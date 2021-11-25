Империя ГРУ. Как устроена и как влияет на Украину сеть Telegram-каналов, вскрытая СБУ

СБУ в начале года разоблачила сеть из 12 анонимных Telegram-каналов, которые под кураторством спецслужб РФ распространяли пророссийские месседжи. Спустя восемь месяцев крупные каналы "укрепились" подписчиками, а на замену мелким региональным пришли новые каналы с кучей "подписчиков" и "просмотров". У спецслужб нет ни единого механизма для блокирования неугодного контента. Но конец популярности этих каналов уже близок. Для этого нужно, что анонимные каналы перестали читать в Офисе президента и Верховной Раде.

LIGA.net получила эксклюзивные материалы от украинской спецслужбы и поговорила с экспертами, которые исследуют рынок Telegram и знают, сколько зарабатывают анонимные каналы. Чем закончилось уголовное дело против администраторов разоблаченной сети и как скоро их перестанут читать – в нашем материале.

КАК УСТРОЕНА СЕТЬ

В крупную агентурную сеть спецслужб РФ входили крупнейшие анонимные каналы "Легитимный" и "Резидент" с общим числом подписчиков под 400 000. Кроме того, в сети значатся каналы "Картель", "Сплетница", "Черный квартал" и ряд новостных региональных по территории проваленного кремлевского проекта "Новороссия" (Харьков, Николаев, Днепр, Запорожье, Херсон, Одесса).

По версии следствия, агентурная сеть создана 85-м центром спецслужбы главного управления Генштаба российских вооруженных сил. Деятельность этого центра иногда приписывают хакерским группировкам Fancy Bear, APT 28 и Strontium. База располагалась на территории непризнанного Приднестровья в городе Тирасполь, а в состав сети входили "активисты русской весны" из Харькова и Одессы.

Сеть Telegram-каналов по указанию спецслужб РФ администрировал одессит Антон Давидченко, который в 2020-м получил российский паспорт, утверждают в СБУ. Он позиционирует себя как специалист по "цветным революциям" и координатор Агентства социального инжиниринга.

Антон Давидченко якобы привлек к организации сети каналов своего брата Артема, который в 2014 году был доверенным лицом Олега Царева и одним из организаторов беспорядков с участием Антимайдана в Одессе. В том же году его задерживали (несколько месяцев он провел в СИЗО), но затем отпустили, и он скрылся в Приднестровье.

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Именно из Тирасполя было организовано администрирование каналов. По данным СБУ, они распространяли информацию, полученную как от источников в высших органах власти, так и от заказчиков компромата на политическое руководство Украины и местных чиновников.

Вся информация проходила цензуру кураторов в РФ. Лично Антон Давидченко якобы имел доступ в качестве администратора к 12 каналам. Все материалы, планируемые к публикации, Артем согласовывал с сотрудником спецслужб РФ, сообщили LIGA.net в СБУ.

Российские спецслужбы разрешали участникам сети самостоятельно монетизировать каналы. Для этого Артем привлек свою гражданскую жену Викторию Даскалицу и подругу из Харькова Викторию Повелицу.

Раскруткой канала занимался Станислав Ратай, сообщила Даскалица в СБУ на допросе, видео которого есть в распоряжении LIGA.net. На момент разоблачения сети Ратай также находился в Тирасполе.

В числе администраторов отдельных каналов, – в частности, Одесский фраер и Черный квартал, – числится "Шеф", который, по данным следствия, является сотрудником спецслужб РФ.

Участникам сети было неудобно использовать криптовалюты, поэтому пришлось регистрировать банковские карты (менялись раз в две недели) и получать деньги на них. После накопления $10 000 деньги выводились в наличные и отправлялись в Приднестровье. Когда сеть разоблачили, каналы полностью перевели оплату в криптовалюты.

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Стоимость постов в топовых каналах Легитимный и Резидент варьировалась от 20 000 до 35 000 гривень. "За время работы на Давидченко злоумышленники получили более 7 млн гривень", – сообщили LIGA.net в Службе безопасности.

В январе-2021 Даскалица и Повелица были задержаны в Киеве. Даскалицу суд арестовал с залогом в 1,5 млн грн (его внесла партия Шария), Повелицу отправили под домашний арест. Обе признались, чтобы были участницами схемы. Их причастность подтверждена в ходе осмотра телефонов. В частности, на телефоне Даскалицы выявили Telegram-бот канала Легитимный live.

Впоследствии Повелица была освобождена от уголовной ответственности, а Даскалица получила обвинительный приговор за пособничество госизмене и 500 000 гривень штрафа.

СБУ НЕ ПОМЕХА. О ЧЕМ ПИШУТ КАНАЛЫ И СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЮТ

Если смотреть исключительно на цифры топовых каналов, то разоблачение им пошло только в плюс. Все они увеличили количество подписчиков, а генерация постов осталась на прежнем уровне.

