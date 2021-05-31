Хуже всего для Кремля – даже не санкции, а жесткий игнор, пренебрежение и изоляция. Это катастрофа для Путина. Но Байден решил попробовать поговорить

Президент США Джо Байден и хозяин Кремля Владимир Путин встретятся 16 июня в Женеве (Швейцария). Белый дом хочет перезагрузить отношения с Кремлем, а Путин – повысить свой статус до уровня "мирового лидера". Каждый останется при своем. И Украина, похоже, в том числе.

Что будут обсуждать, получится ли у США и России перезагрузка 2.0 и стоит ли Украине ожидать серьезных перемен после встречи – разбор LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Байден в первом телефонном разговоре с Путиным 13 апреля предложил ему встретиться на нейтральной территории. На этой неделе стороны согласовали дату и время – 16 июня, Женева. Похожая встреча проходила в Женеве в разгар холодной войны в 1985-м между президентом США Рональдом Рейганом и генсеком Михаилом Горбачевым.

"Будет широкая повестка дня. Израильско-палестинский конфликт, контроль над ядерным оружием, сирийская проблема, тематика Беларуси. И об Украине тоже будет разговор. Хотя Украина вряд ли станет главной темой дня", – сказал LIGA.net содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков.

У Украины меньше месяца, чтобы попытаться усилить свое присутствие в повестке дня, считает экс-посол Украины в США Валерий Чалый. "Нам нужно продавить в переговоры наш вопрос. Потому что внимание будет несколько отвлечено – скажем, на ситуацию в Беларуси", – считает он.

Читайте также: Месть диктатора | "Лукашенко и кучка его отморозков". Как КГБ похитил Протасевича: попытка реконструкции

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Белый дом выходит на переговоры со слабой надеждой перезапустить отношения с Кремлем. Стартовые позиции сторон ясны, говорит LIGA.net директор Центра международных исследований Владимир Дубовик. США хотят более предсказуемых рабочих отношений с Путиным – и не хотят холодной войны или тем более эскалации. "Но всегда к этому готовы, если Россия не изменит поведения", – считает он.

По его словам, это не перезагрузка образца 2009 года, когда Обама пошел на безусловное улучшение отношений с РФ, а скорее очень условное и осторожное предложение о перемирии. Его перспективы зависят от поведения России. Не факт, что в Кремле услышали этот сигнал.

Для Путина же встреча с Байденом – это просто возможность напомнить о себе и продемонстрировать свой статус. Дубовик не исключает, что одной из целей российской эскалации на украинских границах была именно попытка послать сигнал новой администрации США: что они все еще "хозяева в этом регионе" и с ними надо считаться.

В Женеве будет некая притирка. Байден – очень опытный политик. Переговоры точно не превратятся в аналог встречи Трампа с Путиным, когда Путин с потрохами съел президента США. С Байденом у него так не получится, – уверен Дубовик.

Важно, что переговоры состоятся после саммита НАТО и саммита США-ЕС, считает Пашков. Поэтому в багаже у Байдена уже будут согласованные позиции. Он будет выступать не только от имени США, но и от имени НАТО с учетом позиции Евросоюза: "Проблема, что в ЕС нет единогласия и стратегии в отношении России. Так что встреча в большой степени будет только первой притиркой, обменом мнениями по разным вопросам".

"О чем они смогут договориться – сейчас достаточно сложно судить. Но я думаю, у Байдена и администрации США особых иллюзий по поводу миролюбия, либерализма и демократизма России нет. Поэтому это скорее вынужденная игра, в которую Россия играет давно и периодически поднимает ставки", – добавил Михаил Пашков.

Отношения США с Россией сегодня в наихудшем состоянии со времен холодной войны, рассказывает Чалый. И причина только в России.

"Путин не хочет изменений. Они хотят, чтобы ключевые страны пошли на их условия. Я думаю, что этого не будет", – уверен он. Дело не только в четко заявленной позиции США и Байдена. А и в том, что за ситуацией пристально наблюдает основной конкурент США – Китай. "Любая слабая позиция Вашингтона будет сразу же использована его конкурентами", – говорит он.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Ничего глобального для Украины после этого не изменится. Но и негатива в переговорах Байдена с Путиным нет, считает Дубовик. Им нужно разговаривать между собой, в том числе об Украине: "Если мы хотим, чтобы Вашингтон давил на Москву, защищая нас, нужно, чтобы он с Москвой общался. Поэтому мы и видим, с одной стороны, сочетание санкций и жестких заявлений вроде того, что Путин – убийца, а с другой стороны – заявления о том, что они не хотели бы эскалации".

Читайте также: История с Путиным-убийцей, санкции, а теперь – саммит. В США все решили по поводу России

Никакие важные решения за спиной Украины не примут, уверен Пашков – Белый дом выстроил достаточно четкую и внятную линию по России, и от нее не отступит: "Сюрпризов или сдачи позиции не будет. США не станут выламывать руки Украине, принуждать к серьезным уступкам".

Пришло время сильных позиций, это очевидно. Прорыва не будет. Но для Украины позитив хотя бы в том, что в ожидании встречи Россия не идет на дальнейшую агрессию. Хотя и оставляет войска у наших границ, – говорит Чалый.

Главное – не завышать ожидания от этой встречи. "Реалии таковы, что у нас люди от этих звонков и встреч ожидают каких-то огромных результатов. Что это – конец одной эпохи или начало новой. Нет. Это абсолютно рабочая встреча", – считает Дубовик. И хотя Кремль подает как победу сам факт того, что Путина позвали на тет-а-тет с Байденом, никакой победы тут нет.

"Так что на встрече будет перетягивание каната, – прогнозирует Дубовик. – К сожалению, мы оказались в таком положении, видимо, всерьез и надолго. В России накапливаются экономические и политические проблемы, и Путин тоже не вечен. Все может измениться. Но вряд ли в ближайшее время и не потому, что кто-то в Женеве скажет: давайте дружить".

Читайте также: Разбор | Украина должна стать success story. Зачем глава Госдепа приезжал в Украину

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.