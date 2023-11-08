Еврокомиссия согласна начать переговоры о членстве в ЕС с Украиной, Молдовой и Боснией и Герцеговиной. А Грузии – предоставить статус кандидата.

Европейские топ-чиновники, украинская власть и оппозиция почти в унисон называют решение историческим позитивом. "Это очень серьезная ступень, на которую сегодня поднялась Украина за 10 лет нашей борьбы за нашу стратегическую мечту", – говорит LIGA.net глава парламентского комитета по евроинтгерации Иванна Климпуш-Цинцадзе (Евросолидарность).

Но впереди два новых вызова – утвердить рекомендацию Еврокомиссии согласием всех 27 государств-членов ЕС и получить свежую "рамку переговоров", выполнив новые требования Евросоюза. Их (упрощенно) четыре.

Чего ждать на треке евроинтеграции дальше – коротко на LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен похвалила Украину за прогресс в реформах во время войны. Киев на 90% выполнил то, чего от него ожидал ЕС, предоставляя статус кандидата летом 2022-го.

"На основе этого мы рекомендовали начать переговоры по вступлению Украины в ЕС", – заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, главный прогресс – в реформах КСУ, сфере правосудия, антикоррупционных процессах, борьбе с отмыванием денег, ограничении влияния олигархов, новом законе о медиа, прогрессе в отношении нацменьшинств.

Но для принятия переговорной рамки (фактически – плана переговоров) Украине еще предстоит подтянуться по четырем вопросам, говорится в отчете Еврокомиссии: относительно Национального антикорбюро (НАБУ), Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК), закона о лоббизме и положении нацменьшинств.

Еще больше рекомендаций для Украины Еврокомиссия опубликовала в очень подробном 150-страничном отчете. В антикоррупционной отрасли это – обеспечение независимости Специализированной антикорпрокуратуры (САП), отмена "правок Лозового" в уголовном процессе, отмечает ЦПК. В судебной – завершение отбора в КСУ, устранение коррупционных рисков в Верховном Суде, аудит и модернизация в судебной системе, обращает внимание глава DeJure Михаил Жернаков.

Президент Владимир Зеленский считает рекомендацию Еврокомиссии "чистым позитивом" и правильным шагом в истории. Но уже в декабре ожидает решения от Европейского совета (фактически – саммита лидеров ЕС).

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО

Найти консенсус. На основании рекомендации Еврокомиссии уже 14-15 декабря Евросовет может принять решение об открытии переговоров. Для этого необходимо согласие всех 27 стран-членов. Наибольшей преградой выглядит сейчас Венгрия. Премьер Виктор Орбан пообещал блокировать начало переговоров, если Украина не пересмотрит закон о языке.

Украине следует продолжать непростой диалог с Венгрией, уверена Климпуш-Цинцадзе. И параллельно доносить другим 26 членам ЕС – что сделала Украина для защиты нацменьшинств.

Преодоление сопротивления Венгрии зависит и от партнеров.

Будапешт вопросом о расширении Евросоюза будет шантажировать Брюссель для возобновления доступа к фондам ЕС, который ему заморозили за отступление от демократии, говорит LIGA.net нардеп Ярослав Юрчишин (Голос).

"Официальной риторикой венгерских властей будет защита венгерского меньшинства в Украине, – говорит нардеп. – А неофициально она будет торговаться за доступ к ресурсам".

Посол ЕС Катарина Матернова не исключает, что одна или несколько стран могут не дать согласия на открытие переговоров – тогда потребуются дополнительные консультации, это будет шаг назад.

Но Матернова верит, что с Украиной такого не произойдет, поскольку проделана "экстраординарная работа".

Уже с завтрашнего дня руководитель Евросовета Шарль Мишель и лидеры стран-партнеров начнут говорить с Орбаном, убеждает замглавы ОП Игорь Жовква: "Я уверен, что никакая политическая позиция тех или иных руководителей тех или иных государств не помешает получить нам решение, которое назрело".

Получить рамку. Позитивное решение Евросовета еще не означает де-факто начала переговоров, говорит Климпуш-Цинцадзе. Для этого Еврокомиссия должна сформировать еще рамку – упрощенно говоря, план переговоров.

