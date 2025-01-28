С утра 25 января редакция LIGA.net собирает позиции всех участников конфликта, достигшего своего пика после того, как министр обороны Рустем Умеров решил отправить в отставку руководительницу Агентства оборонных закупок (АОЗ) Марину Безрукову. Неоднократно мы пытались получить комментарий от МО, однако ведомство – молчит.

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"Сейчас ситуация настолько динамична, что даже трудно что-либо комментировать", – отмечают и собеседники LIGA.net в АОЗ.

По сути претензии к АОЗ озвучила лишь нардеп от партии Голос Александра Устинова – по ее словам, агентство слишком медленно контрактует вооружение, 2,5 млрд гривен "сгорели" на его счетах, а активно осваивать средства начали только в декабре.

В комментарии LIGA.net Безрукова объясняет: все оплаты, которые АОЗ планировало на декабрь, согласно плану ассигнований, были произведены.

"2,5 миллиарда, которые у нас остались, – это не неиспользованные деньги, это кредиторская задолженность. Мы получили товар за эти деньги, но технически не могли оплатить. Эти деньги поднимаются в казну и спускаются в следующем году", – говорит она.

Чтобы понять, как развивался конфликт между Министерством обороны и Агентством оборонных закупок и какие последствия он будет иметь, LIGA.net поговорила с семью собеседниками, знакомыми с ситуацией. Не все согласились говорить под запись.

Пока собеседники LIGA.net офрек лишь осторожно намекают, что представители партнеров в шоке от ситуации и это может привести к негативным последствиям, The New York Times пишет прямо: отныне под угрозой – поставки вооружения в Украину.

О ходе и последствиях конфликта из-за закупки вооружения – коротко.

"Политические игры, срывы контрактов". Что произошло

Вечером 24 января министр обороны Рустем Умеров сообщил, что не продлит контракт с главой АОЗ Минобороны Мариной Безруковой.

"К сожалению, за последние полгода вместо своевременного обеспечения армии боеприпасами мы получили политические игры, "сливы" контрактов, "слив" информации (правоохранители обязательно еще проверят эти факты), пиар бездействия и невыполнение ключевых показателей эффективности подчиненным предприятием МО", – утверждает министр.

Новым директором Умеров пообещал назначить Арсена Жумадилова, также являющегося главой Государственного оператора тыла.

Об этом своем решении министр заявил после того, как наблюдательный совет АОЗ продлил контракт с главой ведомства Мариной Безруковой еще на год.

Причем одним из условий продления контракта стал аудит International Board of Auditors of NATO, поясняет председатель наблюдательного совета Юрий Джигир. Если бы аудит выявил проблемы в работе агентства – контракт с Безруковой разорвали бы досрочно.

"Решение продлевать контракт с Безруковой приняли единогласно, чтобы не разрывать поток заказов и текущих контрактов, – говорит LIGA.net глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. – Параллельно запускается международный комплексный аудит, который будет длиться ну пусть два месяца. По результатам уже можно делать что угодно: увольнять Безрукову, назначать Жумадилова. Какое бы решение не принял набсовет по итогам независимого аудита, к нему будет доверие".

Как видно из документов, обнародованных ЦПК, 24 января министр обороны начал служебное расследование в отношении Безруковой, на время которого ее отстранили от исполнения обязанностей, а обязанности временно возложил на Жумадилова.

Если еще вечером 25 января Безрукова в комментарии LIGA.net отмечала, что никаких действий со стороны Минобороны, кроме публикации в соцсети, не было, то уже вечером 27 января в АОЗ LIGA.net подтвердили: Безрукова отстранена, Жумадилов назначен вр.и.о.

"Это было давление со стороны МО". История конфликта

Создание АОЗ и наблюдательного совета требовалось для полноценного запуска так называемой "датской модели" поддержки Украины, говорит Шабунин. Эта модель предполагает, что западные партнеры вкладывают собственные деньги в покупку украинского оружия для украинской армии:

"Украина выигрывает дважды, потому что получит и оружие, и деньги у ВПК, – объясняет он. – Ключевой преградой для западных правительств давать эти средства был страх, что деньги их налогоплательщиков будут привлечены в наши коррупционные скандалы. Чтобы гарантировать партнерам прозрачность процедур, создали белый и понятный институт Агентства оборонных закупок, который будет работать в лучших традициях корпоративного управления".

