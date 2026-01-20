"Дух диалога" или театр абсурда? Как обуздать "экстрактивный капитализм" в новую эпоху хаоса

ДАВОС – В то время как Всемирный экономический форум проходит в Давосе под лозунгом "Дух диалога", Соединенные Штаты захватили контроль над нефтяной инфраструктурой Венесуэлы, установив, по словам президента Дональда Трампа, "бессрочную" американскую администрацию над нефтяными запасами страны, одновременно шантажируя европейские страны своим требованием о Гренландии.

Разрыв между призывом ВЭФ к диалогу и односторонней агрессией Америки – между обитателями Давоса и сегодняшним зарождающимся глобальным беспорядком – мягко говоря, поражает.