Она уже готова начать над ней работу, в частности, проводить скрининг законодательства. Но рекомендует принять рамку после того, как Украина подтянется по четырем направлениям: 1) увеличить штат НАБУ; 2) убрать ограничения в полномочиях НАПК; 3) принять закон о лоббизме как часть антиолигархического курса; 4) принять законы, чтобы воплотить рекомендации Венецианской комиссии о законах о нацменьшинствах, языке, СМИ, образовании.

Проект о штате НАБУ уже в Раде, говорит член антикоркомитета Юрчишин. Нужно также пропорциональное увеличение штатов САП и Высшего антикорсуда – чтобы расследование НАБУ эффективно рассматривалось в суде.

"Еврокомиссия отметила прогресс в усилении антикоррупционной инфраструктуры, дальнейшие рекомендации не сложны для выполнения", – убежден Юрчишин.

Наработки о лоббизме были в НАПК, говорит Климпуш-Цинцадзе: "К ним есть критические замечания. Но, возможно, часть наработок можно взять за основу, чтобы зарегистрировать законопроект и двигаться дальше".

Сложнее с четвертым пунктом – о нацменьшинствах. Украинские законы об образовании, языке и медиа критикует не только Венгрия, но и комиссар ЕС по расширению – венгр Оливер Варгеи, напоминает Юрчишин.

"Рекомендации ЕС снова не содержат четкого определения, что сделать, – объясняет нардеп. – Здесь есть поле для манипуляций и двойного чтения".

ЧТО ДАЛЬШЕ. Техническая работа может начаться сразу же после положительного решения Евросовета, заверила фон дер Ляйен. А в марте 2024-го Комиссия обнародует новый отчет о прогрессе Украины – переговоры по сути могут начаться весной.

Сами переговоры о членстве не являются быстрой историей – Украине нужно будет адаптировать законодательство к нормам ЕС по 35 главам.

Заявления украинского правительства о желании пройти переговоры за два года могут вызвать разочарование, предупреждает Матернова. Но можно рассчитывать на членство до конца десятилетия.

"Кратчайший путь от кандидатства к членству был у Финляндии – 3,5 года. А в среднем в последнем десятилетии страны проходили его за семь лет, – напоминает Климпуш-Цинцадзе. – Мне бы хотелось, чтобы мы не вышли за этот срок".

Также есть риск, что чем ближе Украина будет к ЕС, тем сильнее страны Центральной Европы будут воспринимать ее как конкурента за фонды ЕС и рынки, предупреждал европейский редактор Радио Свободы Рикард Йозвяк.

Проявления этого уже были – конфликты с польскими аграриями и перевозчиками, напоминает Климпуш-Цинцадзе. Конкуренция может происходить и не только с самыми близкими друзьями и соседями.

"Мы будем видеть конкурентную борьбу от тех, кого будут затрагивать те или иные секторы нашей экономики, – объясняет она. – Сегодня мы говорили с коллегами из комитета европейских дел Франции. Львиная доля – у них уже нарастает обеспокоенность, как будет работать сельскохозяйственная политика поддержки фермерства при продвижении в ЕС".

Подобные вызовы проходила каждая страна перед вступлением в ЕС, добавляет она: "Всем удалось преодолеть их, а значит, и нам удастся".

В вопросе скорости был и определенный позитив. Комиссар по расширению Оливер Варгеи заявил, что ЕС сможет принимать новых членов, не ожидая завершения реформы Евросоюза, дискуссии о которой начались этой осенью.

Такой подход означает гораздо лучшее положение для Украины, говорит Юрчишин. Ранее риторика была – сначала реформа самого ЕС, и только потом можно говорить о расширении.

"Мы критически заинтересованы в том, чтобы эти процессы не становились зависимыми друг от друга, – объясняет Климпуш-Цинцадзе. – Если страна готова к вступлению и сделала свою домашнюю работу, то незавершенность реформирования ЕС не должна стать сдерживающим фактором для последних этапов вступления".

Но пока рано утверждать, что озвученная Варгеи позиция является консенсусом всех столиц ЕС, подытоживает нардеп: "Хорошо, что есть такое настроение в Комиссии. Но все-таки это решение принимается странами-членами. На сегодняшний день эта дискуссия еще находится на начальных стадиях".

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