Справка У Минобороны есть два закупочных агентства, работающих на разных рынках. Одно – Государственный оператор тыла (



В ДОТ места для коррупционных действий меньше – закон обязывает обнародовать цену за каждую единицу товара. Однако в АОЗ, где цены на вооружение в открытом доступе не могут обнародоваться, единственным арбитром остается независимый наблюдательный совет. У Минобороны есть два закупочных агентства, работающих на разных рынках. Одно – Государственный оператор тыла ( ДОТ ) – занимается нелетальными закупками. Второе – Агентство оборонных закупок – отвечает за закупку вооружения.В ДОТ места для коррупционных действий меньше – закон обязывает обнародовать цену за каждую единицу товара. Однако в АОЗ, где цены на вооружение в открытом доступе не могут обнародоваться, единственным арбитром остается независимый наблюдательный совет.

О создании АОЗ объявил 28 июля 2022 года предыдущий министр обороны Алексей Резников. По его словам, агентство создавалось по образцу натовской логистической организации NSPA (NATO Support and Procurement Agency), чтобы сделать закупки оружия для Украины максимально прозрачными и исключить коррупцию.

Безрукову назначили на должность директора АОЗ в январе 2024 года – тогда министром обороны уже стал Рустем Умеров.

Осенью проявились первые публичные признаки конфликта между АОЗ и Минобороны. Среди причин – как офрек отмечают несколько собеседников LIGA.net – нежелание АОЗ заключать контакты с теми поставщиками, на которых настаивает Минобороны.

Сначала министерство заявило, что хочет создать отдельное агентство по закупке беспилотников, таким образом забрав эти закупки у АОЗ.

Затем Умеров заявил, что планирует объединить все закупочные агентства в одно. Это решение объяснялось требованием НАТО. В предоставленных Украине рекомендациях по реформированию оборонных закупок действительно упоминается создание единого агентства. Но такая рекомендация давалась на время после завершения военного положения. Украине не рекомендовали проводить такие изменения во время войны, чтобы не нарушать механизмы работы. После этого тема объединения исчезла из информационного пространства.

По требованию западных партнеров АОЗ получило наблюдательный совет – еще до его официального представления на встрече с журналистами, на которой также присутствовали корреспонденты LIGA.net, министр обороны говорил о нем как о безусловном достижении.

Следующим проявлением конфликта стала скандальная история с бракованными минами, полученными украинскими защитниками от одного из украинских производителей.

"У нас был провал в отношении одного из украинских производителей, который поставил некачественную 120-ю мину и полностью провалил программу по снарядам, – рассказывает Безрукова LIGA.net. – Я сделала все возможное, чтобы с этим производителем не подписываться, обращала внимание на риски, но со стороны Минобороны получила не поддержку, а давление. И это было давление со стороны Минобороны".

Очередная утечка произошла 29 ноября 2024 года, когда у АОЗ забрали 23 миллиарда гривен. Решением Кабмина эти средства передали пограничникам, чтобы те в свою очередь осуществили закупку у конкретной польской компании. Вскоре АОЗ вышло с официальным заявлением, что имело контракты, на которые можно было использовать эти 23 миллиарда.

Наконец, 16 декабря 2024 года Минобороны внесло изменения в устав АОЗ, которые позволили расширить влияние министерства на решения наблюдательного совета.

Норма в уставе теперь звучит так: "Решение принимает наблюдательный совет после предварительного согласования проекта решений органом управления", – рассказывает LIGA.net Джигир. Однако юридическая команда Минобороны убеждала совет, что это нужно воспринимать не как "согласование" или "несогласование", а как "сообщение" МО.

"Мол, просто Минобороны как орган управления хочет знать, какие решения – особенно кадровые – планирует принимать совет. В случае, если будут основания считать, что есть какой-то российский инфильтрат: чтобы имели шанс высказать свои аргументы до того, как решение примут. Но решение – все равно за советом, – рассказывает он. – Был, конечно, риск, что МОУ использует эту норму как основание для несогласования наших решений. Потому что если речь идет сугубо об информировании, могли бы сразу так и написать в уставе".

Юрист Минобороны Роман Шуляр после внесения изменений отмечал, что назначение и увольнение руководителей закупочных агентств является исключительным правом наблюдательных советов. Однако министерство хотело иметь возможность назначать и прекращать полномочия руководителя при выявлении угроз национальной безопасности.

Что именно в деятельности Безруковой указывает на существование такой угрозы, МО не объясняет.

Основные упреки в адрес главы АОЗ озвучила нардеп от партии Голос Александра Устинова, которой Умеров предлагал возглавить агентство в сентябре 2024 года – до создания независимого наблюдательного совета.