Однако количество подписчиков ничего не означает, поскольку никак нельзя проверить их аутентичность, объясняет LIGA.net программный менеджер Детектор Медиа Ксения Илюк, которая проводит регулярный мониторинг анонимных Telegram-каналов.

Telemetr маркирует Резидент, Сплетница, Черный квартал, Нетипичное Запорожье, Одесский фраер и Днепр live как каналы-ботоводы.

В начале 2020-го LIGA.net провела собственное расследование и установила, что в Telegram за сравнительно низкий бюджет можно купить все: подписчиков, просмотры и охват.

"Вся сеть построена на накрутке охвата и подписчиков, – говорит LIGA.net PR-консультант Андрей Коваленко, который исследует роспропаганду в Telegram. – Можно очень быстро накрутить себе 10 000-20 000 подписчиков. Уверен, что у кураторов сети есть свои ботофермы. Им не приходится закупать их на сторонних сервисах".

Расследование СБУ по времени совпало со снижением качества материалов, публикуемых разоблаченными каналами, отметил он.

"Канал Сплетница ушел в антивакцинаторскую тематику. Легитимный и Резидент занимаются критикой ОП и пытаются делать хайп на историях с "запретом" Telegram-каналов", – рассказывает Коваленко.

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Одной из главных тем для постов предсказуемо стал коронавирус. Каналы распространяли стандартный набор кремлевских вбросов об искусственном происхождении COVID-19 и фейков о том, что пандемией пытаются контролировать население, рассказывает Илюк.

Также разоблаченные каналы отработали кейс Северного потока-2. "По СП-2 мы зафиксировали 150 месседжей. Столько мы не фиксировали нигде. Даже по коронавирусу было меньше", – говорит Илюк.

По ее словам, каналы делали упор на "слабость украинской газотранспортной системы" и на то, что теперь "украинцы замерзнут".

"Они не упускают возможности нагнетать на теме тарифов и поводах, чувствительных для украинцев", – говорит Илюк.

Разоблачение СБУ не повлияло на контент, уверена она. Мониторинги фиксируют одинаковое количество постов из недели в неделю.

Если смотреть по персоналиям, то обычно эти каналы избегают конкретной похвалы или критики кого-то, рассказал LIGA.net и.о. главы Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Шаповалов.

"Чаще используются намеки, размещение джинсы или нативной рекламы, чтобы задержать подписчиков и разбавить политическую составляющую дезинформации более нейтральным наполнением, – говорит он. – Самые популярные темы публикаций – это внутриполитический сектор ("инсайды", "расклады", "сливы"), сезонные тематики, например, отопительный сезон и, конечно же, пандемия".

В то же время качество контента значительно упало, считает Коваленко. Из-за этого снизились и ценники на заказные материалы.

"Раньше расценки на Легитимном колебались от $1 100 до $1 500. Сейчас это $900-1 000, – рассказывает Коваленко. – Резидент, как правило, всегда был дешевле на $100-200. Сплетница раньше была $400-700, а Картель – $350. Теперь с Картелем можно поторговаться и за $250".

В лучшие времена, по оценкам Коваленко, эта сеть могла генерировать от $50 000 в месяц. Сейчас – едва дотягивает до этой отметки.

"Если смотреть на качество нынешнего контента, то сеть могут администрировать два-три автора. Классический автор стоит $800. Но с таким качеством можно найти и за $500", – говорит Коваленко.

Региональные каналы из разоблаченной сети использовались скорее не для бизнеса, а для исключительно политических целей. "В основном это была сеть, связанная с Анатолием Шарием. Он делал ставку на регионы, где у него был электоральный потенциал на местных выборах-2020, – рассказывает Коваленко. – Но в регионах не было запроса на анонимные каналы. Там больше читали трешовые каналы а-ля Х@@вая Одесса. Поэтому региональная часть сети по факту умерла".

На данный момент из шести региональных каналов продолжает работать только Одесский фраер, который ресурсы Telemetr и Tgstat подозревают в накрутках. Остальные каналы сделали последний пост в июле 2021-го.

СЕТЬ НАМНОГО ШИРЕ: КАРТА СВЯЗЕЙ

СБУ утверждает, что установила 50 заказчиков, которые платили за размещение материалов. Их имена спецслужба не разглашает. Но собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что одним из заказчиков остаются представители харьковской ячейки ОПЗЖ.

"Информация о заказчиках и контенте, который они публиковали через Telegram-каналы, в оперативной работе. Фактов противоправной деятельности в этих публикациях не выявлено", – сообщили в СБУ.

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По словам Коваленко, СБУ делает акцент на работе с заказчиками, чтобы лишить каналы возможности зарабатывать на заказных материалах. Он утверждает, что количество заказчиков уже уменьшилось.

