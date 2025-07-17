Верховна Рада 17 липня проголосувала за новий склад уряду за поданням прем'єрки Юлії Свириденко. Призначення пакета з 13 міністрів підтримали 253 нардепів.

Нових прізвищ у новому уряді немає. Той, хто був заступником, став міністром. Натомість тепер в Україні з'явились нові міністерства.





З цього тексту ви дізнаєтесь:

чому Кабмін взяв курс на укрупнення міністерств;

які міністерства проковтнули інші і чому це сталось;

яким міністром оборони буде експрем'єр Шмигаль

чому зберегли посади Федоров, Кулеба, Сибіга та інші.

Юлія Свириденко: від заступниці до прем'єрки

Свириденко – не нова фігура для уряду. У Кабміні вона (з перервою на посаду в Офісі президента) працює ще з вересня 2019 року, коли стала заступницею міністра економіки в команді Тимофія Милованова в уряді Олексія Гончарука.

"Вона вміє розібрати двигун і зібрати. Навіть поламаний двигун – вона якось почистить, переставить щось, промиє, і він поїде", – розповідає LIGA.net Милованов.