Розбір
Імітація перезавантаження. Що насправді змінилося в Кабміні, який очолила Свириденко
Верховна Рада 17 липня проголосувала за новий склад уряду за поданням прем'єрки Юлії Свириденко. Призначення пакета з 13 міністрів підтримали 253 нардепів.
Нових прізвищ у новому уряді немає. Той, хто був заступником, став міністром. Натомість тепер в Україні з'явились нові міністерства.
З цього тексту ви дізнаєтесь:
- чому Кабмін взяв курс на укрупнення міністерств;
- які міністерства проковтнули інші і чому це сталось;
- яким міністром оборони буде експрем'єр Шмигаль
- чому зберегли посади Федоров, Кулеба, Сибіга та інші.
Юлія Свириденко: від заступниці до прем'єрки
Свириденко – не нова фігура для уряду. У Кабміні вона (з перервою на посаду в Офісі президента) працює ще з вересня 2019 року, коли стала заступницею міністра економіки в команді Тимофія Милованова в уряді Олексія Гончарука.
"Вона вміє розібрати двигун і зібрати. Навіть поламаний двигун – вона якось почистить, переставить щось, промиє, і він поїде", – розповідає LIGA.net Милованов.
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