В надежде каким-то образом сохранить бизнес-составляющую организаторы сети были вынуждены создать новые каналы. В частности, Криоген, За гранью и MediaKiller. При этом последний имеет брата-двойника из России с точно таким же названием и логотипом.

"Это все единая сеть. Они были созданы по шаблонному принципу: на старте 30 000-50 000 ботов, закупка охвата, после чего по сниженным ценам идет попытка завести клиентов, которые думают, что каналы активно читаются политиками", – объясняет Коваленко.

Помимо вышеуказанных каналов, в сеть входят каналы First и ЗеРада, утверждает Центр противодействия дезинформации при СНБО. Причастность телеканала ЗеРада подтвердили и в СБУ.

"Информация о причастности Артема Давидченко к администрированию других каналов является оперативной и не подтверждена в установленном законом порядке", – ответили в СБУ на вопрос LIGA.net, какие еще каналы могут входить в единую сеть.

Однако сами каналы помогают разобраться и без спецслужб. ЗеРада регулярно публикует списки рекомендуемых каналов, на которые нужно подписаться. Туда постоянно входят Легитимный, Резидент, Картель, Сплетница, First, Криоген, MediaKiller и Наблюдатель. Последний резко "ожил" как раз после разоблачения пророссийской сети и его периодически лично рекламирует Легитимный.

Неравнодушен Легитимный к Женщине с косой: 272 раза репостнул его записи за февраль-ноябрь 2021 года. Больше только у Резидента (359). А ЗеРада часто репостит канал Тень на плетень – 100 раз.

Также с разоблаченной сетью тесно связан канал Шептун. Согласно скриншотам с телефона Даскалицы, которые имеются в распоряжении LIGA.net, в Telegram-боте Легитимного представитель канала Шептун просил "коллег" поставить очередной инсайд.

"Если мы идем по взаимосвязям, то сеть значительно больше, чем установила СБУ. И не факт, что она одна, – считает Илюк. – Вполне возможно, спецслужбы РФ могли создать несколько сеток, которые выполняют разные задачи и иногда пересекаются между собой".

КАК ЗАКРЫТЬ СЕТЬ

Закрыть канал можно только через администратора. Чисто технически для этого нужно договариваться с основателем мессенджера Павлом Дуровым, говорит Коваленко, – чтобы он раскрывал собственников.

По его словам, можно повлиять на провайдеров, чтобы они блокировали ссылки на Telegram-каналы, если пользователи заходят в мессенджер с ПК. Но с мобильными приложениями это не работает.

Или, как вариант, договариваться с Google и Apple, чтобы они убирали Telegram с украинского рынка. Однако вероятность успеха близка нулю. Осенью 2020-го СБУ обращалась к вышеупомянутым компаниям с просьбой убрать из Play Market и App Store мобильные приложения заблокированных в Украине сайтов Вконтакте, Одноклассники и Mail.ru. Эти приложения доступны для скачивания по сей день.

Украинская спецслужба официально обращалась к руководству Telegram, ссылаясь на решение суда, которым провайдеров обязали закрыть доступ к Telegram-каналам кремлевской пропаганды. "Какого-либо ответа не получали, – сообщили LIGA.net в пресс-службе СБУ. – На сегодняшний день механизма блокирования отдельных страниц или каналов в Telegram без привлечения администрации ресурса не существует".

По мнению Коваленко, лучший механизм – дискредитация каналов и лишение их бизнес-составляющей. "То, что они вынуждены создавать новые каналы, является одним из последствий дискредитации сети. Нужно подождать, пока эти каналы сами умрут", – предлагает он.

"Если ничего не поменяется, то 2022-й они еще как-то продержатся, а под следующие выборы другие ресурсы их окончательно вытеснят. А они станут маргинальными ресурсами ОПЗЖ", – говорит Коваленко.

Главное, что изменилось на этих каналах, так это аудитория, считает эксперт по информационным технологиям, замминистра информполитики Украины (2017-2019) Дмитрий Золотухин.

"В 2019-м был всплеск, когда аудиторией Telegram стали все граждане Украины. Это случилось благодаря тому, что эти каналы цитировали традиционные медиа. Сейчас цитируемость упала, – говорит он LIGA.net. – На сегодня Telegram-каналы читают на Банковой и на Грушевского. Больше эта платформа ни для кого не релевантна".

В 2020-м году Легитимный и Резидент входили в пятерку любимых политических Telegram-каналов депутатов фракции Слуга народа, показало совместное расследование LIGA.net и Texty.org.ua.

"Это воссозданная копия информационного пространства для президента и его фракции. Эти люди управляют страной. И только поэтому такой симулякр до сих пор движется", – считает Золотухин.

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