"Их надо дрючить". Что делать, чтобы чиновник вас услышал #ВластьЭтоМы

В предыдущих текстах мы подробно разобрали, как можно попасть в Верховную Раду в обход олигархов или начать политическую карьеру в качестве помощника народного депутата. В новом материале - несколько кейсов о том, как влиять на чиновников, не идя во власть. Ниже - четыре простых и действенных шага.

ШАГ ПЕРВЫЙ. Не бойтесь начинать и ищите союзников

Меньше года ушло у Ирины Кудиновой и Анны Карашивской на то, чтобы сломать "совковую" систему и открыть двери реанимаций для родственников. Еще совсем недавно дети умирали в реанимациях, а родителей не пускали к ним даже попрощаться.

"В сентябре 2015 года я увидела пост Иры о том, что она ищет музыканта, который сыграл бы вживую для ее сына в реанимации. Я написала композитору Роману Коляде, и он согласился приехать со своим инструментом", - рассказала LIGA.net Анна Карашивская. Через несколько дней, - в воскресенье, когда в отделении никого больше не было, - завотделения и врач дали добро. Тогда и был сыгран концерт - для Елисея. На следующее утро малыш умер. "А мы с Ирой решили, что важно доносить необходимость родителям быть рядом с детьми в реанимациях. Для Иры это - в память о сыне. Для меня - борьба против чудовищных практик, которые до сих пор царят в нашей медицине", - говорит она.

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Сначала Ира и Аня основали организацию "Пустите в реанимацию", затем нашли врачей-единомышленников, получили поддержку активистов и журналистов. LIGA.net тоже включилась в эту кампанию (подробно здесь: Палаты строгого режима. Зачем родителям нужен доступ в реанимации и здесь: Допуск в реанимации. Выполняется ли приказ Минздрава). "Нас поддержали благотворительные фонды, юрфирма Юбикон с нуля написала проекты приказов об открытом доступе для родных. А Анастасия Леухина (преподаватель КСЕ - ред) показала, что нужно dream big - открыть не только детские, но и взрослые реанимации", - перечисляет Анна Карашивская.

Но самое важное: кроме союзников в общественном секторе, кампания искала союзников и в Минздраве. Они нашлись. А после прихода Ульяны Супрун, в июне 2016 года отдельным приказом доступ посетителей в реанимации был открыт: 24 часа в сутки, в любой день недели.

ШАГ ВТОРОЙ. Не стесняйтесь писать жалобы - это работает

Бывший журналист Александр Рудоманов начал "кошмарить" Укрзалізницю, потому что часто пользовался услугами ж/д. "И видел кучу моментов, которые мне не нравились. Году в 2013-м мне это надоело. Так как все тогда боялись жаловаться, и не было нормальных колл-центров, я начал оставлять жалобы на правительственной горячей линии. Даже не знаю, сколько жалоб написал - но очень много", - рассказал он LIGA.net.

Некоторые из жалоб он подкреплял депутатскими обращениями Андрея Ильенко, помощником которого работал. Иногда "подбивал" на жалобы и других пассажиров. "Ехал как-то утром из Владимир-Волынского, было очень холодно, а дизель опаздывал на 40 минут. Спросил у людей, они говорят: поезд опаздывает постоянно. Я начал это фиксировать. Оказалось, что каждый день минимум по два-три раза", - говорит он. Рудоманов собрал подписи людей, оформил запрос. И пассажирам таки дали поезд поновее. А старый, шутит он, дали тем, кто не жалуется.

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"Я все кейсы даже не помню. Вот, в Херсоне был мост, где не было освещения вообще - я добился того, что свет появился. Мы пробили поезд Интерсити на Херсон с активистами, хотя долго пришлось пинать УЗ", - добавил Рудоманов. Говорит, что у его поступков были три мотивации: он боролся за собственный комфорт, помогал людям и "дрючил" чиновников. Через три года его фамилию знала вся Укрзалізниця. А сейчас он и сам - менеджер УЗ. Его задача - искать системные проблемы. "Из того, что вышло - горячая линия для жалоб в Facebook появилась, на вокзалах обустроены места для курения и розетки для зарядки техники", - утверждает он.

ШАГ ТРЕТИЙ. Акции протеста никто не отменял

Общество не раз и не два заставляло считаться со своей позицией - даже если оставить за скобками оба Майдана как явления слишком глобальные. В 2017 году акции протеста вынудили Петра Порошенко внести в Раду проект об отмене неприкосновенности депутатов. В этом июле после протестов с файерами канал NewsOne, подконтрольный депутату от ОПЗЖ и куму Путина Виктору Медведчуку, был вынужден отменить пропагандистский телемост с Россией. А студенческие акции летом заставили ректора КНУ отменить приказ о назначении бывшего замглавы АП Януковича Андрея Портнова на кафедру конституционного права.

Один из первых уроков для нового президента Владимира Зеленского в должности тоже был о том, что некоторые "красные линии" лучше не переступать. В первые дни после его инаугурации глава ОП Андрей Богдан вбросил в прессу тезис о том, что для мирных договоренностей с Россией готовится "народный референдум". В ответ на Банковую вышли волонтеры и вдовы погибших украинских военных, с плакатами: "С убийцами мира не заключают". Зеленский пригласил участников акции на встречу. "Мы объяснили, что для нас проведение такого референдума - плевок на гибель бойцов", - рассказала LIGA.net волонтер Наталья Воронкова. Зеленский тогда поправился: он имел в виду не классический референдум (решения которого имеют юридическую силу), а просто соцопрос. И эта тема исчезла из риторики ОП.

И вот сейчас по Украине катится новая волна протестов: в связи с подтверждением так называемой формулы Штайнмайера по Донбассу.

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ. Стать профи в своей сфере

Это уже совсем другой уровень работы - но и результат более системный, утверждает глава фундации DEJURE Михаил Жернаков. Он с коллегами уже много лет пытается продавить реформу правосудия в Украине. Он говорит: если работать над задачей системно, стать профи, привлекать к процессу других stakeholder и международное сообщество, то будет и результат. Как пример - #зрадоперемога в сфере судебной реформы: 1 октября комитет по вопросам правосудия согласовал правки к законопроекту №1008, который среди прочего вводит обновление ВККС на конкурсе и проверку всех членов ВСП на добропорядочность. "То есть это работает, если ты достаточно настойчив", - считает Жернаков.

И добавляет: чтобы это произошло, была проведена большая работа: "Начиная с того, что мы годами освещали, что не так в судебной системе за последние пять лет, что не так с судебной реформой, что конкретно надо сделать, потом в процессе выборов мы коммуницировали и с кандидатами в президенты, и с кандидатами в нардепы, в том числе с Зеленским и Слугой народа. Они нам пообещали сделать некоторые вещи, и они их сейчас воплощают. Некоторые из них, правда, приходится из них вытягивать. И заканчивая написанием законопроектов. Это сложный процесс. Но да: и проекты писали, и правки писали, и предложения подавали, и на комитет ходили, и отстаивали".

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Создание этого материала стало возможным благодаря поддержке американского народа в рамках программы USAID "Медийная программа в Украине", которая выполняется международной организацией Internews. Содержание материалов является исключительной ответственностью LIGA.net и необязательно отражает точку зрения USAID, правительства США и Internews.