UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Разбор | Игра в перезагрузку. США протягивают руку: чем закончится встреча Байдена и Путина

31.05.2021, 08:00
Игра в перезагрузку. США протягивают руку: чем закончится встреча Байдена и Путина - Фото
Джо Байден, Владимир Путин (коллаж - Юлия Мелешко/LIGA.net)

Хуже всего для Кремля – даже не санкции, а жесткий игнор, пренебрежение и изоляция. Это катастрофа для Путина. Но Байден решил попробовать поговорить

Президент США Джо Байден и хозяин Кремля Владимир Путин встретятся 16 июня в Женеве (Швейцария). Белый дом хочет перезагрузить отношения с Кремлем, а Путин – повысить свой статус до уровня "мирового лидера". Каждый останется при своем. И Украина, похоже, в том числе.

Что будут обсуждать, получится ли у США и России перезагрузка 2.0 и стоит ли Украине ожидать серьезных перемен после встречи – разбор LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Байден в первом телефонном разговоре с Путиным 13 апреля предложил ему встретиться на нейтральной территории. На этой неделе стороны согласовали дату и время – 16 июня, Женева. Похожая встреча проходила в Женеве в разгар холодной войны в 1985-м между президентом США Рональдом Рейганом и генсеком Михаилом Горбачевым.

"Будет широкая повестка дня. Израильско-палестинский конфликт, контроль над ядерным оружием, сирийская проблема, тематика Беларуси. И об Украине тоже будет разговор. Хотя Украина вряд ли станет главной темой дня", – сказал LIGA.net содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков.

У Украины меньше месяца, чтобы попытаться усилить свое присутствие в повестке дня, считает экс-посол Украины в США Валерий Чалый. "Нам нужно продавить в переговоры наш вопрос. Потому что внимание будет несколько отвлечено – скажем, на ситуацию в Беларуси", – считает он.

Читайте также: Месть диктатора | "Лукашенко и кучка его отморозков". Как КГБ похитил Протасевича: попытка реконструкции

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Белый дом выходит на переговоры со слабой надеждой перезапустить отношения с Кремлем. Стартовые позиции сторон ясны, говорит LIGA.net директор Центра международных исследований Владимир Дубовик. США хотят более предсказуемых рабочих отношений с Путиным – и не хотят холодной войны или тем более эскалации. "Но всегда к этому готовы, если Россия не изменит поведения", – считает он.

По его словам, это не перезагрузка образца 2009 года, когда Обама пошел на безусловное улучшение отношений с РФ, а скорее очень условное и осторожное предложение о перемирии. Его перспективы зависят от поведения России. Не факт, что в Кремле услышали этот сигнал.

Для Путина же встреча с Байденом – это просто возможность напомнить о себе и продемонстрировать свой статус. Дубовик не исключает, что одной из целей российской эскалации на украинских границах была именно попытка послать сигнал новой администрации США: что они все еще "хозяева в этом регионе" и с ними надо считаться.

В Женеве будет некая притирка. Байден – очень опытный политик. Переговоры точно не превратятся в аналог встречи Трампа с Путиным, когда Путин с потрохами съел президента США. С Байденом у него так не получится, – уверен Дубовик.

Важно, что переговоры состоятся после саммита НАТО и саммита США-ЕС, считает Пашков. Поэтому в багаже у Байдена уже будут согласованные позиции. Он будет выступать не только от имени США, но и от имени НАТО с учетом позиции Евросоюза: "Проблема, что в ЕС нет единогласия и стратегии в отношении России. Так что встреча в большой степени будет только первой притиркой, обменом мнениями по разным вопросам".

"О чем они смогут договориться – сейчас достаточно сложно судить. Но я думаю, у Байдена и администрации США особых иллюзий по поводу миролюбия, либерализма и демократизма России нет. Поэтому это скорее вынужденная игра, в которую Россия играет давно и периодически поднимает ставки", – добавил Михаил Пашков.

Отношения США с Россией сегодня в наихудшем состоянии со времен холодной войны, рассказывает Чалый. И причина только в России.

"Путин не хочет изменений. Они хотят, чтобы ключевые страны пошли на их условия. Я думаю, что этого не будет", – уверен он. Дело не только в четко заявленной позиции США и Байдена. А и в том, что за ситуацией пристально наблюдает основной конкурент США – Китай. "Любая слабая позиция Вашингтона будет сразу же использована его конкурентами", – говорит он.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Ничего глобального для Украины после этого не изменится. Но и негатива в переговорах Байдена с Путиным нет, считает Дубовик. Им нужно разговаривать между собой, в том числе об Украине: "Если мы хотим, чтобы Вашингтон давил на Москву, защищая нас, нужно, чтобы он с Москвой общался. Поэтому мы и видим, с одной стороны, сочетание санкций и жестких заявлений вроде того, что Путин – убийца, а с другой стороны – заявления о том, что они не хотели бы эскалации".

Читайте также: История с Путиным-убийцей, санкции, а теперь – саммит. В США все решили по поводу России

Никакие важные решения за спиной Украины не примут, уверен Пашков – Белый дом выстроил достаточно четкую и внятную линию по России, и от нее не отступит: "Сюрпризов или сдачи позиции не будет. США не станут  выламывать руки Украине, принуждать к серьезным уступкам".

Пришло время сильных позиций, это очевидно. Прорыва не будет. Но для Украины позитив хотя бы в том, что в ожидании встречи Россия не идет на дальнейшую агрессию. Хотя и оставляет войска у наших границ, – говорит Чалый.

Главное – не завышать ожидания от этой встречи. "Реалии таковы, что у нас люди от этих звонков и встреч ожидают каких-то огромных результатов. Что это – конец одной эпохи или начало новой. Нет. Это абсолютно рабочая встреча", – считает Дубовик. И хотя Кремль подает как победу сам факт того, что Путина позвали на тет-а-тет с Байденом, никакой победы тут нет.

"Так что на встрече будет перетягивание каната, – прогнозирует Дубовик. – К сожалению, мы оказались в таком положении, видимо, всерьез и надолго. В России накапливаются экономические и политические проблемы, и Путин тоже не вечен. Все может измениться. Но вряд ли в ближайшее время и не потому, что кто-то в Женеве скажет: давайте дружить".

Читайте также: Разбор | Украина должна стать success story. Зачем глава Госдепа приезжал в Украину

Валерия Кондратова

специальный корреспондент Liga.net
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война на Донбассе владимир путин джозеф байден встреча байдена и путина
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 