил оборони.

"Ударних угруповань на території Білорусі чи суміжних областей Росії вздовж нашого кордону не спостерігається", – запевняє LIGA.net речник Національної гвардії Руслан Музичук.

Росія має певне угрупування навпроти Чернігівської, Сумської та Харківської областей, але їх наразі недостатньо, щоб здійснити повторне і масштабне вторгнення в Україну, додає Демченко.

Йдеться про військове угруповання для прикриття 700 км кордону з Україною, чисельність якого становить близько 30 000 осіб, уточнює у коментарі LIGA.net військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

"Зараз там немає формування, яке можна використати для вторгнення. Вони не можуть впоратися з РДК та Легіоном Свобода Росії – навіть для цього не вистачає людей", – каже він.

Додаткового ресурсу на формування ударного угруповання і наступу на ще одному напрямку росіянам також ніде взяти, додає LIGA.net експерт Defense Express Іван Киричевський.

Зараз можна виділити шість умовних напрямків активних дій російських військ: Херсонський, Запорізький, Куп’янсько-Лиманський, Новопавлівський (колишній Мар'їнський), Бахмутський і Авдіївський, перераховує він. Там зібрано, за підрахунками експерта, близько 500 000 військовослужбовців, між якими потрібно розподілити озброєння, пальне та інші ресурси.

"Немає у росіян зайвих 50 000 військовослужбовців, щоб їх направити в атаку на Чернігівщину", – переконаний аналітик.

Удар по житловому будинку у Сумах (Фото: Сумська ОВА)

Єдине, на що росіянам стане сил — заходити в Україну на незначну глибину диверсійно-розвідувальними групами, каже Коваленко. Але активність ДРГ у прикордонних областях – це практично буденність.

"Сили оборони постійно проводять заходи, зокрема – спільні, спрямовані на посилення наших північних кордонів. Ідеться і про посилення присутності, і про побудову фортифікаційних споруд", – пояснює речник Національної гвардії Руслан Музичук.

Заходи ДРГ відбувається не щоденно, але досить часто, уточнює Демченко.

"Найбільш активним напрямком тут залишається Сумщина. Активність ворожих ДРГ фіксують і на Харківщині, – каже він. – На Чернігівщині таких спроб спостерігається менше. Але у будь-який момент ворожі ДРГ можуть з'явитися і там також".

"Кордон з РФ укріпити неможливо". Що далі

Ситуація може змінитись, якщо Росія активніше візьметься за мобілізацію після так званих виборів, вважає Коваленко.

Загроза постійно зберігається, тому відстежуються і формування, і передислокації угруповань на території РФ, уточнює представник ГУР МО Юсов: "Звичайно, ведеться робота з посилення кордону. Тобто жодних несподіванок у цій ситуації не буде".

Інженерно укріпити безпосередньо кордон із Росією, як би цього не хотілось, зараз неможливо, каже Демченко. Будь-яку інженерну групу, яка з'явиться на кордоні, відразу знесуть ворожі обстріли.

"Ці напрямки максимально укріплюються у максимальній близькості до кордону, – пояснює речник прикордонної служби. – На різній відстані від кордону (залежно від ситуації, рельєфу та особливостей місцевості) створюються інженерно-фортифікаційні споруди, вогневі позиції, спостережні пости, окопні лінії".

Виглядає так, що головна мета посилення атак на північні регіони України зараз – це просто терор, каже Коваленко.

"Росіяни впевнені, що Сумщина і Чернігівщина – регіони, на базі яких забезпечується активність "російської збройної опозиції" і нальоти дронів на територію РФ, – погоджується Киричевський. – Вони собі ставлять мету там все стерти з лиця землі. Але, на щастя, у них "стиралка" не доросла до тих масштабів, які потрібні".