"И вот Ельцин достает документ". Интервью с Кравчуком - за минуту

Первый президент Украины, 85-летний Леонид Кравчук дал интервью журналу Новое время. Когда он понял, что Украина получит независимость, стремилась ли Россия к демократии хотя бы в начале 90-х и было ли предчувствие войны - LIGA.net отобрала самое интересное.

Знал, что "страна советов" развалится. "Я к тому времени был достаточно подготовленным и информированным. Раньше ведь, как сейчас, в политику людей с улицы не брали. Я понимал, к чему все идет, и когда настал час моего хода в Беловежской Пуще, я его сделал".

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Потому что читал труды Ленина. "В 1967 году я получил доступ к закрытым архивам и неопубликованным трудам Владимира Ленина. Это не человек писал, а какой-то дьявол! Он писал: не стесняйтесь, убивайте столько людей, сколько нужно, революция все оправдает. А премия за убитых рассматривалась на заседании Совнаркома".

И архивы о Голодоморе. "Эти два удара привели меня к выводу, что власть и государство, которые убивают свой народ, обречены. Система гнила, расшатана голодом и репрессиями, а когда Горбачев дал ход гласности и возможности узнать правду широкому кругу людей, это стало ее гробовой доской".

Это не мешало ему строить партийную карьеру. "Я понимал, что если публично выступлю с заявлением, то меня не просто уволят, а отправят в ссылку, где умирают миллионы людей. Ну и вот, отправили в ссылку Кравчука, и что-то поменялось? Поэтому я сделал вывод, что буду бороться в середине системы".

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В России никогда не было демократии. "Это заблуждение", - говорит Кравчук. И вспоминает свой обед в Кремле тет-а-тет с первым президентом России Борисом Ельциным: "Он мне закатил долгую лекцию об общей истории и братских народах, а потом достал из стола документ Стратегия внешней политики России, где Украина четко определялась объектом стратегических интересов РФ. Это я вам тут рассказываю для того, чтобы не было иллюзий. Никогда не было демократического времени в России".

Но Кравчук хотел пропетлять. "Я понимал, что причина для России развязать войну в Украине существует, но я думал, что мы все же сможем Российскую Федерацию переиграть. Например, любят все анекдот про меня, что я могу "между капелек" пробежать, а я до сих пор уверен, что, если бы мы ходили между капелек, между востоком, западом и центром страны, мы бы не создали такой базы внутри Украины для российской агрессии". Для этого достаточно было не давить украинским языком восточные регионы страны и гораздо раньше провести децентрализацию с максимумом экономических свобод, считает первый президент.

И сдержать красную линию. "Главная же проблема в чем - мои последователи этим красным директорам востока страны не дали свободы. Им сказали: раньше в Москву ездили договариваться, а теперь точно так же езжайте в Киев. А нужно было твердо держать линию политическую, а экономическую ослабить: хотите договоры экономические с Россией заключать - да пожалуйста, но политически мы Украина. И точка".

Поддерживал Порошенко, а теперь нет. "Вот я иногда на рынке бываю, продукты покупаю, а люди меня спрашивают: как жить, Леонид Макарович, если за пять лет стало намного хуже? Как я могу людям пояснить, что поддерживаю власть Порошенко? Разве война влияет на борьбу с коррупцией? Нет!"

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А вообще знаете, что? "Вы же поймите, белых и пушистых в нашей политике нет".

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