17 июля Верховная Рада проголосовала за новый состав правительства за представлением премьер-министра Юлии Свириденко. За назначение пакета из 13 министров проголосовали 253 депутата.

В новом правительстве нет новых фамилий. Тот, кто был заместителем, стал министром. Зато теперь в Украине появились новые министерства.





Из этого текста вы узнаете:

почему Кабмин взял курс на объединение министерств;

какие министерства "поглотили" другие и почему это произошло;

каким министром обороны будет экс-премьер Шмыгаль;

почему сохранили должности Федоров, Кулеба, Сибига и другие.

Юлия Свириденко: от заместителя до премьер-министра

Свириденко – не новичок в правительстве. В Кабмине она (с перерывом на должность в Офисе президента) работает еще с сентября 2019 года, когда стала заместителем министра экономики в команде Тимофея Милованова в правительстве Алексея Гончарука.

"Она умеет разбирать и собирать двигатель. Даже сломанный двигатель – она как-нибудь почистит, переставит что-нибудь, промоет, и он поедет", – рассказывает LIGA.net Милованов.