"Вопрос к АОЗ не в том, эффективны ли они (спойлер – нет), а в том, сознательно ли агентство саботирует быстрые закупки по более низким ценам, или из-за профнепригодности, – писала Устинова. – 2,5 млрд гривен "сгорели", вернее вернулись в государственный бюджет 1 января, поскольку АОЗ так и не смогло заключить контракты (я уже не говорю о поставках на фронт) на всю сумму денег, выделенных ему".

По словам Устиновой, в конце ноября 2024 года в бюджете агентства оставалось более 100 млрд неизрасходованных средств, которые "лишь под новогоднюю елку взялись осваивать после критических писем из Генштаба об отсутствии боеприпасов на фронте и давления МО".

Безрукова, комментируя эти заявления LIGA.net, отмечает: все оплаты, которые АОЗ планировала на декабрь, согласно плану ассигнований, были произведены. "2,5 миллиарда, которые у нас остались, – это не неиспользованные деньги, это кредиторская задолженность. Мы получили товар за эти деньги, но технически не могли заплатить. Эти деньги поднимаются в казну и спускаются в следующем году. Это нормальная ситуация", – добавляет она.

"Когда получишь 25% бюджета в октябре, то потратить его в октябре можешь, только если у тебя уже есть контракты, когда весь товар лежит на складах и ждет, пока его заберут, – продолжает директор АОЗ. – Я заключаю контракты на год, как правило. Мы же начали контрактование только в феврале. И когда ты получаешь деньги в феврале, летом и в октябре, ты точно в этом году товар на эти деньги не поставишь. Это производство, получение разрешительных документов, это все – время".

Минобороны так же, когда контрактовало в 2023 году, большую часть авансов за товар платило в декабре, уточняет она. И этот товар сейчас только поступает.

При этом, по ее словам, каждый контракт с графиками снабжения соглашается МО.

"Говорить, что я делаю что-то, о чем не знает Минобороны – это ложь. Я физически не могу сделать ничего, на что не даст разрешение МО. Это, кстати, очень сильно сдерживает. Когда спрашивают, почему АОЗ не может быстро контрактоваться, я отвечаю: смотрите, отправлено в Минобороны на согласование, и до сих пор ждем ответа", – добавляет она.

Должны уйти оба? Что дальше

Ключевое в этом скандале не сам факт увольнения Безруковой, а то, как это делается, убежден председатель наблюдательного совета Юрий Джигир: "Мы говорили это напрямую министру, и много раз: мы боремся не за директора, а за правила игры и процесс в рамках совета. Мы просили: дайте нам технократически сделать свою работу."

По его словам, увольнение главы Агентства оборонных закупок без независимой оценки результатов ее работы ставит под угрозу все дальнейшие конкурсы – никто из сознательных профи-технократов подаваться на них не будет.

"Я считаю, что скандал достиг таких вершин, что на самом деле должны уйти отставку и одна сторона, и другая сторона. Потому что это ни в какие рамки не укладывается. Очень много некачественного подхода и со стороны АОЗ, и со стороны Министерства обороны", – соглашается представитель оборонного комитета (Голос) Соломия Бобрицкая в разговоре с LIGA.net.

Этот скандал ставит под угрозу дальнейшее существование датской модели поддержки Украины, добавляет LIGA.net Шабунин – в силу такого примера правового хаоса партнеры могут решить, что они просто не хотят рисковать.

Как пишут западные медиа, этот скандал уже грозит срывом поставок вооружений.

"Риски очень высокие. Это скандальная история с последствиями", – подтверждает Джигир.

Ответственность за скандал лежит на обеих сторонах конфликта, развивают мнение члены общественного антикоррупционного совета при МОУ.

Ситуация могла быть исправлена в любой момент за последние несколько месяцев, и львиная часть вины за то, что этого не произошло, лежит на Министерстве обороны Украины, говорится в заявлении антикоррупционного совета:

"Вся эта ситуация является самым ярким примером плохого корпоративного управления, где коммуникационная функция "понятности" менеджмента акционеру и акционеру менеджмента была не выполнена по активному желанию обеих сторон".

Ситуация вредит Украине, украинской армии и нашим международным отношениям: "Чтобы не перечеркнуть окончательно всю международную помощь и репутацию страны как надежного партнера, общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны призывает СНБО и политическое руководство государства немедленно вмешаться в ситуацию".

Послы стран G7 также отреагировали на эту ситуацию и рекомендуют, как можно быстрее ее урегулировать и сосредоточиться на продолжении оборонных закупок: "Согласование с принципами надлежащего управления и рекомендациями НАТО важно для поддержки доверия общественности и международных партнеров", – говорится в их заявлении.

Редакция LIGA.net опубликует комментарии МО о ситуации, как только получит.